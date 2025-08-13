English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் - இந்திய வீரர் உயிரிழப்பு!

Indian Soldier Killed: ஜம்மு-காஷ்மீரில் உரி பகுதியில் நடந்த பாகிஸ்தான் தூண்டுதலில் ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் உயிரிழந்தார். இது Operation Sindoor பிறகு ஏற்பட்ட முதல் பெரிய பாகிஸ்தான் வெறுக்கப்பட்ட செயலாகும்.  

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:46 PM IST
    • நிகழ்வு: உரி, ஜம்மு-காஷ்மீர் – பாகிஸ்தான் ஆதரவுடன் தீவிரவாதிகள் எல்லை மீற முயற்சி.
    • பதிலடி: இந்திய ராணுவம் தாக்குதலைத் தடுக்க பதிலடி அளித்தது.
    • வீரர் உயிரிழப்பு: ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் காத்திருப்பில் உயிரிழந்தார்.

இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் - இந்திய வீரர் உயிரிழப்பு!

Indian Soldier Killed: ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் உரி பகுதியில், பாகிஸ்தானின் வெட்கமில்லா செயல் காரணமாக ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் காத்திருப்பில் உயிரிழந்தார். இது Operation Sindoor இற்குப் பிறகு நடந்த முதல் பெரிய தூண்டுதல்.

எல்லை அருகே தாக்குதல்:
ராணுவ தகவல்களின் படி, ஆகஸ்ட் 12 அன்று இரவு, பாகிஸ்தானால் ஆதரவாக வரும் தீவிரவாதிகள் இந்திய எல்லை பகுதிக்கு புகுந்த முயற்சி செய்தனர். இது சாதாரணமான எல்லை மீறல் முயற்சி அல்ல; காரணம், பாகிஸ்தான் ராணுவம் தீவிரவாதிகளுக்கு நெருங்கிய காட்டிக் கொடுக்கும் உதவியை வழங்கியது. இந்தச் சூழலில் இந்திய ராணுவம் பதிலடி அளித்தது. அதன் போது துப்பாக்கிச் சூறையாடல் நடந்தது. இதில் ஒரு வீரர் உயிரிழந்தார். தீவிரவாதிகள் வறுமை வானிலை உபயோகித்து தப்பி விட்டனர்.

Operation Sindoor பின் நிலை:
இந்த தாக்குதல் Operation Sindoor (பஹால்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலாக இந்தியா மேற்கொண்ட குறுக்குப்படைய நடவடிக்கை) முடிந்த பின் ஏற்பட்ட அமைதியை மீறுகிறது. அந்த தாக்குதலில் 26 நபர் உயிரிழந்தனர். அதற்கு பதிலாக இந்தியா நேர் விமானங்களைக் கொண்டு பாகிஸ்தானிலும், பாகிஸ்தான்-அக்கியுபைடு காஷ்மீரிலும் குறுக்கெழுந்து தாக்குதல் நடத்தியது.

பாகிஸ்தானின் வெறுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள்:
சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் ஆபத்தான பேச்சுக்கள் செய்தனர். பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைவர் அசீம் முநீர் அமெரிக்காவில் பேசிய போது, எதிர்கால யுத்தத்தில் இந்தியாவை அழிக்கத் தயார் என்று அச்சுறுத்தியார். இந்திய அரசு இதற்குப் பதிலளித்து, இது பாகிஸ்தானின் "நியூக்ளியர் அச்சுறுத்தல் பழக்கம்" என்று கூறியது. மேலும், ஒரு நட்புடைய மூன்றாம் நாட்டின் நிலத்தில் இப்படிப் பேசப்பட்டதை தவிர்க்க வேண்டியதாகவும் குறிப்பிட்டது.

இந்தியாவின் பதில்:
இந்திய அரசு கூறியது: நியூக்ளியர் அச்சுறுத்தலுக்கு ஈடுப்படாது. 
தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அனைத்து தேவையான நடவடிக்கைகளையும் தொடரும்.
உலக சமுதாயம் பாகிஸ்தானின் பதற்றகரமான செயல்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாக:

  • நிகழ்வு: உரி, ஜம்மு-காஷ்மீர் – பாகிஸ்தான் ஆதரவுடன் தீவிரவாதிகள் எல்லை மீற முயற்சி.
  • பதிலடி: இந்திய ராணுவம் தாக்குதலைத் தடுக்க பதிலடி அளித்தது.
  • வீரர் உயிரிழப்பு: ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் காத்திருப்பில் உயிரிழந்தார்.
  • Operation Sindoor பின்: இது Operation Sindoor பிறகு ஏற்பட்ட முதல் பெரிய பாகிஸ்தான் தூண்டுதல்.
  • பாகிஸ்தான் அச்சுறுத்தல்கள்: ராணுவ தலைவர் அமெரிக்காவில் இந்தியாவை அழிக்கத் தயார் என அச்சுறுத்தினார்.
  • இந்தியாவின் பதில்:
  • நியூக்ளியர் அச்சுறுத்தலுக்கு ஈடுப்படாது.
  • தேசிய பாதுகாப்பு உறுதி செய்ய நடவடிக்கைகள் தொடரும்.
  • உலக சமுதாயம் பாகிஸ்தானின் செயல்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

