/இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் செயலிகள்! அதிகமாக யூஸ் செய்யப்பட்டது இதுதான்..

சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், இந்தியர்கள் எந்த செயலிகளை அதிக நேரம் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது குறித்த புத்தம் புது தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் சில எதிபார்த்த விஷயங்களும், எதிர்பார்க்காத விஷயங்களும் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
‘செல்போன் இன்றி இயங்காது உலகு’ என புதுமொழியை உருவாக்கும் அளவிற்கு நம் கைகளில் இருக்கும் கைப்பேசி பெரிய பரிணாம வளர்ச்சியை கண்டு விட்டது. காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்குவதற்கு முன்னர் ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் செய்வது வரை, நம் தினசரியில் ஒவ்வொரு நாளும் செல்போன் மிகப்பெரும் அங்கம் வகுக்கிறது. முதலில், நம் வாழ்க்கையின் தினசரி வேலைகளில் இருந்து நம்மை திசைத்திருப்பிக்கொள்ள செல்போன் பயன்படுத்தினோம். ஆனால், இப்போது செல்போனில் இருந்து கவனத்தை திசைத்திருப்ப நிஜ வாழ்க்கையில் உள்ள வேலைகளில் ஈடுபடுவதாக இருக்கிறது. இப்படி நம் கையில் ஸ்மார்ட் போன் தவழ ஆரம்பித்த பிறகு, நாம் ஒரு சில செயலிகளை அதிகம் உபயோகிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம். அவை என்னென்ன தெரியுமா?
இந்தியாவில், ஸ்மர்ட் போன் பயன்படுத்தும் பயனாளர்கள், எந்தெந்த செயலிகளில் தங்களுடைய நேரத்தை அதிகம் செலவிடுகின்றனர் என்பதை கண்டுபிடிக்க, ‘பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவின்’ நிதிச்சந்தை ஆராய்ச்சி பிரிவு ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. அதில், ஒரு மாதத்தில் எவ்வளவு நேரம் இந்த செயல்களில் இந்தியர்கள் அதிக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள் என்கிற புள்ளி விவரத்தோடு இந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட் போனை அதிகமாக உபயோகிக்கும் இந்தியர்கள், எந்தெந்த சமூக வலைதளங்கள ரொம்ப நேரம் உபயோக்கின்றனர் தெரியுமா? இன்ஸ்டாகிராம் செயலியை 49 மணினேரம், 2 நிமிடம் உபயோகிக்கின்றனர். யூடியூப் செயலியை 47 மணி நேரம் 23 நிமிடம் வரை பயன்படுத்துகிறார்களாம். இதற்கு அடுத்து, பேஸ்புக்கில் 24 மணி நேரம் 45 நிமிடம் நேரத்தை செலவிடுகின்றனராம். எக்ஸ் தளத்தில், 13 மணி நேரம், 30 நிமிடம் கழிக்கிறார்கள்.
Carrom Pool - 13 Hr, 5 Min— ALLWood Reviews (@AllwoodReviews) August 1, 2026
Reddit - 12 Hr, 13 Min
Google Chrome - 11 Hr, 37 Min
ZEE5 - 10 Hr, 44 Min
Source: (BofA Global Research pic.twitter.com/uCS6sRtnlp
நம் ஊர் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவிலேயே அதிக விளையாடப்படும் ஆன்லைன் கேமாக ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கிறதாம். இந்திய இளைஞர்கள் பலர், இந்த விளையாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். இந்த விளையாட்டில் மட்டும் மாதம் 41 மணி நேரம், 12 நிமிடங்களை இவர்கள் செலவிடுகின்றனர். இதே போல, கேரம், லூடோ கிங் போன்ற ஆன்லைன் கேமிங் செயலிகளிலும் சுமார் 13 மணி நேரத்தை இந்தியர்கள் செலவிடுகின்றனர்.
நம் செல்போனில், வாட்ஸ் அப் இன்றியமையாத ஒன்றாக ஆகி விட்டது. இந்த செயலிதான் தொலைதூரத்தில் கடல் கடந்து இருப்பவர்களையும் இணைக்கிறது. இதன் மூலம் சாட்டிங் மட்டுமன்றி வீடியோ மற்றும் ஆடியோ காலும் செய்யலாம். இந்த செயலியில் மட்டும் சுமார் 18 மணி நேரம், 49 நிமிடத்தை இந்தியர்கள் செலவிடுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னர் எல்லாம், ஓடிடி தளங்களில் யாரேனும் ஒருவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வைத்திருப்பார், அவரிடமிருந்து ID, Username வாங்கி நாம் படமோ தொடர்களோ பார்ப்போம். ஆனால், கொரோனா ஊரடங்கிற்கு பிறகு ஓடிடி தளங்கள் பெரிதாக வளர்ந்து விட்டன. நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் வீடியோ, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், ஜீ 5 உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்கள் வந்து விட்டன. இவற்றை சுற்றி பெரிய பிசினஸும் நடைப்பெற்று வருகிறது. இப்படி ஓடிடி தளங்களில், இந்தியர்கள் அதிகபட்சமாக சுமார் 10 மணி நேரம் முதல் 22 மணி நேரம் வரை செலவிடுகின்றனராம்.