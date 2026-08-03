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இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் செயலிகள்! அதிகமாக யூஸ் செய்யப்பட்டது இதுதான்..

இந்தியாவில் இருப்பவர்கள், அதிகம் உபயோகிக்கும் செயலிகள் எது தெரியுமா? லிஸ்டை இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க.

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST
இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் செயலிகள்! அதிகமாக யூஸ் செய்யப்பட்டது இதுதான்..
Image Credit: Indians Most Used App | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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