/இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜென் ரயில்! டிக்கெட் விலை என்ன? எந்த ரூட்டில் இயங்கும்?

Hydrogen Train Ticket Price : இந்தியாவில், இதுவரை இயக்கப்பட்டு வரும் ரயில்கள் பெரும்பாலும் மின்சாரம் மூலமாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு சில ரயில் இன்ஜின்கள், டீசலினால் இயக்கப்படுகின்றன. தற்போது, இந்தியாவில் முதன்முறையாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளால் இயங்கும் ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. இவற்றை தயாரிக்க, 2022ஆம் ஆண்டு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதற்காக, வடக்கு மண்டல ரெயில்வே சுமார் ரூ.140 கோடி செலவில் இதை தயாரிக்கும் பணிகளை தொடங்கின. இந்த ரயிலை வடிவமைக்கும் பணிகள், சென்னை பெரம்பூரில் இருக்கும் ரெயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் நடந்து வந்தது. பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்த நிலையில், இதன் சோதனை ஓட்டங்களும் நடைப்பெற்றுள்ளது.
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயிலை அறிமுகப்படுத்த, கடந்த மே மாதம் 22ஆம் தேதி ரெயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இதையடுத்து, இந்த ரயிலின் அறிமுகம், வரும் 17ஆம் தேதி அதாவது வருகிற வெள்ளிக்கிழமையன்று நடைப்பெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது, இன்னும் மின்மயம் ஆக்கப்படாத வழித்தடமாக இருக்கும் அரியானா மாநிலத்தின் ஜிந்த் நகரிலிருந்து சோனிப்பட்டுக்கு இயக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்த ரயிலை கொடியசைத்து தொடங்கி வைப்பார் என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
டீசல் ரயில்களின் மூலம் ஏற்படும் காற்று மாசை குறைக்கும் நோக்கில்தான், ஹைட்ரஜன் ரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில், ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் செல்கள் மூலமாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, அதன் மூலமாக ரயில் இன்ஜின் இயக்கப்பட இருக்கிறது.
இந்த ரயில்களானது, மின் கம்பங்கள் அமைத்து அதன் மூலம் ரயில்கள் இயக்க கடினமாக இருக்கும் வழித்தடங்களிலும், அதை அமைக்க அதிகம் செலவு பிடிக்கும் தளங்களிலும் ஹைட்ரஜன் ரயில்களை இயக்குவது பயனுள்ளதாக இருக்குமாம். அதே சமயத்தில், இந்த ரயில்களை இயக்க புதிதாக இருப்பு பாதை அமைக்க தேவையில்லை, ஏற்கனவே இருக்கும் தளங்களையே இதற்கு பயன்படுத்தலாம்.
இந்த ரயில்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரத்யேக கலன்களில், அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளானது வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதை பயன்படுத்தி, ரயில்களானது இயக்கப்படும். பிரத்யேக கலன்களில் அதிக அழுத்தத்தில் சுமார் 460 கிலோ ஹைட்ரஜன் வரை நிரப்பப்படும். தினசரி, 2 டிரிப்புகளுக்கு 300 கிலோ வரை இதற்கு செலவாகும். இந்த ரயில், 365 கிலோ மீட்டர் வரை செல்ல முடியும் என கணக்கிடப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த ஹைட்ரஜன் ரயிலில், இரு பைலட் பெட்டிகளானது இருக்கும். இந்த பெட்டிகளில், ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மற்றும் லித்தியம்பெரோபாஸ் பேட்டரி கொண்ட 4 செட் பவர் பேக் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஹைட்ரஜன், பிரத்யேக கலன்களில் அதிக அழுத்தத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ளதால், அது வெளியில் இருக்கும் ஆக்சிஜனோடு கலக்கும் போது, கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் மின் உற்பத்தி நிகழ்ந்து, இதன் மூலம் ரயில் இயங்கும்.
இதில், ஒரு பவர் பேக் மூலமாக 300 கிலோவாட் மின்சாரம் வரை உற்பத்தியாகுமாம். அதே போல, 115 கிலோ வாட் எரிபொருள் மூலமாக, 185 கிலோவாட் லித்தியம் பேட்டரியும் உற்பத்தியாகுமாம். இதே சமயத்தில், 4 பவர் பேக் மூலமாக 1200 கிலோவாட் மின்சக்தி வரை உற்பத்தியாகுமாம்.
ஹைட்ரஜன் ரயில்களை இயக்க, பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கச்சிதமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். இதை கையாள, ரயில் புறப்படும் இடத்தில் ஹைட்ரஜன் கசிவை கண்டறியும் கருவிகள், சென்சார்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். இதைத்தாண்டி, கண்காணிப்பு கருவிகளும் இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஹைட்ரஜன் ரயிலை இயக்குவதற்கென்றே பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள் இதனை கவனிப்பர். சோதனை ஓட்டம் நடைபெறும் போது, தொழில்நுட்ப ஊழியர்களும் இதனுடன் செல்வார்கள். ஹைட்ரஜன் வாயு மிகவும் ஆபத்தானது. இதனால் அதை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தி இயக்குவதற்கு வெடிபொருள் பாதுகாப்பு அமைப்பும் அனுமதியளித்திருக்கிறது.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஹைட்ரஜன் ரயில், உலகிலேயே மிக நீண்ட ஹைட்ரஜன் ரயிலாக இருக்குமாம். இதில், ரயில் பயணிகளுக்காக 8 பெட்டிகள் + 2 பலட் பெட்டிகள் இணைக்கப்படுமாம். மொத்தம் 8 பெட்டிகளில், 682 சீட்கள், 2,500 பயணிகள் வரை இதில் பயணிக்க முடியுமாம். அதே போல, இந்த ரயிலால் மணிக்கு 140 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இயங்க முடியுமாம். இது தொடக்க காலம் என்பதால் 75 கி.மீ வேகத்துக்கே இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தினசரி 2 முறை மட்டுமே இந்த ரயிலை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஹரியானாவின் ஜிந்த் முதல் சோனிப்பேட் வரை இந்த ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த இரு வழித்தடங்களுக்கு இடையே சுமார் 81-90 கிலோ மீட்டர் வரை தூரம் இருக்கின்றன. கார் அல்லது பேருதில் சென்றால் இந்த தூரத்தை சென்றடைய 1 மணி நேரம் 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் ஆகலாம். 75 கி.மீ வேகத்தில் பயணிக்க இருக்கும் இந்த ரயிலின் டிக்கெட் விலை குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இதன் டிக்கெட் விலை ரூ.5ல் ஆரம்பித்து ரூ.25 வரை இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ரயில்கள் முழுமையாக இயக்கப்படும் போதுதான் டிக்கெட் விலை என்ன என்பது தெரியவரும்.