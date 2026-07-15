Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜென் ரயில்! டிக்கெட் விலை என்ன? எந்த ரூட்டில் இயங்கும்?

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜென் ரயில்! டிக்கெட் விலை என்ன? எந்த ரூட்டில் இயங்கும்?

Hydrogen Train Ticket Price : இந்தியாவில், முதன்முறையாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளின் உதவியுடன் இயங்கும் வகையிலான ரயில்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. இதனை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:00 PM IST
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜென் ரயில்! டிக்கெட் விலை என்ன? எந்த ரூட்டில் இயங்கும்?
Image Credit: Hydrogen Train Ticket Price | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது? எதிர்பார்த்த நாள் நெருங்கிடுச்சு! தேதிய குறிச்சிக்கோங்க..
Jana Nayagan1 hr ago
2
Kamaraj1 hr ago
3
Tamil nadu1 hr ago
4
Ranipet News1 hr ago
5
Navi Mumbai1 hr ago