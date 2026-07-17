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இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை தொடக்கம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்!

Hydrogen Train PM Modi : இந்திய ரயில்வே வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி முறைப்படி தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:48 PM IST
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை தொடக்கம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்!
Image Credit: Hydrogen Train PM Modi | X (PIB)Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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