/இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை தொடக்கம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்!

Hydrogen Train PM Modi : ஹரியானா மாநிலத்தின் ஜின் (Jind) ரயில் நிலையத்திலிருந்து சோனிபட் (Sonipat) வரை இந்த அதிநவீன பசுமை ரயில் இயக்கப்படுகிறது. கார்பன் உமிழ்வை முற்றிலும் பூஜ்ஜியமாக (Zero Carbon Emission) குறைக்கும் நோக்கில், உள்நாட்டிலேயே இந்த ரயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டீசல் ரயில்களுக்கு மாற்றாக அறிமுகமாகியுள்ள இந்த ஹைட்ரஜன் ரயில், கார்பன் உமிழ்வை (Carbon Emission) பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கும் தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் இயக்கத்தின் போது நீரும், நீராவியும் மட்டுமே வெளியேறும் என்பதால் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவிதமான மாசும் ஏற்படாது.
Today, the names of Jind and Haryana have been etched into the pages of history. It is from here that the country has received its first hydrogen train. Even today, we remember the first train that ran between Bombay and Thane. Likewise, whenever India's first #HydrogenTrain is… pic.twitter.com/LkS1QQjemL— PIB India (@PIB_India) July 17, 2026
துவக்க விழாவில் பிரதமர் மோடியுடன் ஹரியானா முதல்வர் மற்றும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த ரயிலின் முதல் பயணத்தில் பள்ளி மாணவர்களும் பொதுமக்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பயணித்தனர்.
இந்திய ரயில்வேயில் நிலக்கரி காலத்தில் தொடங்கி, பின்னர் டீசல், அதன்பின் மின்சார மயமாக்கல் எனப் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன. தற்போது மின்சாரத்திலிருந்து அடுத்தகட்ட தொழில்நுட்பமான ஹைட்ரஜன் எரிபொருளுக்கு மாறும் இந்தியாவின் மிக முக்கியப் பரிசோதனையாக இந்தத் திட்டம் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சோதனை ஓட்டம் முழு வெற்றி பெறும்போது, நாடு முழுவதும் பல்வேறு வழித்தடங்களில் ஹைட்ரஜன் ரயில்களை இயக்க ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
Prime Minister @narendramodi flags off India's first Hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station#HydrogenTrain #भारत_की_पहली_हाइड्रोजन_ट्रेन @RailMinIndia— PIB India (@PIB_India) July 17, 2026
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ஆரம்பக் கட்டத்தில் ஹைட்ரஜன் ரயில்களை தயாரிப்பதற்கும், அதற்கான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் சாதாரண டீசல் அல்லது மின்சார ரயில்களை விட கூடுதல் செலவாகும் என்பது உண்மைதான். ஆனால், சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பு மற்றும் மக்களின் உடல்நல பாதிப்புகளோடு ஒப்பிடும்போது இந்த முதலீடு மிக அவசியமானது என வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
மேலும், ஆரம்பத்தில் ஒரு சில இடங்களில் இயக்கப்படும் போது செலவு அதிகமாகத் தெரிந்தாலும், எதிர்காலத்தில் நாடு முழுவதும் இத்தொழில்நுட்பம் பரவலாக்கப்படும் போது உற்பத்திச் செலவு படிப்படியாகக் குறையும் என்று ரயில்வே துறை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இந்தியாவின் இந்த அதிரடிப் பாய்ச்சல், உலக அரங்கில் பசுமை ஆற்றல் (Green Energy) நோக்கிய பயணத்தில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.