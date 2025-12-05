டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அனைத்து IndiGo விமானங்களும் நள்ளிரவு வரை ரத்து.. பயணிகள் குழப்பம்!

IndiGo Latest News: டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் IndiGo-வின் உள்நாட்டு விமானங்கள் நள்ளிரவு வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலையம் X-ல் (முன்னர் ட்விட்டர்) அறிவித்தது. இருப்பினும், இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தரப்பில் இருந்து வந்த தகவல்களின்படி, விமானங்கள் பிற்பகல் 3 மணி வரை மட்டுமே ரத்து செய்யப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இந்த முரண்பட்ட தகவல்கள், ஏற்கனவே பயணத் தாமதங்கள் மற்றும் அதிக செலவுகளால் கவலையில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளிடையே மேலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
IndiGo விமான ரத்துக்கான பின்னணி:
இந்த ரத்துகள், டெல்லி விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் 1-ல் போதுமான IndiGo ஊழியர்கள் இல்லாததால், சிக்கித் தவிக்கும் பயணிகளைக் கையாள முடியாத நிலையை இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தெரிவித்துள்ளது. கடந்த நான்கு நாட்களாக இண்டிகோவின் சேவையில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக பயணிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்கள் அட்டவணை:
வியாழன் (நேற்று): 550 (IndiGo-வின் ஒரே நாளில் ரத்து செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச விமானங்கள்)
வெள்ளி (இன்று): 500-க்கும் மேல் (டெல்லி விமானங்கள் உட்பட)
செவ்வாய்/புதன்: 200-க்கும் மேல்
மொத்தம் (இதுவரை): இதுவரையில் சுமார் 1,300 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன
விமானப் பணிநேர வரம்புகள் (FTL) விதிமுறைகள்:
IndiGo-வின் தற்போதைய விமான ரத்துகளுக்கு முக்கிய காரணம், புதிய Flight Duty Time Limitations (FTL) விதிகள் ஆகும். இந்த விதிகள், விமானிகளின் ஓய்வு நேரத்தை (36-48 மணிநேரம்) அதிகரிக்கவும், ஒரு விமானி தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய நேரத்தைக் குறைக்கவும் வழிவகுக்கின்றன.
- ஜூலை 1: முதல் கட்ட FTL விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.
- நவம்பர் 1: இரண்டாம் கட்ட FTL விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.
இந்த விதிகளின் ஒட்டுமொத்த விளைவாக, IndiGo-விடம் போதுமான விமானிகள் அல்லது குழுவினர் இல்லாததால் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்களை இயக்க முடியவில்லை.
IndiGo-வின் கோரிக்கை என்ன?
கூடுதல் விமானிகள் தேவை: IndiGo, புதிய விமானிகளை நியமிக்கவும், செயல்பாடுகளை சீரமைக்கவும் பிப்ரவரி 10, 2026 வரை FTL விதிகளிலிருந்து விலக்கு கோரியுள்ளது.
மன்னிப்பு : IndiGo CEO பீட்டர் எல்பெர்ஸ், பயணிகளிடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். நிலைமையை சீரமைப்பது எளிதான காரியம் அல்ல என்றும், அரசு மற்றும் DGCA உடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
எதிர்பார்க்கப்படும் இடையூறுகள்: டிசம்பர் 8 வரை மேலும் இடையூறுகள் தொடரக்கூடும் என IndiGo ஏற்கனவே எச்சரித்துள்ளது.
விமானிகள் சங்கத்தின் குற்றச்சாட்டு:
இந்திய விமானிகள் கூட்டமைப்பு (Federation of Indian Pilots - FIP), IndiGo-வின் "ஒழுங்கற்ற குறைந்த பணியாளர் உத்தி"யைக் கண்டித்துள்ளது. விமானிகளை குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு, நிர்வாக நடைமுறைகளை சரிசெய்யுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும், போதுமான விமானிகள் இல்லாத நிலையில், விமானப் பட்டியலை விரிவுபடுத்தியதையும், குறிப்பாக பருவகால செயல்பாடுகளை அதிகரித்ததையும் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
