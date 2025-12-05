English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அனைத்து IndiGo விமானங்களும் நள்ளிரவு வரை ரத்து.. பயணிகள் குழப்பம்!

டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அனைத்து IndiGo விமானங்களும் நள்ளிரவு வரை ரத்து.. பயணிகள் குழப்பம்!

IndiGo Flight Cancellation: டெல்லி விமான நடவடிக்கையில் இண்டிகோவின் ரத்து தீர்மானம் மற்றும் DGCA–வின் மாறுபட்ட தகவல்கள். FDTL விதிகள், ரத்து எண்ணிக்கை மற்றும் எதிர்கால பாதிப்புகளைப் பற்றி முழு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:00 PM IST
  • IndiGo உள்நாட்டு விமானங்கள் ரத்து! DGCA & பயணிகளிடையே முரண்பட்ட தகவல்கள். பயணத் திட்டங்களில் பாதிப்பு.
  • நிர்வாக நடைமுறைகளை சரிசெய்யுங்கள்! -IndiGo ரத்துகள் குறித்து விமானிகள் சங்கம் கடும் எதிர்ப்பு.
  • இண்டிகோவின் சேவையில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக பயணிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

Trending Photos

அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
camera icon8
Thiruveer
அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon10
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
இந்த வாரம் தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் சூப்பர் படங்கள்.. முழு விவரம் இதோ
camera icon8
Dhurandhar
இந்த வாரம் தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் சூப்பர் படங்கள்.. முழு விவரம் இதோ
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
டெல்லியிலிருந்து புறப்படும் அனைத்து IndiGo விமானங்களும் நள்ளிரவு வரை ரத்து.. பயணிகள் குழப்பம்!

IndiGo Latest News: டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் IndiGo-வின் உள்நாட்டு விமானங்கள் நள்ளிரவு வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலையம் X-ல் (முன்னர் ட்விட்டர்) அறிவித்தது. இருப்பினும், இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தரப்பில் இருந்து வந்த தகவல்களின்படி, விமானங்கள் பிற்பகல் 3 மணி வரை மட்டுமே ரத்து செய்யப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இந்த முரண்பட்ட தகவல்கள், ஏற்கனவே பயணத் தாமதங்கள் மற்றும் அதிக செலவுகளால் கவலையில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளிடையே மேலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

IndiGo விமான ரத்துக்கான பின்னணி:

இந்த ரத்துகள், டெல்லி விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் 1-ல் போதுமான IndiGo ஊழியர்கள் இல்லாததால், சிக்கித் தவிக்கும் பயணிகளைக் கையாள முடியாத நிலையை இந்திய விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தெரிவித்துள்ளது. கடந்த நான்கு நாட்களாக இண்டிகோவின் சேவையில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக பயணிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்கள் அட்டவணை:

வியாழன் (நேற்று): 550 (IndiGo-வின் ஒரே நாளில் ரத்து செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச விமானங்கள்)

வெள்ளி (இன்று): 500-க்கும் மேல் (டெல்லி விமானங்கள் உட்பட)

செவ்வாய்/புதன்: 200-க்கும் மேல்

மொத்தம் (இதுவரை): இதுவரையில் சுமார் 1,300 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன

விமானப் பணிநேர வரம்புகள் (FTL) விதிமுறைகள்:

IndiGo-வின் தற்போதைய விமான ரத்துகளுக்கு முக்கிய காரணம், புதிய Flight Duty Time Limitations (FTL) விதிகள் ஆகும். இந்த விதிகள், விமானிகளின் ஓய்வு நேரத்தை (36-48 மணிநேரம்) அதிகரிக்கவும், ஒரு விமானி தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய நேரத்தைக் குறைக்கவும் வழிவகுக்கின்றன.

  • ஜூலை 1: முதல் கட்ட FTL விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.
  • நவம்பர் 1: இரண்டாம் கட்ட FTL விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.

இந்த விதிகளின் ஒட்டுமொத்த விளைவாக, IndiGo-விடம் போதுமான விமானிகள் அல்லது குழுவினர் இல்லாததால் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்களை இயக்க முடியவில்லை.

IndiGo-வின் கோரிக்கை என்ன?

கூடுதல் விமானிகள் தேவை: IndiGo, புதிய விமானிகளை நியமிக்கவும், செயல்பாடுகளை சீரமைக்கவும் பிப்ரவரி 10, 2026 வரை FTL விதிகளிலிருந்து விலக்கு கோரியுள்ளது.

மன்னிப்பு : IndiGo CEO பீட்டர் எல்பெர்ஸ், பயணிகளிடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். நிலைமையை சீரமைப்பது எளிதான காரியம் அல்ல என்றும், அரசு மற்றும் DGCA உடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்பார்க்கப்படும் இடையூறுகள்: டிசம்பர் 8 வரை மேலும் இடையூறுகள் தொடரக்கூடும் என IndiGo ஏற்கனவே எச்சரித்துள்ளது.

விமானிகள் சங்கத்தின் குற்றச்சாட்டு:

இந்திய விமானிகள் கூட்டமைப்பு (Federation of Indian Pilots - FIP), IndiGo-வின் "ஒழுங்கற்ற குறைந்த பணியாளர் உத்தி"யைக் கண்டித்துள்ளது. விமானிகளை குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு, நிர்வாக நடைமுறைகளை சரிசெய்யுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும், போதுமான விமானிகள் இல்லாத நிலையில், விமானப் பட்டியலை விரிவுபடுத்தியதையும், குறிப்பாக பருவகால செயல்பாடுகளை அதிகரித்ததையும் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க - LIVE: இன்று இந்தியா - ரஷ்யா உச்சி மாநாடு.. தென் தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

மேலும் படிக்க - India-Russia: இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளின் அரசியல், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சாரத் தூண்கள்!

மேலும் படிக்க - இந்தியா வந்த புதின். இன்று கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

IndigoDelhi FlightFDTL RulesDGCATravel Alert

Trending News