இண்டிகோ கொடுத்த கம்பேக்: இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் விமான சேவை, இழப்பீடு எப்போது?

IndiGo Flight Operations: நாட்டின் மிக பிரபலமான விமான சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான இண்டிகோ, கடந்த சில நாட்களாக பல வித கடுமையான இடையூறுகளை எதிர்கொண்டது. விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு, தாமதமாகி, பயணிகள் பெரும் பிரச்சனைகளுக்கு ஆளானார்கள். இந்த நிலையில் தற்போது இண்டிகோ தனது விமானச் செயல்பாடுகளை நிலைப்படுத்தியுள்ளது.
மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பும் இண்டிகோ
இண்டிகோ விமான நிறுவனம் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக 2,050-க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகளை இயக்கியுள்ளதுடன், மிகக் குறைந்த அளவிலான ரத்துகள் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது அந்த நிறுவனத்திற்கும், பயணிகளுக்கும் ஒருசேர பெரும் நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ, தனது நெட்வொர்க்கில் உள்ள 138 இடங்களும் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நேரந்தவறாமை இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளதாகவும், கடந்த ஐந்து நாட்களாக சீரான செயல்பாடுகளைப் பராமரித்து வருவதாகவு தெரிவித்துள்ளது.
“எங்களின் செயல்பாட்டில் உள்ள 138 இடங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் எங்களின் நேரந்தவறாமை செயல்திறன் இண்டிகோ தரநிலைகளின்படி சீராக இயல்பாக உள்ளது. நேற்று பகிரப்பட்ட செயல்பாட்டு அறிவிப்பின்படி, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாக இரண்டு விமானங்கள் மட்டுமே ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், 2,050-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை இயக்கியுள்ளோம். பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் உடனடியாக மாற்று விமானங்களில் பயணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது,” என்று நிறுவனத்தின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை அன்று X தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில், அந்த விமான நிறுவனம், “பணம் திரும்பப் பெறும் இந்த செயல்முறையை உங்களுக்கு முடிந்தவரை வெளிப்படையானதாகவும், எளிதாகவும், தொந்தரவு இல்லாததாகவும் மாற்றுவதே எங்கள் இலக்கு. புறப்படும் நேரத்திற்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மற்றும்/அல்லது சில விமான நிலையங்களில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இழப்பீடு வழங்குவோம். எங்கள் தற்போதைய மதிப்பீட்டின்படி, இந்த இழப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கும்” என்று கூறியுள்ளது.
— IndiGo (@IndiGo6E) December 12, 2025
மேம்படும் செயல்பாட்டுத் திறன்
- விமான நிறுவனம் பகிர்ந்த தரவுகளின்படி, கடந்த ஒரு வாரமாக செயல்பாட்டு செயல்திறன் சீராக மேம்பட்டுள்ளது.
- சம்பர் 8 அன்று இண்டிகோ 1,700-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை இயக்கியது, ஒரே ஒரு விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
- டிசம்பர் 9 அன்று 1,800-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன.
- டிசம்பர் 10 அன்று இரண்டு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் 1,900-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன.
- டிசம்பர் 11 அன்று, நான்கு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட நிலையில், 1,950-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன.
- டிசம்பர் 12 அன்று இரண்டு ரத்துகளுடன், விமான இயக்கங்கள் 2,050 என்ற எண்ணிக்கையைக் கடந்தது.
- டிசம்பர் 13 அன்றும் இதே எண்ணிக்கையிலான விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சனிக்கிழமை நிறுவனம் X தளத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கை:
— IndiGo (@IndiGo6E) December 13, 2025
ஆன்லைன் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்
ஆன்லைனில் பரவி வரும் பரவலான விமான ரத்துகள் குறித்த செய்திகளுக்கு மத்தியில், பயணிகள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என்றும் அந்த விமான நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
“எங்கள் திருத்தப்பட்ட விமான அட்டவணையின் நம்பகத்தன்மையை நாங்கள் தொடர்ந்து பேணி வருகிறோம். எங்கள் நெட்வொர்க் முழுவதும் விமானங்கள் பெருமளவில் ரத்து செய்யப்படுவதாகப் பரவும் எந்தவொரு தவறான தகவல்களாலும் பயணிகள் தவறாக வழிநடத்தப்பட வேண்டாம் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். குழப்பங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, சரிசெய்யப்பட்ட நெட்வொர்க்கிற்கான புதிய விமான அட்டவணைகளை முனையத் திரைகளில் காண்பிக்குமாறு எங்கள் விமான நிலையப் பங்காளிகள் அனைவரையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளோம். தினமும் 3.25 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் எங்களுடன் பயணிக்கத் தேர்ந்தெடுப்பதால், அவர்கள் எங்கள் மீது தொடர்ந்து வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்,” என்று இண்டிகோ செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, இந்த இடையூறுகள் பயணிகளைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளதை இண்டிகோ ஒப்புக்கொண்டதுடன், குறுகிய அறிவிப்பில் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகை ₹500 கோடியைத் தாண்டும் என்றும் மதிப்பிட்டது. டிசம்பர் 3, 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் பயணிகள் இன்னல்களை எதிர்கொண்ட விமானங்கள் குறித்து தற்போது ஆய்வு செய்து வருவதாகவும், இழப்பீடு சீராக வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் ஜனவரி மாதம் தொடர்பு கொள்ளப்படுவார்கள் என்றும் இண்டிகோ விமான நிறுவனம் மேலும் தெரிவித்தது.
மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் யுகத்தில் 2027 இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு.. ரூ.11718 கோடி ஒதுக்கீடு!
மேலும் படிக்க | LIVE: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்; இந்தியா வந்த லியோனல் மெஸ்ஸி - இன்றைய அப்டேட்ஸ்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ