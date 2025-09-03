English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! காப்பீடு உயர்வு.. புரிந்துணர்வின் முக்கிய அம்சம்

Indian Railways employees: பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (SBI) சம்பளக் கணக்கு வைத்திருக்கும் இந்திய ரயில்வே ஊழியர்கள் ரூ.1 கோடி விபத்து மரண காப்பீட்டைப் பெறுவார்கள் என ரயில்வே அமைச்சகம் அறிக்கை.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:44 AM IST

Trending Photos

ஸ்ரீசாந்தை ஹர்பஜன் சிங் கன்னத்தில் அறைந்தது ஏன்? உண்மை இதுதான்!
camera icon8
Why Harbhajan Slapped Sreesanth
ஸ்ரீசாந்தை ஹர்பஜன் சிங் கன்னத்தில் அறைந்தது ஏன்? உண்மை இதுதான்!
ஆவணி 17 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 17 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஸ்ருதி ஹாசன் போட்ட &#039;கூலி&#039; பட போட்டோஸ்... ரஜினி மிஸ்ஸிங் - வைரல்!
camera icon9
Shruti Haasan
ஸ்ருதி ஹாசன் போட்ட 'கூலி' பட போட்டோஸ்... ரஜினி மிஸ்ஸிங் - வைரல்!
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! காப்பீடு உயர்வு.. புரிந்துணர்வின் முக்கிய அம்சம்

புது டெல்லி: இந்திய ரயில்வே (Indian Railways) மற்றும் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (State Bank of India) இடையே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (Memorandum of Understanding) கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. இதன் மூலம் எஸ்பிஐ வங்கயில் சம்பளக் கணக்கைப் பராமரிக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள தனிநபர் விபத்து காப்பீடு உட்பட மேலும் பல சலுகைகள் வழங்கப்படும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ரயில்வே அமைச்சகம் கூறியது:

ரூ.1 கோடி விபத்து மரண காப்பீடு: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "ஸ்டேட் வங்கியில் சம்பள கணக்குகளை பராமரிக்கும் ரயில்வே ஊழியர்கள் ரூ.1 கோடி விபத்து மரண காப்பீடு பெறுவார்கள்.

ரூ.10 லட்சம்: எந்த பிரீமியமும் செலுத்தவோ அல்லது எந்த மருத்துவ பரிசோதனையும் செய்யாமலேயே ரூ.10 லட்சம் இயற்கை மரண காப்பீடு திட்டத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள்.

ரூ.1 கோடி: மேலும் விமான விபத்தில் பலியானால் ரூ.1.60 கோடி மற்றும் கூடுதலாக ரூபே டெபிட் கார்டில் ரூ.1 கோடி கூடுதலாக இழப்பீடு வழங்கப்படும்.

ரூ.80 லட்சம் காப்பீடு: விபத்தில் நிரந்தர பாதிப்பு ஏற்பட்டால் ரூ.1 கோடி மற்றும் ஓரளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் ரூ.80 லட்சம் காப்பீடு வழங்கப்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தால் என்ன பயன்?

ரயில்வே ஊழியர் நலன்: இந்திய ரயில்வே மற்றும் எஸ்பிஐ இடையேயான இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது ஊழியர் நலனை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது என்பதை பிரதிபலிக்கிறது என்று அமைச்சகம் குறிப்பிட்டது. 

நிதி பாதுகாப்பு: ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு, எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டால் நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

7 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு காப்பீடு:

சுமார் 7 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளக் கணக்குகளை எஸ்பிஐயில் பராமரிப்பதாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

புரிந்துணர்வின் முக்கிய அம்சம்: 

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான புதிய தனிநபர் விபத்து காப்பீடு ரூ.1 கோடி என்பது, முன்னதாக குரூப் ஏ, பி மற்றும் சி ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.1.20 லட்சம், ரூ.60,000 மற்றும் ரூ.30,000 காப்பீட்டு வரம்புகளிலிருந்து மிகப்பெரிய அதிகரிப்பாகும். அதுமட்டுமில்லாமல் கூடுதலாக எஸ்பிஐ வங்கியில் சம்பளக் கணக்கு வைத்திருக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு ரூ.80 லட்சம் வரை தனிப்பட்ட விபத்து காப்பீட்டையும் வங்கி வழங்குகிறது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் காப்பீட்டு சலுகைகள்:

1. விமான விபத்து காப்பீடு (இறப்பு): ரூ.1.60 கோடி.

2. கூடுதலாக ரூபே டெபிட் கார்டில் ரூ.1 கோடி வரை கூடுதல் காப்பீடு

3. தனிப்பட்ட விபத்து (நிரந்தர மொத்த ஊனம்): ரூ.1 கோடி

4. தனிப்பட்ட விபத்து (நிரந்தர பகுதி ஊனம்): ரூ.80 லட்சம் வரை

5. தகுதியுள்ள எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டுகளில் எஸ்பிஐ இலவச காப்பீட்டுத் தொகைகள் கிடைக்கின்றன

மேலும் படிக்க - இந்திய ரயில்வேயில் பணிபுரிய அருமையான வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்!

மேலும் படிக்க - தீபாவளிக்கு 12,000 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம், டிக்கெட்டில் 20% சிறப்புத் தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க - இவ்வளவு எடைக்கு மேல் அனுமதி இல்லை! ரயில் நிலையத்திலும் புதிய விதிகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Indian RailwaysRailway MinisterAshwini VaishnawState Bank of IndiaSBI

Trending News