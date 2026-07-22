/IRCTC New Website: புதிய பீட்டா பதிப்பில் லாக் இன் செய்ய புதிய User ID, Password வேண்டுமா?

IRCTC New Website: இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், ஆன்லைன் ரயில் முன்பதிவுக்கான புதிய IRCTC இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பை (Beta Version) இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் முழுமையான பதிப்பு வரும் வாரங்களில் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது. புதிய பீட்டா பதிப்பில் பல மேம்படுத்தல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
IRCTC-இன் புதிய பீட்டா இணையதளம் அமலுக்கு வந்தது முதல் இது தொடர்பான பல கேள்விகள் பயனர்களுக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானது, பழைய IRCTC லாக் இன் யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வர்டை பயன்படுத்தியே புதிய IRCTC இணையதளத்தில் லாக்-இன் செய்ய முடியுமா என்பதுதான். அதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஆம், புதிய IRCTC இணையதளத்தில் உள்நுழைய உங்கள் தற்போதைய, அதாவது பழைய IRCTC ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம். தனிப்பட்ட புதிய பயனர் ஐடியை உருவாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
உங்கள் பழைய IRCTC ஐடியைப் பயன்படுத்தி 'RailOne' செயலியில் (app) உள்நுழைவது போலவே, அதே ஐடியைப் பயன்படுத்தி புதிய இணையதளத்திலும் உள்நுழையலாம்.
இருப்பினும், உங்கள் ஐடி ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும், OTP சரிபார்ப்பை முடித்திருப்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
புதிய இணையதளத்தில் உள்நுழைந்த பிறகு உங்கள் பயண டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். பழைய தளத்தைப் போலவே, புதிய IRCTC இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பும் டிக்கெட் முன்பதிவை எளிதாக்கும்.
இருப்பினும், பீட்டா பதிப்பு தற்போது சோதனை நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பயனர்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் மேலும் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.