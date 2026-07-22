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IRCTC New Website: புதிய பீட்டா பதிப்பில் லாக் இன் செய்ய புதிய User ID, Password வேண்டுமா?

IRCTC New Website: IRCTC-இன் புதிய பீட்டா இணையதளம் அமலுக்கு வந்தது முதல் இது தொடர்பான பல கேள்விகள் பயனர்களுக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானது, பழைய IRCTC லாக் இன் யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வர்டை பயன்படுத்தியே புதிய IRCTC இணையதளத்தில் லாக்-இன் செய்ய முடியுமா என்பதுதான்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:54 PM IST
IRCTC New Website: புதிய பீட்டா பதிப்பில் லாக் இன் செய்ய புதிய User ID, Password வேண்டுமா?
Image Credit: IRCTC New Website (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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