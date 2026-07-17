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IRCTC New Website: இனி ஜெட் வேகத்தில் தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யலாம்... வந்தாச்சு பீட்டா பதிப்பு

IRCTC New Website: ரயில் பயணிகள் மிக எளிய வழியில் புதிய IRCTC இணையதளத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். பயணிகள் புதிய IRCTC இணையதளத்தை அணுக புதிதாக எங்கும் தேட வேண்டியதில்லை. முன்பைப் போலவே, நீங்கள் பழைய IRCTC உள்நுழைவுப் பக்கத்திற்குச் சென்றால் போதும். டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:02 PM IST
IRCTC New Website: இனி ஜெட் வேகத்தில் தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யலாம்... வந்தாச்சு பீட்டா பதிப்பு
Image Credit: IRCTC New Website Tatkal Booking (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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