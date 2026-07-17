/IRCTC New Website: இனி ஜெட் வேகத்தில் தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யலாம்... வந்தாச்சு பீட்டா பதிப்பு

IRCTC New Website: ரயில் பயணிகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் விதமாக இரு நாட்களுக்கு முன்னர் ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதை மேம்படுத்தும் வகையில் பீட்டா பதிப்புடன் கூடிய புதிய இணையதளத்தை அறிமுகம் செய்தது. குறிப்பாக, இதில் தத்கால் டிக்கெட் முன்பதிவை மிக வேகமாக செய்ய முடியும். புதிய IRCTC இணையதளத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகள் பழைய IRCTC இணையதளத்தில் பல வித சிக்கல்களை எதிர்கொண்டனர். குறிப்பாக இதன் வேகம் மிக மெதுவாக இருந்தது. அடிக்கடி லாக் அவுட் ஆகும் பிரச்சனையும், பீக் ஹவரில் எந்த நடவடிக்கையும் செய்ய இயலாத நிலையும் இருந்து வந்தது.
எனினும், பிதிய IRCTC இனையதளத்தின் அறிமுகத்திற்கு பிறகு, பயணிகளின் பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகமான IRCTC இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பு, புதன்கிழமை இரவு சுமார் 9 மணியளவில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டது.
இதனுடன், ரயில்வே தனது புதிய IRCTC பீட்டா பதிப்பு இணையதளத்திற்காக மக்களிடமிருந்து மதிப்புமிக்க ஆலோசனைகளையும் கோரியுள்ளது. அதாவது, பயணிகள் அதைப் பயன்படுத்திய தங்கள் அனுபவத்தை ரயில்வேயிடம் தெரிவிக்கலாம். மேலும் அதில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால் அதுகுறித்த தகவல்களையும் வழங்கலாம்.
ரயில் பயணிகள் மிக எளிய வழியில் புதிய IRCTC இணையதளத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை இங்கே காணலாம்.
பயணிகள் புதிய IRCTC இணையதளத்தை அணுக புதிதாக எங்கும் தேட வேண்டியதில்லை. முன்பைப் போலவே, நீங்கள் பழைய IRCTC உள்நுழைவுப் பக்கத்திற்குச் சென்றால் போதும். இந்த இணைப்பின் மூலம் நீங்கள் புதிய போர்ட்டலை அணுகி உங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். அதற்கான செயல்முறை இதோ:
IRCTC புதிய இணையதளத்தில், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு முன்பை விட வேகமாக இருக்கும். புதிய IRCTC இணையதளத்தின் மிகப்பெரிய பலனை, தத்கால் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் பயணிகள் அனுபவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தட்கல் முன்பதிவுகளின் போது இணையதளம் அடிக்கடி அதிக சுமையைச் சந்திப்பதால், நேரக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் இணையதளத்தின் மெதுவான செயல்திறன் காரணமாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதில் பெரும்பாலும் பயணிகள் சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். பல முறை தட்கால் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாமலும் போகிறது.
இருப்பினும், புதிய இணையதளம் அதிக டிக்கெட் செயலாக்கத் திறனை வழங்கவும், அதிக பயனர் வருகையைக் கையாளவும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அதிகபட்ச பயன்பாட்டு நேரங்களில்கூட சிறந்த வேகத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால், பயணிகள் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவை முன்பை விட மிக வேகமாக செய்ய முடியும் என உறுதியாக நம்பப்படுகின்றது.
புதிய IRCTC இணையதளத்தின் முக்கிய நோக்கம், ஆன்லைன் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையையும் அதன் செயல்முறையையும் முன்பை விட எளிதாகவும், வசதியாகவும், வேகமாகவும், மேலும் பயனர்-நட்புடனும் மாற்றுவதே ஆகும். நீண்ட காலமாக, டிக்கெட் முன்பதிவின் போது இணையதளம் வேகம் குறைவதாகவும், செயலிழப்பதாகவும், முடங்குவதாகவும், மீண்டும் மீண்டும் கேப்ட்சாவை நிரப்ப வேண்டியிருப்பதாகவும், மேலும் ஏராளமான பாப்-அப்கள் காரணமாகக் குறிப்பிடத்தக்க சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் பயணிகள் புகார் கூறி வந்தனர்.
இதைக் கருத்தில் கொண்டு, ரயில்வே நிர்வாகம் தற்போது புதிய IRCTC இணையதளத்தில் நான்கு முக்கிய மாற்றங்களையும் மேம்பாடுகளையும் செய்துள்ளது. புதிய இணையதளத்தில் பயணிகள் இனி இந்தப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள மாட்டார்கள். புதிய IRCTC இணையதளத்தில் உள்ள நான்கு முக்கிய மாற்றங்கள்:
முதலாவதாக, அதில் இனி தேவையற்ற கேப்ட்சாக்கள், பாப்-அப்கள் அல்லது பிற கவனச்சிதறல்கள் இடம்பெறாது.
இரண்டாவதாக, பயணிகள் இப்போது எந்தவொரு ரயிலிலும் உள்ள அனைத்து வகுப்புகளிலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கைகளின் இருப்பைக் காண முடியும்.
மூன்றாவதாக, பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யத் தேவைப்படும் படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
நான்காவதாக, இணையதளம் இனி பதிவு செய்யப்பட்ட பயணிகளின் தகவல்களைச் சேமித்து வைக்கும், இது பயணிகள் மீண்டும் முன்பதிவு செய்வதை எளிதாக்குகிறது. இதற்கு முன்பு, பயணிகள் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்ய மீண்டும் மீண்டும் தகவல்களை உள்ளிட வேண்டியிருந்தது, இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது.