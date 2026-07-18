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IRCTC New Website: புதிய பீட்டா தளத்தில் நிமிடங்களில் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? சிம்பிள் செயல்முறை

IRCTC New Website: IRCTC மூலம் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது இப்போது ரயில் பயணத்தை போலவே சுகமான அனுபவமாக மாறிவிட்டது. வேகம் அதிகரித்துள்ளது, கேப்சா தொல்லை நீங்கிவிட்டது, இன்னும் பல நன்மைகள் இதில் உள்ளன. இதோ முழு விவரம்....

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:15 PM IST
IRCTC New Website: புதிய பீட்டா தளத்தில் நிமிடங்களில் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? சிம்பிள் செயல்முறை
Image Credit: IRCTC New Website Ticket Booking (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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