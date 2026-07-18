/IRCTC New Website: புதிய பீட்டா தளத்தில் நிமிடங்களில் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி? சிம்பிள் செயல்முறை

IRCTC New Website: ரயில் பயணம் ஒரு சுகமான அனுபவம். இப்போது IRCTC ரயில் டிக்கெட்டுகளின் முன்பதிவையும் ஒரு சுகமான அனுபவமாக மாற்றியுள்ளது. IRCTC இணையதளத்தின் புதிய பீட்டா பதிப்பின் மூலம் இனி டிக்கெட் முன்பதிவு சில நொடிகளில் நடக்கும். முழு செயல்முறையை இங்கே பார்க்கலாம்.
வேகம் அதிகரித்தது: இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகமான IRCTC இணையதளத்தின் 'பீட்டா' (beta) பதிப்பு இப்போது பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. பழைய தளத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தப் புதிய பதிப்பு மிக வேகமாகவும், பயனர்களுக்கு எளிதானதாகவும், சீராகவும் இயங்குகிறது.
கேப்ட்சா தொல்லை இல்லை: முக்கியமாக இனி இந்தப் புதிய தளத்தில் 'கேப்ட்சா' (CAPTCHA) குறியீடுகளை உள்ளிடும் சிரமம் இருக்காது.
நிமிடத்திற்கு 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட் முன்பதிவு: புதிய தளத்தில் நிமிடத்திற்கு 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். இது முந்தைய வரம்பான 32,000-ஐ விட மிக அதிகமாகும்.
ஜெட் வேகத்தில் தட்கல் டிக்கெட் புக்கிங்: பயனர்கள், குறிப்பாக இணைய வேகம் காரணமாக 'தட்கல்' (Tatkal) டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய சிரமப்படுபவர்கள், இந்த புதிய தளத்தால் நிச்சயம் பயனடைவார்கள்.
IRCTC புதிய இணையதளத்தில் கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விவரங்களை பார்ப்போம்:
IRCTC இணையதளத்தில் 'பீட்டா' (Beta) பதிப்பிற்கு செல்வது எப்படி?
இது தெளிவான மற்றும் எளிமையான இடைமுகத்தைக் (interface) கொண்டுள்ளது. இங்கே பின்வரும் பிரிவுகள் மேலே காணப்படும்:
இவை தவிர, முகப்புப் பக்கத்தில் 'PNR நிலையைச் சரிபார்த்தல்' (Check PNR Status) மற்றும் 'ரயில் அட்டவணை' (Train Schedule) ஆகியவற்றுக்கான பிரிவுகளும் இடம்பெற்றிருக்கும்.
PNR நிலையை அறிய, புறப்படும் இடம் மற்றும் சேருமிடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேதியைக் குறிப்பிடவும். வகுப்பு (class) போன்ற விவரங்களை உள்ளிட்டு 'Check PNR Status'-ஐ கிளிக் செய்யவும். அடுத்த திரையில் அனைத்து தொடர்புடைய விவரங்களையும் காணலாம்.
ரயில் அட்டவணையை காண, ரயில் புறப்படும் இடம் மற்றும் சேருமிடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேதியைக் குறிப்பிடவும். பின்னர் பொது (General), பெண்கள் (Ladies), கீழ் படுக்கை (Lower Berth) அல்லது தட்கல் (Tatkal) போன்ற விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து ரயில்களைத் தேடலாம்.
IRCTC புதிய இணயதளம் மூலம் சில நிமிடங்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். அதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
இந்த செயல்முறை நிறைவடைந்தவுடன் குறுஞ்செய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் மின்னணு டிக்கெட்டைப் (e-ticket) பெறுவீர்கள்.
புதிய IRCTC இணையதளம் அதன் வேகம் மற்றும் கூடுதல் வசதிகளுக்காக பயணிகளிடம் பாராட்டுதல்களை பெற்று வருகிறது. வரும் காலங்களில் இதில் கூடுதல் மேம்பாடுகள் செய்யப்படும் என ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.