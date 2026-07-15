/IRCTC புதிய இணையதளம்: இனி டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ஈசி.. அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

IRCTC New Website: ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி! இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) தனது இணையவழி டிக்கெட் முன்பதிவு தளத்தை முழுமையாக மாற்றி அமைத்து, அதன் புதிய வடிவத்தை இன்று (ஜூலை 15) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த IRCTC இணையதளம் பல புதிய அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும். அவற்றில் முக்கியமான சில அம்சங்கள்:
இந்த மாற்றங்கள் இந்திய ரயில்வேயின் விரிவான டிஜிட்டல் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இணையதளத்தின் மெதுவான செயல்பாடு, கட்டணம் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தோல்விகள் மற்றும் 'தத்கால்' (Tatkal) முன்பதிவு போன்ற அதிக நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் (system crashes) குறித்த பயணிகளின் நீண்டகால புகார்களுக்கு இது நேரடியாகத் தீர்வு காணும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
|அம்சம்
|விவரம்
|விருப்பமான இருக்கை
|பயணிகள் தங்கள் விருப்பமான இருக்கைகளைத் தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி
|கட்டண நாட்காட்டி
|பயணிகள் பயண தேதிகளுக்கான டிக்கெட் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்
|இருக்கை இருப்பு விவரம்
|ஒரே இடத்தில் ஸ்லீப்பர், ஏசி 3 டயர், ஏசி 2 டயர் போன்றவற்றின் இருக்கை இருப்பு விவரம்
|நேர சேமிப்பு
|தேவையற்ற நடவடிக்கைகள் நீக்கம்
|மேம்படுத்தப்பட்ட அணுகல்
|புதிய IRCTC தளத்தில் பன்மொழி ஆதரவு
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பழைய இணையதளத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது தாங்கள் எதிர்கொண்ட கடுமையான சிரமங்களை மாணவர்கள் சுட்டிக்காட்டியதைத் தொடர்ந்து, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த புதிய தளத்தின் அறிமுகத்தை விரைவுபடுத்தினார்.
இந்த மறுவடிவமைப்பின் முக்கிய நோக்கம் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதாகும். இதன் மூலம் அதிக அளவிலான பயனர் வருகையை தடையின்றி கையாள முடியும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு திறன்: மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதளம் இப்போது நிமிடத்திற்கு 1.5 லட்சத்திற்கும் (150,000) அதிகமான டிக்கெட் முன்பதிவுகளைச் செயல்படுத்தும் திறன் கொண்டுள்ளதாக இருக்கும் என இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இது முந்தைய அமைப்பின் திறனான நிமிடத்திற்கு சுமார் 32,000 முன்பதிவுகளை விட மிகப் பெரிய வளர்ச்சியாகும்.
விசாரணை திறன்: பழைய அமைப்பில் நிமிடத்திற்கு 4 லட்சம் பயணிகள் விசாரணைகள் (Enquiry) மட்டுமே கையாளப்பட்டன. தற்போது 'பயணி முன்பதிவு அமைப்பின்' (PRS) பின்னணி கட்டமைப்பு (backend) நிமிடத்திற்கு 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விசாரணைகளை ஆதரிக்கும் வகையில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது வியக்கத்தக்க வகையில் 10 மடங்கு அதிகமாகும்.
பின்னணி செயல்பாட்டுத் திறனில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மிகப்பெரிய முன்னேற்றம், அதிக நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் இணையதளம் மெதுவாவது, 'டைம்-அவுட்' (time-out) ஆவது மற்றும் பரிவர்த்தனை பிழைகள் ஏற்படுவது போன்ற சிக்கல்களை கிட்டத்தட்ட முழுமையாக நீக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்திறன் மேம்பாடுகளைத் தவிர, பயனர்கள் பெரிதும் விரும்பிய பல நவீன அம்சங்களையும் IRCTC புதிய தளம் அறிமுகப்படுத்துகிறது:
விருப்பமான இருக்கையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: முன்பதிவு செயல்முறையின் போது பயணிகள் தங்கள் விருப்பமான இருக்கைகளைத் தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி இப்போது வழங்கப்படுகிறது. இது முற்றிலும் தானியங்கி இருக்கை ஒதுக்கீட்டு முறையிலிருந்து மாறுபட்டது.
கட்டண நாட்காட்டி (Fare Calendar): புதிய தேதி வாரியான நாட்காட்டி மூலம், பயனர்கள் ஒரே திரையில் பல்வேறு பயண தேதிகளுக்கான டிக்கெட் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். இது பயணத் தேதியில் நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்ட பயணிகள் குறைந்த கட்டணத்தைக் கண்டறிய உதவும்.
ஒரே திரையில் இருக்கை இருப்பு விவரம்: முன்பதிவு இடைமுகம் இப்போது பல்வேறு பயண வகுப்புகளுக்கான (ஸ்லீப்பர், ஏசி 3 டயர், ஏசி 2 டயர் போன்றவை) இருக்கை இருப்பு விவரங்களை ஒரே நேரத்தில் காட்டுகிறது. இருக்கை இருப்பை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க பயணிகள் இனி தனித்தனி டேப்களுக்கு (tabs) மாறி மாறிச் செல்ல வேண்டியதில்லை. இது இருக்கை இருப்பில் ஒரு தெளிவை அளிக்கும்.
குழப்பமற்ற பயணம்: தேவையற்ற விளம்பரப் பதாகைகளை அகற்றுதல், எரிச்சலூட்டும் பாப்-அப்களைக் குறைத்தல், மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் CAPTCHA சரிபார்ப்பு சோதனைகளைக் குறைத்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகளின் மூலம் முன்பதிவு செயல்முறை பெரிதும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சுமுகமான மற்றும் விரைவான செக்-அவுட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது.
மேம்படுத்தப்பட்ட அணுகல்தன்மை மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வடிவமைப்பு: இந்தியாவின் பன்முக மக்கள்தொகைக்கு சேவை செய்வதற்காக, புதிய IRCTC தளம் வலுவான பன்மொழி ஆதரவை வழங்குகிறது. இதன்மூலம், இடைமுகமானது பல இந்திய மொழிகளில் கிடைக்கிறது.
கூடுதலாக, இந்த போர்டல் சலுகை முன்பதிவு சேவைகளை ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பில் இணைக்கிறது. மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளி பயணிகள் மற்றும் நோயாளிகள் உள்ளிட்ட தகுதியுள்ள பயணிகள், இப்போது தங்களின் பயணச் சலுகைகளை பிரதான முன்பதிவு செயல்முறை மூலமாகவே நேரடியாகப் பெறலாம்.
இந்த புதிய ITCTC இணையதளத்தின் வெளியீடானது, இந்திய ரயில்வேயால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு பரந்த சீர்திருத்தத் திட்டத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.
இது பௌதீக உள்கட்டமைப்பு, சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் திட்டச் செயலாக்கம் ஆகியவற்றில் விரிவான மேம்படுத்தல்களை உள்ளடக்கியது.
இந்த போர்டல் மேம்படுத்தல்களுடன், ரயிலில் வழங்கப்படும் உணவுகளுக்கான கடுமையான உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, அங்கீகரிக்கப்படாத இ-கேட்டரிங் ஆபரேட்டர்கள் மீது IRCTC தனியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இந்தப் புதிய டிஜிட்டல் சூழலமைப்பின் மூலம், இந்திய ரயில்வே நாடு முழுவதும் உள்ள பயணிகளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேகமான, மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பயன்படுத்த எளிதான முன்பதிவு அனுபவத்தை வழங்கும் முனைப்புடன் உள்ளது. ரயில் பயணிகளும் இந்த புதிய இணையதளத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட முன்பதிவு அனுபவத்தை பெற ஆர்வமாக உள்ளார்கள்.