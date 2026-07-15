Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /IRCTC புதிய இணையதளம்: இனி டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ஈசி.. அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

IRCTC புதிய இணையதளம்: இனி டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ஈசி.. அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

IRCTC New Website: IRCTC-யின் மேம்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் முன்பதிவு இணையதளம் இன்று அறிமுகம். நிமிடத்திற்கு 1.5 லட்சம் முன்பதிவுகளைக் கையாளும் திறன் கொண்ட புதிய தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:45 PM IST
IRCTC புதிய இணையதளம்: இனி டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ஈசி.. அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
Image Credit: IRCT New Website Launch (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IRCTC புதிய இணையதளம்: இனி டிக்கெட் புக்கிங் ரொம்ப ஈசி.. அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன?
IRCTC46 min ago
2
hydrogen train57 min ago
3
central government1 hr ago
4
Jana Nayagan2 hrs ago
5
Kamaraj2 hrs ago