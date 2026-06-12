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ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய IRCTC இணையதளம்... அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கொடுத்த குட் நியூஸ்

IRCTC New Website: ஜூலை 15-க்குள் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய IRCTC இணையதளம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதியளித்துள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:16 AM IST
ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய IRCTC இணையதளம்... அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கொடுத்த குட் நியூஸ்
Image Credit: IRCTC New Website (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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