/ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய IRCTC இணையதளம்... அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கொடுத்த குட் நியூஸ்

IRCTC New Website: ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி! IRCTC புதிய இணையதளம் ஜூலை 15-ஆம் தேதிக்குள் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அறிவித்துள்ளார். ஒரு மாணவரின் கேள்விக்கு அவர் அளித்த பதிலில் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. IRCTC இணையதளம் குறித்த தனது கவலைகளை ரயில்வே அமைச்சரிடம் ஒரு மாணவர் தெரிவித்தார். அப்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியானது.
ஜூலை 15-க்குள் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய IRCTC இணையதளம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதியளித்துள்ளார். ஜெய்ப்பூரில் உள்ள மால்வியா தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் (MNIT) மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடியபோது அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். புதிய இணையதளம் குறித்த விவரங்களை அறிய அமைச்சர் ஒரு ரயில்வே அதிகாரியைத் தொலைபேசியில் அழைத்துப் பேசிய வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில் பயணங்களை முன்பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ ரயில்வே இணையதளத்தில் உள்ள 'கேப்ட்சா' (Captcha) சிக்கல் குறித்து ஒரு மாணவர் புகார் அளிப்பதில் இந்த வீடியோ தொடங்குகிறது.
"ஐயா, தயவுசெய்து IRCTC கேப்ட்சா சிக்கலைத் தீர்த்து வையுங்கள்," என்று மாணவர் கேட்டுக்கொண்டதையடுத்து, அமைச்சர் வைஷ்ணவ் துறை சார்ந்த அதிகாரியைத் தொடர்புகொண்டு அதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்தார். "புதிய IRCTC இணையதளம் வேண்டும் என்று அனைத்து மாணவர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்," என்று கூறிய வைஷ்ணவ், 30 நாட்களுக்குள் புதிய இணையதளத்தை செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர முடியுமா என்று ரயில்வே அதிகாரியிடம் கேட்டறிந்தார்.
அதன்பிறகு, ஜூலை 15-க்குள் புதிய IRCTC இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மாணவர்களிடம் வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்; இதைக் கேட்ட மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் வெளிப்படுத்தினர். இந்த வீடியோ வைரல் ஆகி வருகின்றது.
#WATCH | On students’ demand, Union Railway Minister announces new IRCTC website to be launched by 15th July pic.twitter.com/fjX6z6vyj1— ANI (@ANI) June 11, 2026
2002-ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரயில்வே இணையம் வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து, டிஜிட்டல் முன்பதிவு முறை இத்துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. அதிகாரிகளின் தகவல்படி, தற்போது சுமார் 88 சதவீத ரயில் டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு மையங்களுக்கு நேரில் சென்று வாங்குவதற்குப் பதிலாக இணையம் மூலமாகவே வாங்கப்படுகின்றன.
|அம்சம்
|விவரம்
|Next-Gen PRS
|மேம்பட்ட சர்வர் திறன்
|இருக்கைத் தேர்வு மற்றும் கட்டண அட்டவணை
|புதுப்பிக்கப்பட்ட பயனர் இடைமுகம்
|IRCTC eWallet
|பேமெண்ட் கேட்வே சிக்கல்களைக் குறைக்கவும், தட்கல் பயணச்சீட்டுகளுக்கான முன்பதிவு செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும் புதிய வசதி
|IRCTC-iPAY
|வசதியான பேமெண்ட் கேட்வே
|Ask Disha ChatBot
|லாக்-இன் செய்யாமலேயே பணிகளை செய்ய உதவம்.
நவீன முன்பதிவு அமைப்பு (Next-Gen PRS): இணையதளத்தின் பின்தளம் இப்போது மிகவும் மேம்பட்ட பயணிகள் முன்பதிவு அமைப்பில் இயங்குகிறது. சர்வர் திறன் கணிசமாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது டிராஃபிக் அதிகமாக உள்ள நேரங்களில் கூட இணையதளத்தின் சுமையைக் குறைத்து, உடனடி முன்பதிவுகளைச் சாத்தியமாக்குகிறது, மேலும் பயணச்சீட்டு முன்பதிவை கணிசமாக வேகப்படுத்துகிறது.
மேம்பட்ட இருக்கைத் தேர்வு மற்றும் கட்டண அட்டவணை: புதுப்பிக்கப்பட்ட பயனர் இடைமுகம், பயணிகள் ரயில்களைத் தேடும்போது அனைத்து வகுப்புகளிலும் (1A, 2A, 3A, SL போன்றவை) இருக்கைகள் கிடைப்பதை ஒரே பார்வையில் காண உதவுகிறது. கூடுதலாக, பல்வேறு தேதிகளுக்கான விலைகளை ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் வகையில் ஒரு டைனமிக் கட்டண அட்டவணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
IRCTC இ-வாலட் (IRCTC eWallet): பேமெண்ட் கேட்வே சிக்கல்களைக் குறைக்கவும், தட்கல் பயணச்சீட்டுகளுக்கான முன்பதிவு செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும், இ-வாலட் அம்சம் இணையதளத்தில் முக்கியமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. முன்கூட்டியே நிதியை ஏற்றுவதன் மூலம், பயனர்கள் பணம் செலுத்தும் போது வங்கி OTP-களுக்காகக் காத்திருக்கும் சிரமத்தைத் தவிர்க்கலாம், இது சில நொடிகளில் முன்பதிவை இறுதி செய்ய அனுமதிக்கிறது.
ஒருங்கிணைந்த iPAY (IRCTC-iPAY): IRCTC 'iPAY' என்ற பெயரில் தனது சொந்த பேமெண்ட் கேட்வேவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அமைப்பு ஆட்டோ-டெபிட் மற்றும் உடனடிப் பணத்தைத் திரும்ப அளிக்கும் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இதன் மூலம், பயணச்சீட்டு ரத்து செய்யப்பட்டாலோ அல்லது முன்பதிவு தோல்வியுற்றாலோ, பயனரின் கணக்கில் பணம் விரைவாக வரவு வைக்கப்படுவதை இது உறுதி செய்கிறது.
Ask Disha ChatBot: இந்த இணையதளத்தில் “திஷா” என்ற பெயரில் செயற்கை நுண்ணறிவால் இயங்கும் ஒரு சாட்பாட் உள்ளது. பயணிகள் உள்நுழையாமலேயே தங்கள் PNR நிலையைச் சரிபார்க்கலாம், பயணச்சீட்டுகளை ரத்து செய்யலாம் அல்லது பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது குறித்த நிலவரங்களைக் கேட்கலாம். இது குரல் மற்றும் எழுத்து வடிவக் கட்டளைகள் இரண்டையும் ஏற்கிறது.
கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்: மேம்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக, இணையதளத்தில் இரு காரணி அங்கீகாரம் (2FA) மற்றும் கேப்ட்சா சரிபார்ப்பு ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன. மேலும், ஆரம்ப முன்பதிவு மற்றும் வழக்கமான முன்பதிவுகளின் போது உண்மையான பயணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதற்காக ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம், அங்கீகரிக்கப்படாத முகவர்கள் அல்லது சட்டவிரோத மென்பொருட்கள் மொத்தமாகப் பயணச்சீட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதைத் தடுக்கிறது.
IRCTC இணையதளத்தில் தொடர்ச்சியாக பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வரும் இந்த நிலையில், ஜூலை மாதம் அறிமுகம் ஆகவுள்ள புதிய இணையதளம் இவற்றுடன் சேர்த்து இன்னும் பல மேம்பட்ட அம்சங்களையும் கொண்டிருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.