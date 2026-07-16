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IRCTC New Website vs Old Website: புதிய IRCTC இணையதளத்தில் பயணிகளுக்குக் கிடைத்துள்ள புதிய வசதிகள்!

IRCTC New Website: ஜூலை 15 இரவு 9 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட IRCTC புதிய பீட்டா தளம், பயனர்களுக்குப் புதிய தோற்றத்தையும் அனுபவத்தையும் வழங்குவதோடு, இறுதி வெளியீட்டிற்கு முன் அதன் அம்சங்களைச் சோதித்துப் பார்க்கவும், பயனுள்ள கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST
IRCTC New Website vs Old Website: புதிய IRCTC இணையதளத்தில் பயணிகளுக்குக் கிடைத்துள்ள புதிய வசதிகள்!
Image Credit: IRCTC New Website vs Old Website (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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