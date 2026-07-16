/IRCTC New Website vs Old Website: புதிய IRCTC இணையதளத்தில் பயணிகளுக்குக் கிடைத்துள்ள புதிய வசதிகள்!

IRCTC New Website vs Old Website: ரயில் பயணிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை அளித்துள்ளது.இந்திய ரயில்வேயின் டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, ரயில்வே அமைச்சகம் IRCTC-யின் முற்றிலும் புதிய இணையதளத்தின் 'பீட்டா' (beta) பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஜூலை 15 (புதன்கிழமை) இரவு 9 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பீட்டா தளம், பயனர்களுக்குப் புதிய தோற்றத்தையும் அனுபவத்தையும் வழங்குவதோடு, இறுதி வெளியீட்டிற்கு முன் அதன் அம்சங்களைச் சோதித்துப் பார்க்கவும், பயனுள்ள கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.
பயணிகள் இந்த புதிய தளத்தை நேரடியாக www.irctc.co.in/eticket/ என்ற முகவரி மூலமாகவோ அல்லது தற்போதுள்ள இணையதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள இணைப்பு மூலமாகவோ அணுகலாம்.
|வசதிகள் / அம்சங்கள்
|பழைய வெப்சைட் (2002 இல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது)
|புதிய வெப்சைட் (Beta Version)
|கேப்ட்சா மற்றும் பாப்-அப்கள்
|தேவையற்ற கேப்ட்சாக்கள், விளம்பர பாப்-அப்கள் மற்றும் கவனத்தை திசை திருப்பும் ஒளிரும் கிராபிக்ஸ் (Flashing Graphics) அதிகமாக இருந்தன.
|தேவையற்ற கேப்ட்சாக்கள் மற்றும் பாப்-அப்கள் நீக்கப்பட்டு, எளிய மற்றும் தெளிவான முறையில் தங்குதடையற்ற அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
|சீட் இருப்பு விவரம்
|ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் (Travel Class) தனித்தனியாகச் சென்றுதான் சீட் இருக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க முடியும்.
|ரயில்களைத் தேடும்போதே, அனைத்து வகுப்புகளுக்கான (All Classes) சீட் இருப்பு விவரங்களையும் ஒரே பார்வையில் எளிதாகக் காண முடியும்.
|டிக்கெட் புக் செய்யும் வேகம்
|டிக்கெட் புக்கிங் மற்றும் பேமெண்ட் செய்து முடிப்பதற்கு அதிகப்படியான வழிமுறைகளை (Steps) பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது.
|புக்கிங் செய்வதற்கான வழிமுறைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டு, மிக வேகமாகவும் எளிதாகவும் பேமெண்ட் மற்றும் செக்-அவுட் செய்யும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
|மீண்டும் புக் செய்யும் வசதி
|ஒவ்வொரு முறையும் பயணம் செய்பவர்களின் விவரங்களை (Passenger Details) புதிதாக உள்ளிட வேண்டியிருந்தது.
|பயணிகள் விவரங்களைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். இதனால், அடுத்தமுறை புக் செய்யும்போது மீண்டும் மீண்டும் விவரங்களை டைப் செய்யத் தேவையில்லை.
24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த மிகப்பெரிய மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அசல் IRCTC இணையதளம் 2002-ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது.
அப்போதிருந்து, இணைய தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயனர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பெருமளவில் மாறியுள்ளன.IRCTC-யில் தினமும் சுமார் 14.5 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு மாதமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் இந்தத் தளத்தைச் சார்ந்திருக்கிறார்கள்.
இந்த அதிகப்படியான பயன்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, பழைய இணையதளத்தின் நெரிசலான வடிவமைப்பிற்கு மாறாக, டிக்கெட் முன்பதிவை எளிமையாகவும், சுமூகமாகவும், மிக வேகமாகவும் மாற்றும் வகையில் புதிய இணையதளம் முற்றிலும் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நெரிசலைக் குறைக்கவும், பயனர் அனுபவத்தை எளிமையாக்கவும், IRCTC புதிய பதிப்பில் நான்கு முக்கிய மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:
தேவையற்ற கேப்ட்சா (Captcha) மற்றும் பாப்-அப்கள் (Pop-ups) இல்லை: புதிய தளம் கவனத்தைச் சிதறடிக்கும் கூறுகள், மின்னும் கிராபிக்ஸ், தேவையற்ற பாப்-அப்கள் மற்றும் சிரமமான கேப்ட்சா குறியீடுகளை நீக்கி, தெளிவான மற்றும் தடையற்ற முன்பதிவு அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
தெளிவான இருக்கை இருப்பு விவரம்: ரயில்களைத் தேடும்போதே பயணிகள் அனைத்து பயண வகுப்புகளிலும் (classes) உள்ள இருக்கை இருப்பை ஒரே நேரத்தில் பார்க்கலாம். இதனால் ஒவ்வொரு வகுப்பையும் தனித்தனியாகச் சரிபார்க்கும் சிரமம் தவிர்க்கப்படுகிறது.
வேகமான டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறை: முன்பதிவை முடிக்கத் தேவைப்படும் படிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் முன்பதிவு செயல்முறை விரைவாக நடைபெறுகிறது.
மீண்டும் முன்பதிவு செய்வதில் எளிமை: பயணிகள் தங்கள் விவரங்களைப் பாதுகாப்பாகச் சேமித்து வைக்கலாம். இதனால் வழக்கமாகப் பயணம் செய்பவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் தகவல்களை உள்ளிட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
IRCTC has launched the beta version of its new website today.— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 15, 2026
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ஒரு புதுமையான அணுகுமுறையாக, வடிவமைப்புச் செயல்முறையில் மாணவர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அவர்கள் இணையதளத்தின் தோற்றம் மற்றும் அனுபவத்தை மேம்படுத்தப் புதிய ஆலோசனைகளை வழங்கினர். அவர்களின் கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய இந்த இணையதளம் இப்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கான சோதனைக்குத் தயாராக உள்ளது.
மேலும், பயணிகள் முன்பதிவு அமைப்பிலும் (Passenger Reservation Engine) அதற்கிணையான மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இனிவரும் காலங்களில், பின்னணிச் செயல்பாட்டுத் திறனை (backend performance) மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், IRCTC இணையதளம் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய அமைப்புடன் முழுமையாக இணைக்கப்படும்.