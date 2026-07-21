/புதிய IRCTC இணையதளம் vs பழைய இணையதளம்: பயணிகளுக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா?

IRCTC New Website vs Old Website: இந்தியாவில் உள்ள ரயில் பயணிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே சமீபத்தில் ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்தது. பல பிரச்சனைகளுடன் இயங்கிக்கொண்டிருந்த முந்தைய IRCTC இணையதளம் தற்போது பீட்டா பதிப்பின் மூலம் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய ரயில்வேயில் பயணிக்கும் லட்சக்கணக்கான பயணிகளுக்கு இந்த மாற்றம் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு சேவைகளை நிர்வகிக்கும் IRCTC நிறுவனம், 24 ஆண்டுகால நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு ஒரு புதிய இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த இணையதளம் தற்போது அதன் 'பீட்டா' (சோதனை) கட்டத்தில் இயங்கி வருகிறது.
IRCTC தனது பழைய இணையதளத்தை 2002-ல் அறிமுகப்படுத்தியது. கடந்த 24 ஆண்டுகளில், இணையச் சூழலும் மக்களின் தேவைகளும் பெருமளவில் மாறிவிட்டன.
இன்று, IRCTC மூலம் தினமும் 14 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்தத் தளத்தை ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதனால், அதிகப்படியான பயன்பாட்டு காரணமாக இணையதள வேகம் அடிக்கடி மெதுவாகிறது. இந்தப் பிரச்சினையைச் சரிசெய்ய, புதிய வண்ண வடிவமைப்பு மற்றும் கவர்ச்சிகரமான பயனர் இடைமுகத்துடன் (UI) கூடிய நவீன இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
|அம்சங்கள்/வசதிகள்
|பழைய இணையதளம் (2002-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது)
|புதிய இணையதளம் (2026 பீட்டா பதிப்பு)
|பயனர் இடைமுகம்
|பழைய மற்றும் எளிமையான வடிவமைப்பு
|நவீன தோற்றம் மற்றும் புதிய, கவர்ச்சிகரமான வண்ணத் தீம்
|இருக்கை கிடைக்கும் தன்மை
|ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் தனித்தனி கிளிக்குகள் தேவை
|அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான இருக்கைகள் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும்
|கேப்ட்சா & விளம்பரங்கள்
|கேப்ட்சாக்கள் மற்றும் பாப்-அப்களில் அடிக்கடி ஏற்படும் சிக்கல்கள்
|தேவையற்ற கேப்ட்சாக்கள் மற்றும் பாப்-அப்கள் நீக்கப்பட்டன
இந்த புதிய இணையதளத்தின் உருவாக்கத்தில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து பல திறமையான மாணவர்கள் பங்களித்துள்ளனர். நவீனத் தோற்றத்துடனும் எளிதாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, மாணவர்களின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலேயே இதன் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ணத் திட்டம் இறுதி செய்யப்பட்டதாக அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புதிய IRCTC இணையதளத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இணையதளத்தின் தோற்றம் (interface) மட்டுமல்லாமல், அதன் முன்பதிவுக்கான அடிப்படை தொழில்நுட்ப அமைப்பும் (reservation engine) மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய இணையதளத்தின் தொழில்நுட்ப அமைப்பு வரும் வாரங்களில் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்படும். இதன் மூலம், அதிகப்படியான பயன்பாடு அல்லது அதிக தேவை கொண்ட தட்கல் முன்பதிவு நேரங்களில் இணையதளம் முடங்குவது அல்லது வேகம் குறைவது போன்ற சிக்கல்கள் இனி இருக்காது.
இந்த பிரச்சனைகள் முன்னர் பயணிகளை வெகுவாக படுத்தி வந்ததால், இனி இவற்றிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் என்ற தகவக் ஓரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
பயணிகளின் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்பு இல்லாத பல புதிய அம்சங்கள் புதிய IRCTC இணையதளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. புதிய இணையதளத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களை இங்கே காணலாம்:
|அம்சம்
|விவரம்
|கேப்ட்சா (CAPTCHA) தொல்லை இனி இல்லை
|புதிய இணையதளத்தில் லாக் இன் செய்யும்போதோ அல்லது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போதோ, மீண்டும் மீண்டும் கேட்கப்படும் தேவையற்ற 'கேப்ட்சா' குறியீடுகளிலிருந்து பயனர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும்.
|பாப்-அப்கள்
|டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது திரையில் திடீரெனத் தோன்றும் தேவையற்ற விளம்பரங்கள் (பாப்-அப்கள்) மற்றும் மின்னும் கிராபிக்ஸ் போன்றவை இனி இருக்காது.
|ஒரே இடத்தில் இருக்கை விவரங்கள்
|பல்வேறு வகுப்புகளுக்கான (3A, 2A, SL போன்றவை) இருக்கை இருப்பை அறிய இனி நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கிளிக் செய்ய வேண்டியதில்லை. அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் கிடைக்கும் இருக்கைகள் ஒரே திரையில் ஒன்றாகக் காட்டப்படும்.
|மிக விரைவான முன்பதிவு (Superfast Checkout)
|டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கான படிநிலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் கட்டணம் செலுத்தும் செயல்முறை கணிசமாக விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
|எளிதான மறு-முன்பதிவு
|அடிக்கடி பயணம் செய்பவர்களின் விவரங்கள் (பெயர், வயது போன்றவை) பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்படும்; இதன் மூலம் எதிர்கால முன்பதிவுகளை ஒரே கிளிக்கில் செய்து முடிக்க முடியும்.
முக்கிய குறிப்பு: IRCTC இணையதளத்தில் தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள மேம்பாடுகள் தற்போது ஒரு 'பீட்டா' (சோதனை) பதிப்பாக ஊள்ளன. பயணிகளின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் இறுதிப் பதிப்பில் மேலும் தேவையான மேம்பாடுகள் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய IRCTC இணையதளம் ரயில் பயணத்தை டிஜிட்டல் யுகத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், பழைய அமைப்பின் மந்தநிலை மற்றும் விளம்பரங்கள், கேப்சா ஆகியவற்றால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கி, ரயில்வே பயணிகளுக்கு ஒரு அற்புதமான பரிசை வழங்கியுள்ளது.
பொதுமக்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில் இறுதிப் பதிப்பில் மேலும் என்னென்ன அம்சங்கள் சேர்க்கப்படும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மொத்தத்தில், முன்னர் ஒரு தலைவலியாக இருந்த டிக்கெட் முன்பதிவு அனுபவம் இப்போது ஒரு சுலபமான ஸ்மார்ட் அனுபவமாக மாறவுள்ளது.