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புதிய IRCTC இணையதளம் vs பழைய இணையதளம்: பயணிகளுக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா?

IRCTC New Website: இந்திய ரயில்வேயில் பயணிக்கும் லட்சக்கணக்கான பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு சேவைகளை நிர்வகிக்கும் IRCTC நிறுவனம், 24 ஆண்டுகால நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு ஒரு புதிய இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:12 PM IST
புதிய IRCTC இணையதளம் vs பழைய இணையதளம்: பயணிகளுக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: IRCTC New Website vs Old Website (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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