  • தீபாவளி நேரத்தில்... தட்கலில் டிக்கெட் கிடைக்க... இந்த 5 டிப்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

தீபாவளி நேரத்தில்... தட்கலில் டிக்கெட் கிடைக்க... இந்த 5 டிப்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

Tatkal Booking: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பலரும் டிக்கெட் போட முயன்றதால், இன்று தட்கல் தளம் முடங்கியது. இருப்பினும், தட்கல் மூலம் உறுதியாக டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்வதற்கான 5 டிப்ஸ்களை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:09 PM IST
  • தீபாவளி வரும் திங்கட்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
  • நாளை, நாளை மறுநாள் வார இறுதி நாள்களாகும்.
  • இதனால் 4-5 நாள்களுக்கு ரயில்களில் கூட்டம் இருக்கும்.

தீபாவளி நேரத்தில்... தட்கலில் டிக்கெட் கிடைக்க... இந்த 5 டிப்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

Indian Railways, IRCTC Tatkal Booking: தீபாவளி பண்டிகை வரும் அக். 20ஆம் தேதி (திங்கள்) தமிழ்நாட்டிலும், அக். 21ஆம் தேதி (செவ்வாய்) நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கொண்டாடப்பட உள்ளன. இதனால், மக்கள் தாங்கள் பணியாற்றும், வசிக்கும் ஊர்களில் இருந்து தீபாவளியை கொண்டாட சொந்த ஊர் திரும்புவார்கள். ரயில் மற்றும் பேருந்து உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்தில்தான் மக்கள் அதிகம் பயணிப்பார்கள்.

IRCTC Tatkal Booking: தட்கல் முன்பதிவு

நாளையும், நாளை மறுநாள் வார இறுதி நாள்கள் என்பதாலும், அடுத்து தீபாவளி விடுமுறை இருப்பதாலும் சுமார் 4-5 நாள்களுக்கு ரயில், பேருந்துகளில் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் இருக்கும். ரயிலை பொருத்தவரை 60 நாள்களுக்கு முன்னரே பலரும் முன்பதிவு செய்திருப்பார்கள். ஒருவேளை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாதவர்கள் நாளை பயணிப்பதற்கு இன்று தட்கல் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயற்சித்திருப்பார்கள்.

IRCTC Tatkal Booking: முடங்கிய தட்கல் இணையதளம்

வருடாவருடம் தீபாவளி நேரத்தையொட்டி, அதிகளவிலான மக்கள் தட்கல் மூலம் ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய முற்படும்போது, IRCTC டிக்கெட் புக்கிங் இணையதளமே மொத்தமாக முடங்கும். அதேபோல், விடுமுறை நாளை முதல் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இன்று அதிகப்படியான பயணிகள் தட்கல் மூலம் டிக்கெட் புக்கிங் செய்ய முற்பட்டத்தை தொடர்ந்து இன்று IRCTC தளம் முடங்கியது (IRCTC Website Crashes). இதனால், மக்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய இயலாமல் தவித்தார்கள். காலை 10-11 மணிக்கு தட்கல் முன்பதிவு நடைபெறும் நிலையில், இணையதளம் முடங்கியதால் பலரும் டிக்கெட் எடுக்கவில்லை. இதனால், அவர்கள் ஊருக்குச் செல்வது தற்போது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. 

முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில்கள், கூடுதல் பேருந்துகள் என ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், ரயில்வே துறையிலும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும் முன்பதிவில்லாம் நீண்ட தூரம் பயணிப்பது பெரும் அசௌகரியமாக இருக்கும். பேருந்தை விட ரயில் பயணிகளுக்கு சிரமம் அதிகம். இதனால் மக்கள் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் காணப்படுகின்றனர்.

IRCTC Tatkal Booking: தட்கலில் உறுதியாக டிக்கெட் போட 5 டிப்ஸ்

அப்படியிருக்க, நாளையோ இல்லை அடுத்த சில நாள்களில் தட்கல் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்கள், உறுதியான இருக்கையை பெற இந்த 5 டிப்ஸ்கள் உபயோகமாக இருக்கும். முதலில், தட்கலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய IRCTC கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், உங்களின் IRCTC கணக்கையும், ஆதாரையும் இணைத்திருக்க வேண்டும். ஆதார் இணைத்தவர்களால் மட்டுமே முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, அதாவது 11.00 - 11.15 மணிக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

-  தட்கல் புக்கிங்கின்போது, இருக்கை உறுதியாவதற்கு பயணி முதலில், பயணிப்பவர்களின் விவரம், பண பரிவர்த்தனை விவரம் உள்ளிட்டவற்றை முன்கூட்டியே எடுத்துவைத்திருக்க வேண்டும். அதன்பின், காலை 11 மணிக்கு டக்கென தட்கல் தளத்தில் லாக்-இன் செய்ய வேண்டும்.

- முன்கூட்டியே ஆதார் உடன் இணைக்கப்பட்ட மாஸ்டர் லிஸ்டை பதிவு செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். அதாவது, பயணிப்பவர்களின் பெயர், வயது, இருக்கை போன்றவற்றை முன்கூட்டியே பதிவு செய்ய வேண்டும்.

- வேகமாக புக்கிங் செய்வதற்கு UPI மூலம் பயணிகள் பணப் பரிவர்த்தனை செய்ய வேண்டும். வேண்டுமென்றால், IRCTC Wallet-ல் பணத்தை போட்டுவைக்கலாம். அதுவும் கைக்கொடுக்கும். 

- ஒரே ஒரு வழித்தடத்தை மட்டும் வைத்திருக்காமல், உங்கள் ஊருக்குச் செல்ல இரண்டு, மூன்று வழித்தடங்கள் இருக்கும்பட்சத்தில், எதில் டிமாண்ட் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதற்கேற்ப ரயிலை தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒரே ரயிலை மட்டும் ஆப்ஷனில் வைக்காமல், பல ரயில்களை நோட் செய்ய வேண்டும். இப்போது திருநெல்வேலிக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால்  நெல்லை எக்ஸ்பிரஸை மட்டும் பார்க்காமல் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற ரயில்களையும் நோட் பண்ண வேண்டும்.

- நீங்கள் Google Chrome தளம் மூலம் தட்கல் தளத்தை அணுகும்பட்சத்தில், 'IRCTC Tatkal Magic Autofill' என்ற Extension-ஐ சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். இது, தட்கல் புக்கிங்கின்போது உங்கள் விவரங்களை தானாகவே நிரப்ப உதவும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்கள் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதனை பின்பற்றியும் சில நேரங்களில் தட்கலில் டிக்கெட் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால், இதன்மூலம், டிக்கெட் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். அந்த வகையில், உங்களின் எவ்வித இழப்புக்கும் 'Zee Tamil News' பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | Indian Railways: இனி வெயிட்டிங் டிக்கெட் கிடையாது, ரயில்வே புதிய சேவை தொடங்கம்

மேலும் படிக்க | ரயில்களில் பட்டாசு கொண்டுசென்றால் எத்தனை ஆண்டுகள் சிறை? எவ்வளவு அபராதம்?

மேலும் படிக்க | ரயிலில் பயணம் செய்யும் போது எவ்வளவு கிராம் தங்கம் அணிந்து இருக்கலாம்

