பஞ்சாப் முதல்வாராகிறாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்? டெல்லியில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் - நடந்தது என்ன?

Aam Aadmi Party Latest News Updates: டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி படுதோல்வி அடைந்து, 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆட்சியை இழந்திருக்கிறது. சாமனியர்களின் கட்சியாக தொடக்கத்தில் பார்க்கப்பட்ட அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் (Arvind Kejriwal) இந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி பல தேர்தல் தோல்விகளை இதற்கு முன் சந்தித்திருந்தாலும், அதன் அரசியல் பயணம் தொடங்கிய இடமான டெல்லியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்திருப்பது இதுவே முதல்முறை எனலாம்.

2013ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர், 49 நாள்களில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதல்வர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்து, ஆட்சியை கலைத்தார். தொடர்ந்து குடியரசு தலைவர் ஆட்சிக்கு பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும், 2020ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் ஆம் ஆத்மி கட்சி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது.

பஞ்சாப்பை உற்றுநோக்கும் அரசியல் வல்லுநர்கள்

கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலிலேயே பாஜகவிடம் ஆம் ஆத்மி தோல்வி அடைந்திருந்தாலும், இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல் தோல்விதான் அக்கட்சிக்கு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆட்சியை இழந்தது ஒருபுறம் என்றால், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் போட்டியிட்ட புதுடெல்லி தொகுதியிலும் தோல்வியடைந்துள்ளார். பாஜக 48 இடங்களையும், ஆம் ஆத்மி 22 இடங்களையும் வென்றுள்ளன.

ஆம் ஆத்மி டெல்லியை தவிர்த்து பல்வேறு மாநில தேர்தல்களில் போட்டியிட்டாலும், டெல்லியை அடுத்து பஞ்சாப் மாநிலத்தில்தான் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. அங்கு பகவந்த் சிங் மான் முதலமைச்சராக உள்ளார். டெல்லியை ஆம் ஆத்மி கட்சி இழந்திருப்பதன் மூலம், பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி மீது பெரும் அழுத்தம் உருவாகியிருக்கிறது எனலாம். பஞ்சாபில் மொத்தம் உள்ள 117 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில், ஆம் ஆத்மி 93 தொகுதிகளையும், காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளையும் தன்வசம் வைத்துள்ளன. இந்நிலையில், பஞ்சாப் முதல்வராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதவியேற்க இருக்கிறார் என பாஜக தரப்பில் இருந்து தகவல்கள் பரவின.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பஞ்சாப் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் கூட்டம் இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் சிங் மான் (Bhagwant Mann), ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏக்கள், தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மூத்த தலைவர் மணீஷ் சிசோடியா, முக்கிய தலைவர்கள், நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர். இந்த கூட்டத்தை முன்னிட்டே பாஜகவின் எம்எல்ஏ மண்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா, பகவந்த் சிங் மான் திறமையற்றவர் என பட்டம்கட்டி, அவரது பஞ்சாப் முதல்வர் பதவியை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அபரிக்க உள்ளார் என பேசியிருந்தார். இது தற்போது தேசிய அரசியலில் மிகவும் உற்று கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பஞ்சாப் முதல்வராகிறாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?

இந்நிலையில், டெல்லியில் நடந்த பஞ்சாப் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த, பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் சிங் மானிடம் பாஜக எம்எல்ஏவின் இத்தகைய குற்றச்சாட்டு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு சிரித்துக்கொண்ட பதிலளித்த பகவந்த் சிங் மான்,"அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளட்டும்" என்றார்.

VIDEO | Delhi: After a meeting with AAP national convenor Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann (@BhagwantMann) while addressing the media says, “Our MLAs reached here and we had a meeting with party national convenor Arvind Kejriwal. He thanked them all for campaigning during… pic.twitter.com/GtwMQyxFwe

— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2025