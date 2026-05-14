/மீண்டும் வருகிறதா ஊரடங்கு? பிரதமர் மோடியின் அதிரடி அறிவிப்புக்கு பின்னால் இருக்கும் ரகசியம்

COVID Lockdown In India?: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர்ச் சூழலால் இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைச் சமாளிக்க பிரதமர் மோடி தனது பாதுகாப்பு வாகனங்களைக் குறைத்து முன்மாதிரியாகத் திகழ்வதுடன், பொதுமக்களையும் பெட்ரோல், தங்கம் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் பயன்பாட்டைக் குறைக்கக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
டெல்லி: இந்தியப் பொருளாதாரம் உலகின் 'டாப் 3' இடத்தைப் பிடிக்க குதிரை வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த வேளையில், எதிர்பாராத ஒரு வேகத்தடை குறுக்கே வந்திருக்கிறது. "அதிகமாக பயணம் செய்யாதீர்கள், தங்கம் வாங்காதீர்கள், வொர்க் பிரம் ஹோம் முறையை பின்பற்றுங்கள், சமையல் எண்ணெயை கூட அளந்து பயன்படுத்துங்கள்" என மத்திய அரசிடம் இருந்து அடுத்தடுத்து வரும் அறிவுறுத்தல்கள், நம்மை அப்படியே 2020 கொரோனா காலக்கட்டத்திற்கே அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றன.
ஆனால், இந்த முறை காரணம் வைரஸ் அல்ல. உலக அரசியல். குறிப்பாக ஈரானின் ஹார்மோஸ் நீரிணையில் (Strait of Hormuz) ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம்தான் இந்திய சமையலறை வரை எதிரொலிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் போர் தொடுக்க வாய்ப்புள்ள சூழலில், உலகிலேயே மிக முக்கியமான எண்ணெய் போக்குவரத்து பாதையான ஹார்மோஸ் நீரிணையை ஈரான் முடக்கியுள்ளது. இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் சுமார் 85% இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்கிறது. இந்த பாதையில் ஏற்படும் ஒரு சிறு தடங்கலும் இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை (Foreign Exchange Reserves) கரைத்துவிடும் என்பதால், மத்திய அரசு அதிரடி சிக்கன நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது.
"மக்கள் மட்டும் எளிமையாக இருக்க வேண்டுமா? அமைச்சர்கள் ஆடம்பரம் செய்யலாமா?" என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விக்கு, பிரதமர் மோடி தனது செயலின் மூலம் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.
|பொது போக்குவரத்து
|சொந்த வாகனங்களை தவிர்த்து பேருந்து, ரயில்களைப் பயன்படுத்துதல்.
|
வொர்க் பிரம் ஹோம்
|எரிபொருள் தேவையை குறைக்க அலுவலகப் பயணங்களைத் தவிர்த்தல்.
|தங்கம் இறக்குமதி
|அடுத்த ஒரு ஆண்டிற்கு தங்கம் வாங்குவதைத் தள்ளிப்போடுதல் (தங்கம் வாங்க டாலர்களைச் செலவிட வேண்டியுள்ளது).
|வெளிநாட்டுப் பயணம்
|சுற்றுலா மற்றும் வெளிநாடுகளில் நடக்கும் திருமணங்களைத் தவிர்த்தல்.
|
சமையல் எண்ணெய்
|இறக்குமதி செய்யப்படும் பாம் ஆயில் பயன்பாட்டை 10% குறைத்து, உள்நாட்டு நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய்க்கு மாறுதல்.
|
இயற்கை உரம்
|வெளிநாட்டு ரசாயன உரங்களைச் சார்ந்து இருப்பதை குறைத்தல்.
புள்ளிவிவரப்படி பார்த்தால், கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பயணங்கள் குறைந்ததால் இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவு சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் மிச்சமானது. அதே ஃபார்முலாவை இப்போது பயன்படுத்தினால் மட்டுமே ரூபாயின் மதிப்பை சரிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும்.
தற்போது இந்தியாவிடம் 60 நாட்களுக்குத் தேவையான கச்சா எண்ணெயும், 45 நாட்களுக்குத் தேவையான சமையல் எரிவாயுவும் (LPG) மட்டுமே கையிருப்பில் உள்ளது. நிலைமை சீராகும் வரை நாம் ஒவ்வொரு சொட்டு எரிபொருளையும், ஒவ்வொரு கிராம் தங்கத்தையும் சேமிப்பது நாட்டின் பொருளாதாரப் போருக்கு நாம் செய்யும் தியாகமாக அமையும்.
மீண்டும் ஊரடங்கு?: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் பதற்றம் காரணமாக, உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகப் பாதையான ஹார்மோஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து, இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்புக்கு அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைச் சமாளிக்கவே மத்திய அரசு சிக்கன நடவடிக்கைகளை அறிவுறுத்துகிறது.
இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 85%-க்கும் மேலாக இறக்குமதி செய்கிறது. இதில் பெரும்பகுதி ஹார்மோஸ் நீரிணை வழியாகவே வருகிறது. இப்பாதை முடக்கப்பட்டால், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதுடன், போக்குவரத்து செலவு அதிகரித்து அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் உயரக்கூடும்.
அரசாங்கமே முன்னின்று எரிபொருள் சிக்கனத்தைக் கடைபிடிக்கிறது என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்தவும், ஒரு முன்மாதிரியாகத் திகழவும் பிரதமர் தனது பாதுகாப்பு வாகன அணிவகுப்பை 50% ஆகக் குறைத்துள்ளார். மேலும், அமைச்சர்களையும் பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இந்தியா அதிகப்படியான தங்கத்தை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. இதற்கு அதிக அளவிலான அமெரிக்க டாலர்களைச் செலவிட வேண்டியுள்ளது. தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடியில் டாலர் கையிருப்பைச் சேமிக்கவே, ஒரு வருடத்திற்கு தங்கம் வாங்குவதைத் தள்ளிப்போடுமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இந்தியா தனது சமையல் எண்ணெய் தேவையில் 55%-க்கும் மேலான பாம் ஆயிலை இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. ஆண்டுக்குச் சுமார் 1.61 லட்சம் கோடி ரூபாய் இதற்குச் செலவிடப்படுகிறது. இந்தச் செலவைக் குறைத்து உள்நாட்டு எண்ணெய் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கவே 10% பயன்பாட்டைக் குறைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியாவிடம் சுமார் 60 நாட்களுக்குத் தேவையான கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவும், 45 நாட்களுக்குத் தேவையான சமையல் எரிவாயுவும் (LPG) கையிருப்பில் உள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் பயன்பாட்டைக் குறைக்க, தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் சாத்தியமான இடங்களில் மீண்டும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யும் முறையைப் பின்பற்றுமாறு பிரதமர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இது கட்டாயமில்லை என்றாலும், எரிபொருள் சிக்கனத்திற்குப் பெரிதும் உதவும்.