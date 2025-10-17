English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பீகாரில் அடுத்த முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இல்லையா? அமித்ஷா சொல்வது என்ன?

பீகாரில் அடுத்த முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இல்லையா? அமித்ஷா சொல்வது என்ன?

Bihar Assembly Elections 2025: பீகார் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:07 PM IST
  • தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, JDU கட்சிகள் உள்ளன.
  • பாஜக, JDU கட்சிகள் தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
  • நவம்பர் 14இல் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.

Trending Photos

ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT releases
ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
camera icon7
Sanju Samson
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
புரட்டாசி 30 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 30 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பீகாரில் அடுத்த முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இல்லையா? அமித்ஷா சொல்வது என்ன?

Bihar Assembly Elections 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இரு கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது. வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி மற்றும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. கடந்த அக். 10ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

Bihar Elections 2025: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி

ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணி பீகாரில் ஆட்சியை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருகின்றன. தற்போது தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு, பிரச்சாரம் என பீகார் தேர்தல் களமே விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துள்ளன. மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் இரு கட்சிகளும் தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.

அந்த வகையில், தற்போது ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பிரச்னை நிலவுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனதா தளம் கட்சிக்கு 29 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், ஜிதன் ராம் மஞ்சியின் ஹிந்துஸ்தான் அவாம் மோர்ச்சா கட்சிக்கும், உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் சம்தா கட்சிக்கும் தலா 6 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஜிதன் ராம் மஞ்சி, உபேந்திர குஷ்வாஹா ஆகியோரின் கட்சிக்கு குறைவான தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும், அவர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Bihar Elections 2025: பிரசாந்த் கிஷோர் கருத்து

நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், கூட்டணி கட்சிகள் கேட்ட தொகுதிகளை ஒதுக்காமல் பெரும்பாலும் தனக்கே எடுத்துக்கொண்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரும், ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவருமான பிரசாந்த் கிஷோரும் இதுகுறித்து கூறுகையில், தேசிய ஜனதா கட்சியில் இம்முறை எதுவுமே சரியில்லை என்றும் நிதிஷ்குமார் அடுத்து முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க மாட்டார் என்றும் தெரிவித்தார். அதேநேரத்தில், நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் 25 தொகுதிகளை வெல்லவே கடுமையாக திணறும் என்றும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.

Amit Shah: சாதனைகளை முறியடிப்போம்

தேசிய ஜனதா கூட்டணியில் கடும் மோதல் போக்கு நிலவுவதாக கூறப்படும் நிலையில், அதுகுறித்து மத்திய அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவரும் அமித்ஷா தற்போது கருத்து தெரிவித்துள்ளார். India Today TV ஊடகத்திற்கு அமித்ஷா அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இந்த தேர்தலை முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாரின் தலைமையின்கீழ் தான் சந்திப்போம் என உறுதியாக தெரிவித்தார்.

மேலும், பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் தேர்தலுக்கு பின்னர்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வோம் என்றார். அதேபோல், நவம்பர் 14ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும்போது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இதற்கு முன் இருந்த சாதனைகள் அனைத்தையும் முறியடிக்கும் என்றும் அமித்ஷா பேசி உள்ளார்.

Amit Shah: நிதிஷ்குமார் உடல்நிலை

"ஆனால் நாங்கள் எப்போதும் எங்கள் கூட்டணியை மதிப்போம், மேலும் நிதிஷ் சம்பாதித்திருக்கும் மரியாதை மற்றும் அவரது அனுபவம் அடிப்படையில் முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார" என்றார் அமித்ஷா. அதேநேரத்தில் அவர் அதிக முறை வெவ்வேறு கூட்டணிக்கு தாவியதை குறித்த கேள்விக்கு, "அவர் காங்கிரஸ் உடன் இரண்டரை வருடங்கள் கூட முழுமையாக கூட்டணியில் இல்லை. அவரது அரசியல் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் காங்கிரஸை எதிர்ப்பதன் மூலம் அமைந்ததாகும்" என்றார்.

நிதிஷ் குமாரின் உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறித்த கேள்விக்கு, "அவருடன் நீண்ட நேரம் உரையாடினேன், முகத்திற்கு நேராகவும் சரி, தொலைபேசி வாயிலாகவும் சரி அவரிடம் பேசினேன். நான் எதையும் அப்படி பார்க்கவில்லை" என்றார். முதுமை காரணமாக சில பிரச்சினைகள் எழக்கூடும் என்றாலும், முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல, அவரது குழுவும் தன்னுடன் இணைந்து மற்ற விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதாக அமித்ஷா தெளிவுபடுத்தினார்.

Amit Shah: காங்கிரஸ் மீது அட்டாக்

மேலும் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணியையும் அவர் விட்டுவைக்கவில்லை. "லாலு பிரசாத் யாதவின் ஆட்சியைப் பார்த்த பீகார் மக்கள், காலம் எவ்வளவு மாறினாலும், அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை விரும்பவில்லை" என ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தை சாடினார். மேலும் காங்கிரஸ் குறித்து அவர் கூறுகையில், மற்றவர்களை குறைத்து மதிப்பிட்டதாலும், சிறியதாக நினைத்ததாலும் காங்கிரஸ் தற்போது சிறியதாகிவிட்டது என்றார். காங்கிரஸ் அதனஅ ஆணவத்தால்தான் பீகார் முதல் வங்காளம் வரை அனைத்து மாநிலங்களிலும் வலுவிழந்து காணப்படுகிறது என்றார்.

மேலும் படிக்க | 3 பாகுபலிகள்... நிதிஷ் குமார் பற்ற வைத்த நெருப்பு; NDA கூட்டணியில் சிக்கல் - பீகார் தேர்தல் அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | பீகார் தேர்தல் 2025: வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் 5 முக்கிய தலைவர்கள் - யார் யார் பாருங்க!

மேலும் படிக்க | பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2 கட்டங்களாக நடைபெறும்: தேதிகளை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

BiharBihar Assembly Election 2025Bihar Election 2025Amit ShahNitish Kumar

Trending News