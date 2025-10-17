பீகாரில் அடுத்த முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இல்லையா? அமித்ஷா சொல்வது என்ன?

Bihar Assembly Elections 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இரு கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது. வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி மற்றும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. கடந்த அக். 10ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியது.
Bihar Elections 2025: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணி பீகாரில் ஆட்சியை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருகின்றன. தற்போது தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு, பிரச்சாரம் என பீகார் தேர்தல் களமே விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துள்ளன. மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் இரு கட்சிகளும் தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
அந்த வகையில், தற்போது ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பிரச்னை நிலவுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனதா தளம் கட்சிக்கு 29 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், ஜிதன் ராம் மஞ்சியின் ஹிந்துஸ்தான் அவாம் மோர்ச்சா கட்சிக்கும், உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் சம்தா கட்சிக்கும் தலா 6 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஜிதன் ராம் மஞ்சி, உபேந்திர குஷ்வாஹா ஆகியோரின் கட்சிக்கு குறைவான தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும், அவர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Bihar Elections 2025: பிரசாந்த் கிஷோர் கருத்து
நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், கூட்டணி கட்சிகள் கேட்ட தொகுதிகளை ஒதுக்காமல் பெரும்பாலும் தனக்கே எடுத்துக்கொண்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரும், ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவருமான பிரசாந்த் கிஷோரும் இதுகுறித்து கூறுகையில், தேசிய ஜனதா கட்சியில் இம்முறை எதுவுமே சரியில்லை என்றும் நிதிஷ்குமார் அடுத்து முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க மாட்டார் என்றும் தெரிவித்தார். அதேநேரத்தில், நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் 25 தொகுதிகளை வெல்லவே கடுமையாக திணறும் என்றும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
Amit Shah: சாதனைகளை முறியடிப்போம்
தேசிய ஜனதா கூட்டணியில் கடும் மோதல் போக்கு நிலவுவதாக கூறப்படும் நிலையில், அதுகுறித்து மத்திய அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவரும் அமித்ஷா தற்போது கருத்து தெரிவித்துள்ளார். India Today TV ஊடகத்திற்கு அமித்ஷா அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இந்த தேர்தலை முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாரின் தலைமையின்கீழ் தான் சந்திப்போம் என உறுதியாக தெரிவித்தார்.
மேலும், பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் தேர்தலுக்கு பின்னர்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வோம் என்றார். அதேபோல், நவம்பர் 14ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும்போது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இதற்கு முன் இருந்த சாதனைகள் அனைத்தையும் முறியடிக்கும் என்றும் அமித்ஷா பேசி உள்ளார்.
Amit Shah: நிதிஷ்குமார் உடல்நிலை
"ஆனால் நாங்கள் எப்போதும் எங்கள் கூட்டணியை மதிப்போம், மேலும் நிதிஷ் சம்பாதித்திருக்கும் மரியாதை மற்றும் அவரது அனுபவம் அடிப்படையில் முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்" என்றார் அமித்ஷா. அதேநேரத்தில் அவர் அதிக முறை வெவ்வேறு கூட்டணிக்கு தாவியதை குறித்த கேள்விக்கு, "அவர் காங்கிரஸ் உடன் இரண்டரை வருடங்கள் கூட முழுமையாக கூட்டணியில் இல்லை. அவரது அரசியல் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் காங்கிரஸை எதிர்ப்பதன் மூலம் அமைந்ததாகும்" என்றார்.
நிதிஷ் குமாரின் உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வருவது குறித்த கேள்விக்கு, "அவருடன் நீண்ட நேரம் உரையாடினேன், முகத்திற்கு நேராகவும் சரி, தொலைபேசி வாயிலாகவும் சரி அவரிடம் பேசினேன். நான் எதையும் அப்படி பார்க்கவில்லை" என்றார். முதுமை காரணமாக சில பிரச்சினைகள் எழக்கூடும் என்றாலும், முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல, அவரது குழுவும் தன்னுடன் இணைந்து மற்ற விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதாக அமித்ஷா தெளிவுபடுத்தினார்.
Amit Shah: காங்கிரஸ் மீது அட்டாக்
மேலும் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணியையும் அவர் விட்டுவைக்கவில்லை. "லாலு பிரசாத் யாதவின் ஆட்சியைப் பார்த்த பீகார் மக்கள், காலம் எவ்வளவு மாறினாலும், அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை விரும்பவில்லை" என ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தை சாடினார். மேலும் காங்கிரஸ் குறித்து அவர் கூறுகையில், மற்றவர்களை குறைத்து மதிப்பிட்டதாலும், சிறியதாக நினைத்ததாலும் காங்கிரஸ் தற்போது சிறியதாகிவிட்டது என்றார். காங்கிரஸ் அதனஅ ஆணவத்தால்தான் பீகார் முதல் வங்காளம் வரை அனைத்து மாநிலங்களிலும் வலுவிழந்து காணப்படுகிறது என்றார்.
