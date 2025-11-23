English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நவம்பர் 25 அன்று வங்கிகள் செயல்படுமா? முழு விடுமுறை விவரம் மற்றும் முக்கியத்துவம்!

நவம்பர் 25 அன்று வங்கிகள் செயல்படுமா? முழு விடுமுறை விவரம் மற்றும் முக்கியத்துவம்!

Bank Holiday List 2025: குரு தேக் பகதூர் தியாக தினத்தை முன்னிட்டு எந்தெந்த மாநிலங்களில் விடுமுறை விடப்படும்? மற்றும் தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 25 அன்று வங்கி செயல்படுமா அல்லது விடுமுறையா? விவரங்கள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:50 PM IST

நவம்பர் 25 அன்று வங்கிகள் செயல்படுமா? முழு விடுமுறை விவரம் மற்றும் முக்கியத்துவம்!

Nov 25 Holiday Status: நவம்பர் 25 வங்கி பள்ளி அலுவலகங்கள் மூடப்படுமா? குரு தேக் பகதூர் தியாக தினத்தை முன்னிட்டு, பல வட மாநிலங்களில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் வங்கிகள் அடுத்த வார தொடக்கத்தில் மூடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது ஒன்பதாவது சீக்கிய குருவின் தியாகத்தைக்  கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் விடுமுறை  விடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்தமுறை நவம்பர் 25 வங்கி, பள்ளி மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா?, நவம்பர் 25 அன்று எங்கெல்லாம் வங்கி செயல்படாது? பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா? (Nov 25 Holiday Status) போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

1. நவம்பர் 25 அன்று தமிழ்நாட்டில் விடுமுறையா?

தியாக தினம் என்றும் அழைக்கப்படும், சீக்கிய குருவான குரு தேக் பகதூர் அவர்களின் தியாகத் திருநாள் என்பது பஞ்சாப், டெல்லி, உத்தரபிரதேசம், ஹரியானா, சண்டிகர் மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவில் கொண்டப்படுகிறது. அதன் காரணமாக அங்கு, அந்தந்த மாநில அரசு விடுமுறை அறிவிக்கின்றன. ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரை நவம்பர் 25 விடுமுறை நாள் கிடையாது. வழக்கம் போல அலுவலகங்கள், வங்கி, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் செயல்படும்.

2. நவம்பர் 25 அன்று ஏன் விடுமுறை?

பெரும்பாலான மாநிலங்களில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும். இது தேசிய விடுமுறை தினம் அல்ல.

இருப்பினும், சீக்கிய குருவான குரு தேக் பகதூர் அவர்களின் தியாகத் திருநாள் (Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur) வட மாநிலங்களில் அனுசரிக்கப்படுவதால், பின்வரும் இடங்களில் மட்டும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது:

- பஞ்சாப்

- சண்டிகர்

- டெல்லி

- உத்தரப் பிரதேசத்தில் சில அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வங்கிகள் செயல்படுவது குறித்து அந்தந்த மாநில அறிவிப்பைப் பொறுத்தே இருக்கும்.

- ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வங்கிகள் கண்டிப்பாகச் செயல்படும்.

3. நவம்பர் 25-ன் சிறப்பு என்ன?

இந்த நவம்பர் 25 நாளுக்கென்று சில முக்கியமான சிறப்புகள் உள்ளன. அதன் விவரங்கள்..

குரு தேக் பகதூர் நினைவு தினம் (Shaheedi Diwas): சீக்கியர்களின் 9-வது குருவான குரு தேக் பகதூர் அவர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் நாள் இது. மத சுதந்திரத்திற்காகத் தன் உயிரைத் தியாகம் செய்தவர் இவர். வட இந்தியாவில் இது மிக முக்கியமான நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஒழிப்பு தினம் (International Day for the Elimination of Violence Against Women): உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளைத் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் (UN) இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

4. தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 25 அன்று ஏதேனும் விசேஷம் உண்டா?

தமிழ்நாட்டில் இது பொதுவான பணி நாளாகவே இருக்கும். பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும்.

குறிப்பிட்ட நிகழ்வாக, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு நலத்திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் என்ற தகவல் உள்ளது.

5. முக்கிய குறிப்பு:

நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வங்கிக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்தால், தாராளமாகச் செல்லலாம். நவம்பர் 25 ஆம் தேதி தமிழகத்தில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bank Holiday 2025public holidayGuru Tegh BahadurMartyrdom DayBank Holiday

