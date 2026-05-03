இனி தங்கம் வாங்கும் போது இந்த ஆவணம் கட்டாயம் தேவை? புதிய விதிகள்?

Gold Buying Rules: தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மேல் தங்கம் வாங்கினால் பான் கார்டு கட்டாயம்? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 3, 2026, 01:10 PM IST
  • தங்கம் வாங்குவோருக்கு முக்கிய செய்தி.
  • பான் கார்டு எப்போது கட்டாயம்?
  • புதிய வரி விதிகள் என்ன சொல்கிறது?

இந்தியாவில் தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகமும் மதிப்பும் எப்போதுமே குறைவதில்லை. தினசரி தங்கம் மற்றும் நகைகள் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே தான் இருக்கிறது. குறிப்பாக, திருமணங்கள் மற்றும் விசேஷ நாட்களில் தங்கத்தின் விலை எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் சரி, நகைக்கடைகளில் வாடிக்கையாளர்களின் கூட்டம் குறைவதே இல்லை. பொதுவாக, நகைக்கடைகளில் நகைகளை வாங்கும்போது, நகைக்கடைக்காரர்கள் நம்மிடமிருந்து பான் கார்டு, ஆதார் போன்ற சில முக்கிய ஆவணங்களை கேட்பார்கள். இருப்பினும், நகைகளை வாங்கும்போது இந்த ஆவணங்களை கொடுப்பது கட்டாயமா? எவ்வளவு தொகைக்கு மேல் தங்கம் வாங்கினால் இந்த ஆவணங்களைக் கொடுக்க வேண்டும்? போன்ற கேள்விகள் பலருக்கும் இருக்கும். இது தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு மற்றும் வருமான வரித்துறை சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த புதிய விதிகளில், பணப்பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் தங்கம் வாங்குவது தொடர்பாக பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. புதிதாக தங்கம் வாங்குபவர்கள் இதை கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பான் கார்டு கட்டாயம்?

புதிய வருமான வரி விதிகளின்படி, ஒருவர் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை வாங்கும்போது பான் கார்டு நகலை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். நீங்கள் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவாக தங்கம் வாங்கினால், பான் கார்டு கொடுக்க தேவையில்லை. ஆனால், பில் தொகை 2 லட்ச ரூபாயை தாண்டும் பட்சத்தில், உங்களிடம் பான் கார்டு கட்டாயம் கேட்கப்படும். எனவே, 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள நகைகளை வாங்கச் செல்லும்போது பான் கார்டை கையில் எடுத்து செல்வது நல்லது. 

கேஒய்சி விவரங்கள் எப்போது தேவை?

பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் நீங்கள் தங்கம் மற்றும் நகைகளை வாங்கும் பட்சத்தில், பான் கார்டு மட்டும் போதாது. உங்களது ஆதார் கார்டு மற்றும் வருமான வரி தாக்கல் செய்த ஆவணங்கள் போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட கேஒய்சி விவரங்களை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. கறுப்பு பணத்தை தங்கமாக மாற்றுவதை தடுக்கவும், அதிக மதிப்பிலான பண பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கவுமே இந்த விதிமுறைகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. 

மேலும், தங்க நகை வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டி வரியுடன் கூடிய முறையான ரசீதை வாடிக்கையாளர்கள் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ரசீதில் தங்கத்தின் தூய்மை, எடை, செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் வரி போன்ற அனைத்து விவரங்களும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். முறையான ரசீது இல்லாமல் நகைகளை வாங்குவது சட்டப்படி குற்றமாகும்; எதிர்காலத்தில் இந்த நகைகளை விற்கவோ அல்லது மாற்றவோ நினைத்தால் அது தேவையற்ற சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். 

பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் முத்திரை

அரசின் விதிமுறைகளின்படி, நகைக்கடைகளில் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட தங்க நகைகளை மட்டுமே விற்க வேண்டும். எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் நகைகளை வாங்கும்போது அதில் ஆறு இலக்க HUID ஹால்மார்க்  முத்திரை இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்த்து வாங்குவது நல்லது. இந்த புதிய விதிகள், குறைந்த அளவில் தங்கம் வாங்கும் சாதாரண மக்களுக்கு கூடுதல் ஆவணங்கள் கொடுப்பதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கவும், அதேசமயம் பெரிய அளவில் முதலீடாக நகைகளை வாங்குபவர்கள் முறையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதை உறுதிப்படுத்தவும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் கறுப்பு பண புழக்கத்தை குறைப்பதற்காகவே மத்திய அரசால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்த முறை நீங்கள் நகைக்கடைகளுக்கு செல்லும்போது இந்த விதிகளை நினைவில் வைத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது.

