இனி ரூ.100, ரூ.200 மட்டும் தான்? ரூ.500 நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுகிறதா RBI?

சமூக ஊடகங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பரவி வரும் ஒரு வதந்தி என்னவென்றால், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 2026 மார்ச் முதல் ரூ.500 நோட்டுகளை புழக்கத்தில் இருந்து நிறுத்தவுள்ளதாக கூறப்படுவது தான். கேபிடல் டிவி என்ற யூடியூப் சேனல் மற்றும் வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரவிய இந்த தகவல், பொதுமக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2000 ரூபாய் நோட்டுக்கள் போல 500 ரூபாய் நோட்டும் செல்லுபடி ஆகாதா என்று மக்கள் புலம்பி வந்தனர். ஆனால், மத்திய அரசு மற்றும் RBI இந்த செய்தியை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளன. மேலும் ரூ.500 நோட்டுகள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும் என்று உறுதி அளித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த வதந்திகளின் உண்மைத்தன்மையையும், ஏன் இது போன்ற செய்திகள் வெளியாகிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம்.

வதந்தியின் பின்னணி

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையில், வங்கிகள் மற்றும் ATM-களில் ரூ.100 மற்றும் ரூ.200 நோட்டுகளின் புழக்கத்தை அதிகரிக்குமாறு அறிவுறுத்தியது. இதன்படி, வரும் செப்டம்பர் 30ம் தேதிக்குள் 75 சதவீதம் ஏடிஎம்களிலும், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் 90 சதவீத ஏடிஎம்களிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு கேசட் மூலம் ரூ.100 அல்லது ரூ.200 நோட்டுகளை வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு பொதுமக்களுக்கு ரூ. 100 மாற்று ரூ. 200 மதிப்புள்ள நோட்டுகள் கிடைப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வெளியானது. ஆனால் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு ரூ.500 நோட்டுகள் தடை செய்யப்படுவதாக வதந்திகள் பரவின. சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் வாட்ஸப்பில் ரூ.500 நோட்டுகள் 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் புழக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்படும் என்று பரவி வருகிறது

மத்திய அரசு வதந்திக்கு மறுப்பு

மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவான பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோ (PIB), இந்த கூற்றை தவறு என்று அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக, X தளத்தில் PIB வெளியிட்ட பதிவில், “ரிசர்வ் வங்கி இதுபோன்ற எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ரூ.500 நோட்டுகள் தடை செய்யப்படவில்லை மற்றும் அவை சட்டப்பூர்வமாக பயன்பாட்டில் தொடர்ந்து இருக்கும்,” என்று தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் இதுபோன்ற தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Has RBI really asked banks to stop disbursing ₹500 notes from ATMs by September 2025?

A message falsely claiming exactly this is spreading on #WhatsApp #PIBFactCheck

No such instruction has been issued by the @RBI.

₹500 notes will continue to be legal tender.

… pic.twitter.com/znWuedOUT8

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 12, 2025