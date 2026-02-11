English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • உங்கள் உணவு பாதுகாப்பானதா? இந்தியாவில் பெருகி வரும் உணவு கலப்படமும் அதன் அபாயங்களும்!

உங்கள் உணவு பாதுகாப்பானதா? இந்தியாவில் பெருகி வரும் உணவு கலப்படமும் அதன் அபாயங்களும்!

Food Safety India: இந்திய உணவு முறையில் ஊடுருவியுள்ள கலப்படம் மற்றும் அதீத பதப்படுத்தப்பட்ட பால், இறைச்சி முதல் மசாலாக்கள் வரை அனைத்திலும் காணப்படும் நச்சுத்தன்மை, உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தைச் சிதைத்து, நாள்பட்ட நோய்களை உருவாக்குகிறது. இதைத் தடுக்க வலுவான உணவுக் கொள்கையும், நுகர்வோர் விழிப்புணர்வும் அவசியம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:10 PM IST
  • பால் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களில் தொடரும் முறையான கலப்படம்.
  • இறைச்சி மற்றும் முட்டைகளில் உள்ள ஆன்டிபயாடிக் எச்சங்களால் ஏற்படும் ஆபத்து.
  • உணவுப் பாதுகாப்பை ஒரு தடுப்புச் சிகிச்சையாகப் பார்க்க வேண்டிய அவசியம்.

உங்கள் உணவு பாதுகாப்பானதா? இந்தியாவில் பெருகி வரும் உணவு கலப்படமும் அதன் அபாயங்களும்!

India's Food Safety Crisis: இந்தியாவின் உணவுப் பாதுகாப்பு நெருக்கடி: கலப்பட மற்றும் அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் பொது சுகாதாரத்திற்கு எவ்வாறு அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன
இந்தியா முழுவதும், உணவு என்பது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையோடு ஆழமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு சங்கடமான உண்மை வெளிப்பட்டு வருகிறது: பொதுவாக உட்கொள்ளப்படும் பல உணவுகள் கலப்படம், மாசுபாடு மற்றும் அதிகப்படியான தொழில்துறை பதப்படுத்துதல் ஆகியவற்றால் பெருகிய முறையில் சமரசம் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு காலத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தவறான நடைமுறையாகக் கருதப்பட்டது, இப்போது நவீன உணவு விநியோகச் சங்கிலியில் உள்ள ஒரு முறையான பலவீனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பால், பன்னீர், மசாலாப் பொருட்கள், காய்கறிகள், முட்டை, இறைச்சி, மீன் மற்றும் பேக் செய்யப்பட்ட உணவுகள் என லட்சக்கணக்கான மக்களால் தினமும் உட்கொள்ளப்படும் பொருட்கள் பெருகிய முறையில் அறிவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பற்ற உணவு வெளிப்பாடு நீரிழிவு, இருதய கோளாறுகள் மற்றும் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட தொற்றாத நோய்களுக்கு (NCDs) முக்கிய காரணமாக மாறி வருவதாக பொது சுகாதார வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது டாக்டர் நவல் குமார் வர்மா, MD (Hom), கௌரவ PhD (அறிவியல் டாக்டர்), உலகளாவிய ஆரோக்கியம் (AYUSH) மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு நிபுணரின் ஆய்வாகும்.

உணவு கலப்படத்தின் விரிவடையும் நோக்கம்

இந்தியாவில் உணவு கலப்படம் என்பது இப்போது அவ்வப்போது நடக்கும் சம்பவங்களுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. கண்காணிப்பு அறிக்கைகள், உணவு சோதனை தரவுகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை கண்டுபிடிப்புகள் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தின் பல நிலைகளில் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

  • அடிக்கடி கொடியிடப்படும் தயாரிப்புகள்:
  • பால், தயிர், பன்னீர் மற்றும் நெய்
  • மசாலா மற்றும் கலப்பு மசாலா பொருட்கள்
  • பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்களுக்கு ஆளான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்
  • முட்டை, கோழி, இறைச்சி, மீன் மற்றும் கடல் உணவுகள்
  • பேக் செய்யப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உடனடி உணவுகள்

இந்தக் கவலை தனிப்பட்ட நபரைச் சார்ந்தது அல்ல, மாறாகக் கட்டமைப்பு சார்ந்தது. விலங்கு தீவனம் மற்றும் பண்ணை உள்ளீடுகள் முதல் பதப்படுத்தும் வசதிகள், குளிர்பதன சேமிப்பு மற்றும் சில்லறை விற்பனை கையாளுதல் வரை, விநியோகச் சங்கிலியில் உள்ள பலவீனங்கள் மாசு அபாயங்கள் நீடிக்க அனுமதிக்கின்றன. அறிவியல் மதிப்பீடுகள் முட்டை உற்பத்தி முறைகளில் ஆன்டிபயாடிக் எச்சங்கள், ஹார்மோன் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் மற்றும் சால்மோனெல்லா (Salmonella) மற்றும் ஈ.கோலை (E. coli) உள்ளிட்ட நுண்ணுயிர் மாசுபாடுகளைப் புகாரளித்துள்ளன. கோழித் தீவனத்திலிருந்து உருவாகும் இரசாயனத் தடயங்கள் பாதுகாப்பு கவலைகளை மேலும் சிக்கலாக்குகின்றன. இத்தகைய எச்சங்களுக்கு நீண்டகாலமாக ஆளாகுவது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன் (AMR), குடல் நுண்ணுயிரிகளின் சிதைவு மற்றும் நீடித்த குறைந்த அளவிலான வீக்கத்திற்கு (inflammation) பங்களிக்கக்கூடும்.

கோழி மற்றும் இறைச்சி

பல தொழில்துறை அமைப்புகளில், ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் சிகிச்சைக்காக மட்டுமின்றி வளர்ச்சி மேம்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிகப்படியான அல்லது பகுத்தறிவற்ற பயன்பாடு ஆன்டிபயாடிக்-எதிர்ப்பு பாக்டீரியாக்கள் மனித உணவுச் சங்கிலியில் நுழையும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. போதிய இறைச்சிக் கூட சுகாதாரம் மற்றும் அடுக்கு ஆயுளை நீட்டிக்க ரசாயனப் பாதுகாப்புகளைச் சேர்ப்பது கூடுதல் அபாயங்களைச் சேர்க்கிறது. விலங்கு வேளாண்மையுடன் தொடர்புடைய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பை உலக சுகாதார நிறுவனம் மிகவும் கடுமையான உலகளாவிய சுகாதார அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கிறது.

மீன் மற்றும் கடல் உணவுகள்

ஃபார்மலின் (Formalin) போன்ற இரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தி செயற்கையாகப் பாதுகாப்பது, அதே போல் பாதரசம் மற்றும் காட்மியம் உள்ளிட்ட கன உலோகங்களின் மாசுபாடு ஆகியவற்றைப் பற்றிய அறிக்கைகள் அடிக்கடி வெளிவருகின்றன. மாசுபட்ட நீரிலிருந்து பெறப்படும் மீன்கள் காலப்போக்கில் நச்சுகளைக் குவிக்கலாம், இது நரம்பியல், ஹார்மோன் மற்றும் நீண்ட கால புற்றுநோய் அபாயங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறு

மாசுபாட்டிற்கு அப்பால், மற்றொரு பெரிய கவலை அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளின் விரைவான விரிவாக்கம் ஆகும். சைவமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அசைவமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த தயாரிப்புகள் பொதுவாக பின்வருவனவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

  • சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
  • தொழில்துறை ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட கொழுப்புகள்
  • அதிக சோடியம் உள்ளடக்கம்
  • செயற்கை சேர்க்கைகள் மற்றும் நிலைப்படுத்திகள்
  • குறைந்த நார்ச்சத்து மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்து அடர்த்தி

அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிக அளவில் உட்கொள்வது உடல் பருமன், இன்சுலின் எதிர்ப்பு, கொழுப்பு கல்லீரல் நோய், இருதய கோளாறுகள் மற்றும் சில புற்றுநோய்களுடன் தொடர்புடையது என்று ஆராய்ச்சிகள் பெருகிய முறையில் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மொத்த கலோரி உட்கொள்ளல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட இந்த அபாயங்கள் நீடிக்கின்றன என்று பெரிய சர்வதேச ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் குடல் நுண்ணுயிர் அமைப்பை மாற்றலாம், அசாதாரண கொழுப்பு சேமிப்பை ஊக்குவிக்கலாம் மற்றும் உயிரியல் முதுமையை துரிதப்படுத்தலாம்.

நாள்பட்ட உயிரியல் அழுத்தமாக உணவு கலப்படம்

பாதுகாப்பற்ற உணவை வெறும் ஒரு ஒழுங்குமுறை மீறலாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. மாசுக்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் குறைந்த அளவில் ஆளாகுவது நீடித்த உயிரியல் அழுத்தமாக செயல்படுகிறது.

இதில் ஈடுபடும் முக்கிய வழிமுறைகள்:

  • ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம் (Oxidative stress)
  • நாளமில்லாச் சுரப்பி சீர்குலைவு (Endocrine disruption)
  • நாள்பட்ட முறையான வீக்கம் (Chronic systemic inflammation)
  • டிஎன்ஏ (DNA) பாதிப்பு
  • பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

இந்த வழிமுறைகள் தன்னுடல் தாங்குதிறன் நோய்கள், கருவுறாமை, நரம்பியல் சிதைவு கோளாறுகள் மற்றும் புற்றுநோய்கள் உள்ளிட்ட பல நவீன நாள்பட்ட நோய்களின் உயிரியல் அடித்தளத்தை உருவாக்குகின்றன.

இந்தியாவின் அதிகரித்து வரும் நோய் சுமையுடனான தொடர்பு

இந்தியா நீரிழிவு மற்றும் உடல் பருமனின் முன்கூட்டிய தொடக்கம், ஹார்மோன் தொடர்பான மற்றும் செரிமான புற்றுநோய்களின் அதிகரிப்பு மற்றும் ஆல்கஹால் அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோயின் எழுச்சி ஆகியவற்றை அனுபவித்து வருகிறது. மரபியல் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருந்தாலும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உணவு காரணிகளே முக்கிய இயக்கிகளாக உள்ளன. பாதுகாப்பற்ற, அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மாசுபட்ட உணவு முறைகள் தொற்றாத நோய்களின் உலகளாவிய தொற்றுநோயுடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று சர்வதேச சுகாதார முகமைகள் வலியுறுத்துகின்றன. அதிகரித்து வரும் நாள்பட்ட நோய் சுமை, உணவுப் பாதுகாப்பை வெறும் வணிக ஒழுங்குமுறைப் பிரச்சினையாகக் கருதாமல், ஒரு தடுப்பு சுகாதார முன்னுரிமையாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது.

உணவு நிர்வாகத்தில் உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகள்

வலுவான பொது சுகாதார விளைவுகளைக் கொண்ட நாடுகள் விரிவான உணவுப் பாதுகாப்பு உத்திகளை செயல்படுத்துகின்றன:

  • ஆன்டிபயாடிக் எச்சங்களை கடுமையாக கண்காணித்தல்
  • பண்ணை முதல் தட்டு வரையிலான கண்டறியும் அமைப்புகள் (Traceability systems)
  • விரைவான திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் உணவு எச்சரிக்கை வழிமுறைகள்
  • பேக்கேஜின் முன்பக்க ஊட்டச்சத்து எச்சரிக்கை லேபிள்கள்
  • அதிகப்படியான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளின் சந்தைப்படுத்தல் மீதான கட்டுப்பாடுகள்

இந்த நடவடிக்கைகள் உணவை வெறும் சந்தை சரக்காகப் பார்க்காமல் ஒரு பொது சுகாதாரத் தலையீடாக அங்கீகரிக்கின்றன. ஊட்டச்சத்துக் கொள்கையானது கலோரி கிடைப்பதை மட்டும் முன்னுரிமைப்படுத்தாமல் தூய்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட கால வளர்சிதை மாற்ற விளைவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.

அதி-பதப்படுத்தலைக் குறைத்தல்

நாளமில்லா மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற சமநிலையை சீர்குலைக்கும் தொழில்துறை சூத்திரங்களுக்கு வலுவான கட்டுப்பாடு மற்றும் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. பாரம்பரிய உணவு முறைகள் பருவகால உணவு, செரிமான வலிமை மற்றும் தனிப்பட்ட உடல் அமைப்பை வலியுறுத்துகின்றன. வளர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரி (microbiome) மற்றும் அமைப்பு-உயிரியல் ஆராய்ச்சி இந்த கொள்கைகளை பெருகிய முறையில் உறுதிப்படுத்துகிறது.

உணவுக் கொள்கையின் மூலம் புற்றுநோய் தடுப்பு

சுகாதார அமைப்புகள் நோய்களை நிர்வகிக்கின்றன; ஆனால் உணவுக் கொள்கைக்கு அதைத் தடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளது.

குடிமக்கள் என்ன செய்யலாம்:

  • புதிய, குறைந்த அளவு பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஆதாரத்தை அறியக்கூடிய உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  • பேக் செய்யப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளின் நுகர்வைக் குறைக்கவும்
  • சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அதிக கார்போஹைட்ரேட் கொண்ட பேக் செய்யப்பட்ட தயாரிப்புகளைக் குறைக்கவும்
  • பொறுப்புடன் பெறப்பட்ட, ஆன்டிபயாடிக் இல்லாத விலங்கு தயாரிப்புகளை ஆதரிக்கவும்
  • வெளிப்படைத்தன்மை, சோதனை மற்றும் வலுவான அமலாக்கத்தைக் கோரவும்

சுருக்கம்

உணவு கலப்படம் மற்றும் அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு முறைகள் இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பொது சுகாதார சவாலாக உள்ளன. பாதுகாப்பற்ற உணவு வீக்கத்திற்கு (inflammation) பங்களிக்கிறது என்பதையும், நாள்பட்ட வீக்கம் தொற்றாத நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கிறது என்பதையும் ஆதாரங்கள் காட்டுகின்றன. பொது சுகாதாரத்தின் எதிர்காலம் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்துகளை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், உணவு முறையின் நேர்மையைச் சார்ந்தே இருக்கும். ஒழுங்குமுறையை வலுப்படுத்துதல், வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தகவலறிந்த உணவுத் தேர்வுகளை ஊக்குவித்தல் ஆகியவை இந்த அமைதியான நெருக்கடியைத் திருப்புவதற்கான அத்தியாவசிய படிகளாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer)

இக்கட்டுரையில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான விழிப்புணர்வு மற்றும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. இது தகுதியான மருத்துவ ஆலோசனைக்கோ, நோயறிதலுக்கோ அல்லது சிகிச்சைக்கோ மாற்றானது அல்ல. உங்கள் உணவுமுறை அல்லது ஆரோக்கியம் தொடர்பான ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கு முன், எப்போதும் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவர் அல்லது தகுதியுள்ள ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறவும். இதில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அமைந்தவை; தனிப்பட்ட மருத்துவ முடிவுகளுக்கு வாசகர்களே பொறுப்பு.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Food PolicyFood Safety IndiaAdulterationcancer preventionHealthy Diet India

