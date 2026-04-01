ஈரான் போரால்... மக்கள்தொகை உயர்கிறதா...? காண்டம் உற்பத்தியில் பெரிய பிரச்னை!

Israel US Iran War Impact On Condom Production: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. சுமார் ஒரு மாதக் காலத்திற்கும் மேலாக போர் பதற்றம் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.
எரிபொருள் தட்டுபாடு
இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் அதன் உச்ச தலைவர் அயாத்துல்லா அலி காமேனி உள்பட பல உயர்மட்ட தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதனால், ஈரானும் இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவத் தளங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் தொடுத்தது. இதனால், மத்திய கிழக்கில் LPG உள்ளிட்ட எரிபொருள் தயாரிப்பு தடைபட்டது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பிரச்னை
இன்னொரு பக்கம், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வரும் எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்து, அந்த ஜலசந்தியை முழுமையாக முடக்கி உள்ளது. மத்திய கிழக்கில் இருந்து சீனா, ஜப்பான், இந்தியா உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகளுக்கும், பல ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் கடல் வழியாக எரிபொருள் கொண்டுசெல்ல ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. அதாவது, உலகின் 5இல் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய் இந்த வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.
தொழில்கள் பாதிப்பு
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கியதால் பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுபாடு ஆபத்து உருவாகி உள்ளது. போர் தொடங்கியதில் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் எகிறியுள்ளது. இந்த போரினால் அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் பொருளாதார ரீதியாகவும் கடும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போரின் தாக்கம் உலக நாடுகளில் கடுமையாக எதிரொலித்துள்ளது. பல்வேறு தொழில்கள் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளன. சேவை துறை மற்றும் உற்பத்தி துறை அனைத்திலும் பாதிப்புகள் உள்ளன.
ஆணுறை உற்பத்தி தொழிலும் பாதிப்பு
இந்தியாவை பொருத்தவரை வணிக சிலிண்டர் விநியோகத்தில் கடும் தட்டுபாடு நிலவுவதாலும், விலை ஏற்றம் காரணமாகவும் உணவகங்கள் உள்ளிட்ட தொழில்கள், தொழிற்சாலைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், இந்தியாவின் 8,144 கோடி ரூபாய் (860 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) மதிப்பிலான ஆணுறை உற்பத்தி தொழிலும் கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளது.
அதிகரிக்கும் உற்பத்திச் செலவுகள்
போர் காரணமாக பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் மசகு எண்ணெய்களுக்கான (Lubricants) விநியோகச் சங்கிலிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆண்டுக்கு 400 கோடிக்கும் அதிகமான ஆணுறைகளை உற்பத்தி செய்யும் இந்திய ஆணுறை உற்பத்தி தொழில், மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. உற்பத்திச் செலவுகளும் அதிகளவில் உயர்ந்துள்ளன.
விநியோகச் சங்கிலி பாதிப்பு
அரசுக்கு சொந்தமான HLL Lifecare லிமிடெட் நிறுவனம், மேன்கைண்ட் பார்மா லிமிடெட் மற்றும் Cupid லிமிடெட் நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு சுமார் 221 கோடி ஆணுறைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை அனைத்தும் தற்போது இந்த விநியோகச் சங்கிலி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிலிக்கான் எண்ணெய்யும், அம்மோனியாவும்...
ஆணுறை உற்பத்திக்கு சிலிக்கான் எண்ணெய் மற்றும் அம்மோனியா ஆகிய இரண்டு முக்கிய உள்ளீடுகளாகும். சிலிக்காண் எண்ணெய் ஒரு இன்றியமையாத மசகு எண்ணெய்யாகும். ஆனால், இதில் பெரும் பற்றாக்குறையை சந்தித்து வருவதால், சந்தையில் பெரும் நிச்சயமற்ற தன்மை ஏற்பட்டுள்ளது.
லேடெக்ஸை நிலைப்படுத்துவதற்கு அம்மோனியா இன்றியமையாதது. அம்மோனியாவை பொருத்தவரை இந்தயாவில் 86% வளைகுடா நாடுகளில் இருந்தே இறக்குமதி செய்கிறோம்.
சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மை
தற்போது அதன் விலைகள் 40-50 சதவீம் வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பேக்கேஜிங் பொருட்களின் அதிகரித்து வரும் விலைகளும் நிலைமையைச் சீராக்க உதவவில்லை. PVC ஃபாயில் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருட்கள் போன்ற முக்கிய மூலப்பொருட்களின் விநியோகக் கட்டுபாடுகள் மற்றும் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள், உற்பத்தி மற்றும் ஆர்டர்களை பாதித்துள்ளன என நிறுவனங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஆணுறை உற்பத்திக்கு அத்தியாவசியமான அம்மோனியாவின் விலையில் 40-50 சதவீத உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றும் சிலிக்கான் எண்ணெய்யின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு வழிவகுத்துள்ளது என்றும் நிறுவனங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேதிப்பொருள்கள் ஒதுக்கீடு குறைப்பு
கடந்த மார்ச் 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சகங்களுக்கு இடையேயான கூட்டணத்தில், அதிக முன்னுரிமை உள்ள துறைகளை பாதுகாப்பதற்காக, பெட்ரோலிய வேதிப்பொருள் ஆலைகளின் ஒதுக்கீட்டில் 35% குறைப்பு இருக்கும் என்றும் தெரிவிரக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆணுறைகள் போன்ற பொருட்களுக்கு மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டது.
ஆணுறை விற்பனை குறையலாம்
இந்தியாவை பொருத்தவரை, ஐரோப்பிய நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் ஆணுறைகள் குறைந்த விலையிலேயே விற்கப்படுகின்றன. அதாவது மக்கள் எளிதாக வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக நிறுவனங்கள் விலையை குறைத்தே விற்பனை செய்கின்றன. இதனால், கண்டிப்பாக விலையை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இதனால், ஆணுறை விற்பனையும் இந்தியாவில் கணிசமாக குறையலாம்.
குடும்ப கட்டுபாடு, மக்கள்தொகை கட்டுபாடு மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ஆணுறை முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. சமூக ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெரும் ஆணுறையின் விற்பனை குறைந்துவிட்டால், நிச்சயம் நீண்ட கால அளவில் சமூகத்தில் தாக்கம் இருக்கும் என்றும் வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | இனி போக்குவரத்து காவலர் அபராதம் விதித்தால் உடனே இத பண்ணுங்க!
மேலும் படிக்க | பீகார் கோயில் விழாவில் துயரம்..8 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழப்பு! பலர் படுகாயம்..
மேலும் படிக்க | Bank Holiday April 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ