தமிழ் புத்தக திருவிழா: தொடங்கி வைத்த இஸ்ரோ தலைவர் டாக்டர் நாராயணன்!

கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் நான்காவது ஆண்டு தமிழ் புத்தக திருவிழா நேற்று தொடங்கி வரும் 14 ம் தேதி வரை டாக்டர் அம்பேத்கர் வீதியில் உள்ள த இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் இன்ஜினியர்ஸ வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. இதன் தொடக்க விழா நேற்று மாலை பெங்களூரு குடிநீர் வாரிய தலைவர் டாக்டர் ராம் பிரசாத் மனோகர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இப்புத்தக திருவிழாவை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மைய தலைவர் டாக்டர் வி. நாராயணன் குத்து விளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார்.
இலெமூரியா அறக்கட்டளை நிறுவன தலைவர் குமணராசன், அரிமா சங்க தலைவர் மோகன், வாசன் கண் மருத்துவமனை நிறுவனர் ஹர்ஷவர்தன், இயக்குனர் சுந்தரமுருகேசன், மதுசூதனபாபு, கோ. மணிவாசகம், ராஜகோபால் பாலாஜி, தி. கோ. தாமோதரன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
புத்தக திருவிழாவை தொடங்கி வைத்து நாராயணன் பேசும் போது, "கர்நாடக மாநில தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் தமிழ் புத்தக திருவிழா நடத்துவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மக்களிடம் வாசிப்பு தன்மை குறைந்து வரும் காலத்தில் இது போன்ற விழா நடத்துவது சால சிறந்தது. மக்கள் தாய் மொழி பேசும் போது, அதை படிக்கவும் வேண்டும். இன்றைய அறிவியல் வளர்ச்சியில் கல்வி இன்றியமையாத ஒன்றாகும். இளைஞர்கள், மாணவர்கள் கல்வியில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் இந்த விழாவில் Rocket Man of India என்ற விருதை இஸ்ரோ தலைவர் டாக்டர் நாராயணன் அவர்களுக்கு கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் வழங்கி கௌரவித்தது. நான்காவது வருடமாக நடத்தப்படும் தமிழ் புத்தகத் திருவிழாவில் கர்நாடக மாநிலத்தில் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்று வரும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவிகள் இவ்விழா நாட்களில் பாட்டு போட்டி, கவிதை போட்டி, நடன போட்டி என பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிக்காட்ட உள்ளனர். புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒன்று இணைய புத்தகத் திருவிழா பெரும் பங்காற்றி வருகிறது.
