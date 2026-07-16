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இஸ்ரோவில் 100 விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா, காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் அதிரடி ஆக்ஷன்... முழு விவரம்

ISRO Exit Rules: அனுபவம் வாய்ந்த விஞ்ஞானிகள் பலரது ராஜினாமாவால் ஆடிப்போன இஸ்ரோ. மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய நடவடிக்கை. விஞ்ஞானிகளின் விலகலுக்கு காரணம் என்ன? முழு விவரம் இதோ.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:55 PM IST
இஸ்ரோவில் 100 விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா, காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் அதிரடி ஆக்ஷன்... முழு விவரம்
Image Credit: 100 Scientists quit ISRO, Centre changes Exit Rules (Photo: ISRO)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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