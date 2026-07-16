/இஸ்ரோவில் 100 விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா, காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் அதிரடி ஆக்ஷன்... முழு விவரம்

ISRO Exit Rules: இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ தற்போது ஒரு புதிய சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது. நாட்டின் முதன்மையான அறிவியல் நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து (ISRO) அனுபவம் வாய்ந்த விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பலர் ராஜினாமா செய்வது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஒரு கடுமையான நிர்வாக நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
சமீபத்திய மாதங்களில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து (ISRO) வெளியேறியுள்ளதாக வெளியான தகவல்களைத் தொடர்ந்து, அதன் மிக முக்கியமான திட்டங்களில் பணியாற்றும் விஞ்ஞானிகளின் விருப்ப ஓய்வு மற்றும் ராஜினாமா தொடர்பான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு கடுமையாக்கியுள்ளது.
ஜூலை 14 அன்று வெளியிடப்பட்ட குறிப்பாணையில், விண்வெளித் துறை (DoS), இஸ்ரோவின் முக்கிய மையங்களான யு.ஆர். ராவ் செயற்கைக்கோள் மையம் (URSC) மற்றும் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் (VSSC) ஆகியவற்றிற்கு ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
இதன்படி, 'குரூப் ஏ' (Group 'A') பிரிவைச் சேர்ந்த அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் - குறிப்பாக ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டம் மற்றும் பிற "முக்கியமான திட்டங்களில்" பணியாற்றும் நபர்கள் அளிக்கும் ராஜினாமா அல்லது விருப்ப ஓய்வு கோரிக்கைகளை இனி வழக்கமான நடைமுறையின்படி அங்கீகரிக்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதற்குப் பதிலாக, அத்தகைய கோரிக்கைகள் மீது இறுதி முடிவு எடுப்பதற்கு முன், அவை விண்வெளித் துறையின் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மத்திய அரசின் புதிய உத்தரவின்படி, விஞ்ஞானி மற்றும் பொறியாளர் நிலைக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் உட்பட அனைத்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களின் ராஜினாமா மற்றும் விருப்ப ஓய்வு கோரிக்கைகளும், அந்தந்த மைய இயக்குநர்களின் "தெளிவான பரிந்துரைகளுடன்" விண்வெளித் துறைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
இனி அத்தகைய கோரிக்கைகளை வழக்கமான முறையில் அங்கீகரிக்கும் அதிகாரம் அந்த மைய இயக்குநர்களுக்கு இருக்காது.
அந்த முந்தைய உத்தரவு, 'சயின்டிஸ்ட்/இன்ஜினியர்-SG' (Scientist/Engineer-SG) நிலை வரையிலான 'குரூப் ஏ' அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களின் விருப்ப ஓய்வு மற்றும் ராஜினாமா கோரிக்கைகளை ஏற்கும் அதிகாரத்தை இஸ்ரோ மைய இயக்குநர்கள் மற்றும் தலைவர்களுக்கு வழங்கியிருந்தது.
தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முடிவு, 2020-ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட நிர்வாக உத்தரவை மாற்றியமைப்பதாக அமைந்துள்ளது.
சமீபத்திய மாதங்களில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் இஸ்ரோவிலிருந்து (ISRO) வெளியேறியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பெங்களூருவில் உள்ள URSC மற்றும் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள VSSC ஆகிய மையங்களிலிருந்தே அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் வெளியேறியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
முக்கியமான திட்டங்களை திடீர் பின்னடைவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு நிர்வாக நடவடிக்கையாகவே இந்த புதிய உத்தரவை இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் விவரித்துள்ளார்.
இருப்பினும், விதிகளை வெறும் கடுமையாக்குவது மட்டும் நிரந்தரத் தீர்வை அளிக்காது என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். திறமையான விஞ்ஞானிகளை நீண்ட காலத்திற்குத் தக்கவைக்க, ஊதியம், பதவி உயர்வு, ஆராய்ச்சி வசதிகள் மற்றும் பணிச்சூழல் ஆகியவற்றிலும் மேம்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அவர்களது கருத்தாக உள்ளது.
இஸ்ரோவிலிருந்து வெளியேறியவர்களில் மூத்த விஞ்ஞானி விக்டர் ஜோசப் டி-யும் ஒருவர். இவர் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் (VSSC) 'ஜியோசின்க்ரோனஸ் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் (GSLV) Mk III' திட்டத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றி வந்தார். LVM3 திட்டத்தை சுமார் 13 மாதங்கள் வழிநடத்திய பிறகு, அவர் பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தியாவின் லட்சியத் திட்டமான 'ககன்யான்' (Gaganyaan) மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முக்கிய ஏவு வாகனமாக இந்த LVM3 விளங்குகிறது. முக்கிய பொறுப்புகளை வகிக்கும் இவர் போன்ற நபர்கள் விலகுவது இஸ்ரோவின் திட்டப் பணிகளை வெகுவாக பாதிக்கின்றது.
இஸ்ரோவின் முன்னாள் விஞ்ஞானிகள் பலர், வேகமாக வளர்ந்து வரும் இந்தியாவின் தனியார் விண்வெளித் துறைக்கு மாறியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2020-ல் தனியார் பங்கேற்புக்காக விண்வெளித் துறையை மத்திய அரசு திறந்துவிட்டதிலிருந்தும், 2023-ல் இந்திய விண்வெளி கொள்கையை (Indian Space Policy) வெளியிட்டதிலிருந்தும் இத்துறை அபரிமிதமான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
இஸ்ரோ (ISRO) தொடர்ச்சியான சில விண்வெளிப் பயணத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வரும் சூழலில் மத்திய அரசின் இந்த வழிகாட்டுதல் வெளியாகியுள்ளது. அந்நிறுவனத்தின் 'நம்பகமான பணிக்குதிரை' என்று பரவலாகக் கருதப்படும் 'போலார் சேட்டிலைட் லாஞ்ச் வெஹிக்கிள்' (PSLV) ஏவுகணை, ஓராண்டுக்குள் இரண்டு தொடர்ச்சியான தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இத்தகைய சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், ககன்யான் (Gaganyaan), சந்திரயான்-4 (Chandrayaan-4), பாரதிய விண்வெளி நிலையம் (BAS) மற்றும் மங்கள்யான்-2 (Mangalyaan-2) உள்ளிட்ட எதிர்காலத்திற்கான லட்சியத் திட்டங்களில் இஸ்ரோ தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவின் தனியார் விண்வெளித் துறை வேகமாக வளர்ந்து வந்தாலும், அதற்கான வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தது இஸ்ரோவே ஆகும்.
புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குதல், மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டங்கள், ஆழ்-விண்வெளி (deep-space) ஆராய்ச்சி மற்றும் எதிர்கால முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும் பொறுப்பு இன்றும் இஸ்ரோவின் தோள்களிலேயே உள்ளது.
இச்சூழலில், அனுபவம் வாய்ந்த விஞ்ஞானிகளை அந்த நிறுவனத்திலேயே தக்கவைத்துக் கொள்வது மிக முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. இது அந்த நிறுவனத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் விண்வெளி முயற்சிகளின் எதிர்காலத்திற்கும் அவசியமானதாகும்.