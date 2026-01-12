English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ISRO PSLV C62 மிஷன் தோல்வி: சோகத்துடன் அறிவித்த இஸ்ரோ, நடந்தது என்ன?

ISRO PSLV C62 மிஷன் தோல்வி: சோகத்துடன் அறிவித்த இஸ்ரோ, நடந்தது என்ன?

ISRO PSLV-C62: இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மக்கள் என அனைவருக்கும் சோகத்தை அளிக்கும் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பமாக, PSLV-C62 பயணமானது அதன் மூன்றாவது நிலையின் (PS3) எரிப்புச் செயல்பாட்டின் இறுதித் தருணங்களில் ஒரு கடுமையான செயல்திறன் கோளாறை எதிர்கொண்டது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 12:08 PM IST
  • 2026 ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரோவின் முதல் லாஞ்ச்.
  • PSLV-C62 பயணத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு.
  • வளிமண்டலத்தில் தொலைந்த செயற்கைக்கோள்கள்.

ISRO PSLV C62 மிஷன் தோல்வி: சோகத்துடன் அறிவித்த இஸ்ரோ, நடந்தது என்ன?

ISRO PSLV-C62: விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி செய்தி!! 2025 -ஆம் ஆண்டில் நடந்த சில துயரச் சம்பவங்களின் நிழல்கள் இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டத்தை மீண்டும் வேட்டையாடத் தொடங்கியுள்ளது போல் உள்ளது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பெரும் சோகம் சூழ்ந்துள்ளது.

PSLV-C62 பயணத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு

இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மக்கள் என அனைவருக்கும் சோகத்தை அளிக்கும் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பமாக, PSLV-C62 பயணமானது அதன் மூன்றாவது நிலையின் (PS3) எரிப்புச் செயல்பாட்டின் இறுதித் தருணங்களில் ஒரு கடுமையான செயல்திறன் கோளாறை எதிர்கொண்டது. நாடு ஒரு வெற்றிகரமான ஏவுதலைக் கொண்டாடி வந்த வேளையில், டெலிமெட்ரி திரைகளில் திடீரெனப் பயணப் பாதையில் ஒரு அச்சமூட்டும் விலகல் காணப்பட்டது. விண்கலத்தின் உயரம் மற்றும் வேகம் ஆகியவை இயல்பான நிலைகளை விட வெகுவாகக் குறைந்தன.

வளிமண்டலத்தில் தொலைந்த செயற்கைக்கோள்கள்

முதன்மைக் payload-ஆக இருந்த, டிஆர்டிஓ -வின் 'விண்ணில் உள்ள மூலோபாய கண்' என புகழப்படும் அன்வேஷா செயற்கைக்கோளும், இந்தியா, நேபாளம் மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளைச் சேர்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் 15 முன்னோடிச் செயற்கைக்கோள்களும் வளிமண்டலத்தில் தொலைந்து போயிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இது 2026-ஆம் ஆண்டின் இந்தியாவின் முதல் பயணத்தை ஒரு சோகமான நிகழ்வாக மாற்றியுள்ளது.

"மூன்றாவது கட்டத்தின் முடிவில் ராக்கெட்டின் செயல்பாடு சாதாரணமாகவே இருந்தது. பின்னர், சுழற்சி விகிதங்களில் ஒரு கோளாறும், பயணப் பாதையில் ஒரு விலகலும் காணப்பட்டது. நாங்கள் தரவுகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம், மேலும் கூடுதல் தகவல்களுடன் மீண்டும் வருவோம்," என்று இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

2026 ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரோவின்  முதல் ஏவுதல்

- 44.4 மீட்டர் உயரமுள்ள நான்கு நிலைகளைக் கொண்ட பிஎஸ்எல்வி-சி62 ராக்கெட், திங்கட்கிழமை காலை 10.18 மணிக்கு, முன்னரே நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில், முதல் ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது.

- இந்த ராக்கெட், 17 நிமிட பயணத்திற்குப் பிறகு, சுமார் 511 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ள சூரிய ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோள்களை நிலைநிறுத்தும் என்று முதலில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

- பிஎஸ்எல்வி-சி62 மிஷனில் பிஎஸ்3 நிலையின் முடிவில் இதில் கோளாறு ஏற்பட்டது.

மேலும் படிக்க | LIVE: சிபிஐ முன் ஆஜராகும் விஜய்.. விண்ணில் பாய்ந்தது PSLV C-62 ராக்கெட்.. கனமழை எச்சரிக்கை - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

மேலும் படிக்க | பாகிஸ்தான் டிரோன்களை சுட்டுவீழ்த்திய இந்திய ராணுவம்... எல்லையில் திடீர் பரபரப்பு

