/இஸ்ரோவில் வேலை, டிகிரி போதும்: 16 ஆகஸ்ட் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

ISRO Recruitment 2026: இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO), 'ISRO Recruitment 2026' திட்டத்தின் கீழ் உதவியாளர் (Assistant), இளநிலை தனிப்பட்ட உதவியாளர் (JPA), அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் (UDC) மற்றும் சுருக்கெழுத்தாளர் (Stenographer) ஆகிய பணியிடங்களுக்கான 242 காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை ISRO-வின் அதிகாரப்பூர்வ ஆட்சேர்ப்பு இணையதளம் வாயிலாக நடைபெறும். விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவிப்பு, தகுதி வரம்புகள், பணியிட வாரியான விவரங்கள், முக்கிய தேதிகள், தேர்வு செயல்முறை, ஊதியம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
ISRO Recruitment 2026: அறிவிப்பு வெளியீடு
இந்தியாவின் முதன்மையான விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ISRO-வில் மத்திய அரசுப் பணியைப் பெற விரும்பும் பட்டதாரிகளுக்கு, இந்த 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஆட்சேர்ப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் காலிப்பணியிடங்கள், தகுதி வரம்புகள், கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு, தேர்வு முறை, ஊதிய விகிதம், விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் பிற முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் பணிக்குத் தேவையான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறோமா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள அறிவிப்பை கவனமாகப் படிக்க வேண்டும்.
ISRO Recruitment 2026: முக்கிய அம்சங்கள்
- நிறுவனம்: இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO)
- பதவிகள்: உதவியாளர், அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் (UDC), இளநிலை தனிப்பட்ட உதவியாளர் (JPA), சுருக்கெழுத்தாளர்
- மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்: 242
- விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்
- விண்ணப்பிக்கும் தேதிகள்: 27 ஜூலை முதல் 16 ஆகஸ்ட் 2026 வரை
- பணிபுரியும் இடம்: இந்தியா முழுவதும்
- வகை: அரசு வேலைகள்
- அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.isro.gov.in
ISRO Recruitment 2026: முக்கிய தேதிகள்
ISRO தனது 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை 27 ஜூலை 2026 அன்று தொடங்கி 16 ஆகஸ்ட் 2026 வரை நடைபெறும். தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் கடைசி நேரத் தாமதங்களைத் தவிர்க்க, காலக்கெடு முடிவதற்கு முன்பே தங்கள் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
|நிகழ்வு
|தேதி
|சுருக்கமான அறிவிப்பு
|21 ஜூலை 2026
|அறிவிப்பு வெளியீடு
|27 ஜூலை 2026
|ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|27 ஜூலை 2026 (நள்ளிரவு 12:00 மணி)
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|16 ஆகஸ்ட் 2026 (இரவு 11:59 மணி வரை)
ISRO ஆட்சேர்ப்பு 2026: காலிப்பணியிடங்கள்
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO), உதவியாளர் (Assistant), அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் (UDC), ஜூனியர் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் (JPA) மற்றும் ஸ்டெனோகிராபர் (Stenographer) ஆகிய பதவிகளுக்கு 242 காலிப்பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. பதவி வாரியான காலிப்பணியிட விவரங்கள் மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிகளை இங்கே காணலாம்.
- உதவியாளர் (Assistant): 111
- ஜூனியர் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் (JPA):81
- உதவியாளர் (பதவி எண் 3): 22
- உதவியாளர் (பதவி எண் 4): 10
- ஸ்டெனோகிராபர்: 17
- ஸ்டெனோகிராபர் (பதவி எண் 6): 1
- மொத்தம்: 242
ISRO Eligibility Criteria 2026
விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: பதவிக்கு ஏற்ப தேவையான தகுதி மாறுபடும்.
உதவியாளர் / அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் (பதவி எண் 1 & 5)
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்கள் அல்லது 6.32/10 CGPA உடன் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- கணினி பயன்பாட்டில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- ஓராண்டு பணி அனுபவம் தேவை.
ஜூனியர் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் / ஸ்டெனோகிராபர் (பதவி எண் 2, 4 & 6)
- குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்கள் அல்லது 6.32/10 CGPA உடன் இளங்கலைப் பட்டம், அல்லது
- வணிகவியல்/செயலகப் பயிற்சி (Commercial/Secretarial Practice) பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்கள் அல்லது 6.32/10 CGPA உடன் டிப்ளமோ (Diploma) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- நிமிடத்திற்கு 60 வார்த்தைகள் என்ற வேகத்தில் ஆங்கில சுருக்கெழுத்து (English Stenography) திறன்.
- கணினி பயன்பாட்டில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- ஓராண்டு தொடர்புடைய பணி அனுபவம் தேவை.
ISRO Recruitment 2026: வயது வரம்பு
விண்ணப்பதாரர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயது வரம்பு அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
குறைந்தபட்ச வயது: 18 ஆண்டுகள்
அதிகபட்ச வயது: 28 ஆண்டுகள்
இந்திய அரசின் விதிகளின்படி, இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு வயது வரம்புத் தளர்வு பொருந்தும்.
ISRO Recruitment 2026: தேர்வு செயல்முறை
ISRO பணி நியமனம் 2026-க்கான தேர்வு செயல்முறை பின்வரும் நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது:
- எழுத்துத் தேர்வு
- திறன் தேர்வு (சுருக்கெழுத்து / கணினித் திறன் தேர்வு - தேவைக்கேற்ப)
- ஆவணச் சரிபார்ப்பு
ISRO Recruitment 2026: விண்ணப்பக் கட்டணம்
- UR / பொது / OBC / EWS / பிற விண்ணப்பதாரர்கள்: ₹500 (எழுத்துத் தேர்வில் கலந்துகொண்ட பிறகு ₹400 திரும்பப் பெறப்படும்)
- SC / ST / PwBD / முன்னாள் ராணுவத்தினர் (ESM) / பெண் விண்ணப்பதாரர்கள்: ₹500 (எழுத்துத் தேர்வில் கலந்துகொண்ட பிறகு முழுத் தொகையான ₹500-ம் திரும்பப் பெறப்படும்)
- செலுத்தும் முறை: ஆன்லைன்
- ISRO ஆட்சேர்ப்பு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள், மாதத்திற்கு ரூ.25,500 தொடக்க அடிப்படை ஊதியத்துடன் பே மேட்ரிக்ஸின் நிலை 4 இல் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
- அடிப்படை சம்பளத்துடன், ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (டிஏ), வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (எச்ஆர்ஏ), மற்றும் போக்குவரத்து அலவன்ஸ் (டிஏ) போன்ற கொடுப்பனவுகளை மத்திய அரசு விதிகளின்படி பெறுவார்கள்.
- மருத்துவ வசதிகள், மானியமிடப்பட்ட கேன்டீன், வரையறுக்கப்பட்ட பணியாளர் குடியிருப்புகள் (கிடைக்கும் இடங்களில்), பயணச் சலுகை (எல்டிசி), குழுக் காப்பீடு, வீடு கட்டும் முன்பணம், மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிற அரசாங்கப் பலன்கள், ஒட்டுமொத்த சம்பளப் பொதியை கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குதல் உள்ளிட்ட பலன்களுக்கும் அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு.
ISRO Recruitment 2026: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றி ஆன்லைன் விண்ணப்பச் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்:
- முதலில் ISRO-வின் அதிகாரப்பூர்வ பணி நியமன இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
- பணி நியமனப் பகுதியைத் திறந்து, அதற்கான அறிவிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்யவும்.
- தேவையான தனிப்பட்ட விவரங்கள், கல்வித் தகுதி மற்றும் தொடர்பு விவரங்களுடன் விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.
- குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் தேவையான ஆவணங்கள், புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தைப் பதிவேற்றவும்.
- தேவைப்பட்டால், விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும்.
- விண்ணப்பப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் முன், உள்ளிடப்பட்ட அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்க்கவும்.
- படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து, எதிர்காலத் தேவைக்காக உறுதிப்படுத்தல் பக்கத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு: இந்த ஆட்சேர்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்களுக்கு https://www.isro.gov.in/ என்ற இஸ்ரோவின் இணையதளத்தை பார்வையிடலாம்.