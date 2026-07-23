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இஸ்ரோவில் வேலை, டிகிரி போதும்: 16 ஆகஸ்ட் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

ISRO, ISRO Recruitment 2026 திட்டத்தின் கீழ் உதவியாளர் (Assistant), இளநிலை தனிப்பட்ட உதவியாளர் (JPA), அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் (UDC) மற்றும் சுருக்கெழுத்தாளர் (Stenographer) ஆகிய பணியிடங்களுக்கான 242 காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:26 PM IST
இஸ்ரோவில் வேலை, டிகிரி போதும்: 16 ஆகஸ்ட் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க
Image Credit: ISRO Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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