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டிகிரி இருந்தால் போதும்: வருமான வரித் துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.44,900 - ரூ.1,42,400

ITAT Recruitment 2026: சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய அரசுப் பணியை எதிர்பார்க்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த ஆட்சேர்ப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. விண்ணப்பப் பதிவு செயல்முறை, https://itat.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 2026 ஜூலை 18 அன்று தொடங்கியுள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:03 AM IST
டிகிரி இருந்தால் போதும்: வருமான வரித் துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.44,900 - ரூ.1,42,400
Image Credit: Income Tax Department Job (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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