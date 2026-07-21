/டிகிரி இருந்தால் போதும்: வருமான வரித் துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.44,900 - ரூ.1,42,400

ITAT Recruitment 2026: மத்திய அரசின் சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் வருமான வரி மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம் (ITAT), 'குரூப் பி கெஜட்டட்' (Group B Gazetted) பிரிவின் கீழ் வரும் தனிச் செயலாளர் (PS) மற்றும் மூத்த தனிச் செயலாளர் (Sr. PS) ஆகிய பணியிடங்களுக்கான 42 காலிப்பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது.
தேவையான சுருக்கெழுத்து (shorthand) மற்றும் கணினித் திறன்களைக் கொண்ட தகுதியான பட்டதாரிகளிடமிருந்து ITAT தனிச் செயலாளர் பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. ITAT-இல் தனிச் செயலாளர் பணிக்கான (PS Recruitment 2026) இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு செயல்முறை, https://itat.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 2026 ஜூலை 18 அன்று தொடங்கியுள்ளது. இந்த பதவிகளுக்கான தகுதி வரம்பு, தேர்வு செயல்முறை, முக்கிய தேதிகள், தேர்வு முறை, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் பிற விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய அரசுப் பணியை எதிர்பார்க்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த ஆட்சேர்ப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
|நிகழ்வு
|தேதி
|அறிவிப்பு வெளியீடு
|15 ஜூலை 2026
|விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்
|18 ஜூலை 2026
|விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்
|17 ஆகஸ்ட் 2026
|தேர்வுத் தேதி
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
மூத்த தனிச் செயலாளர் (SPS): 22 காலிப்பணியிடங்கள்
தனிச் செயலாளர் (PS): 20 காலிப்பணியிடங்கள்
மொத்தம்: 42 காலிப்பணியிடங்கள்
பதவியின் பெயர்: மூத்த தனிச் செயலாளர்
காலிப்பணியிடங்கள்: 22
சம்பளம்: மாதம் ரூ.47,600 - ரூ.1,51,100
கல்வித் தகுதி:
வயது வரம்பு: வயது 35-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிமுறைகளின்படி வயது வரம்புத் தளர்வு அளிக்கப்படும்.
பதவியின் பெயர்: தனிச் செயலாளர்
காலிப்பணியிடங்கள்: 20
சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900 - ரூ.1,42,400
கல்வித் தகுதி:
வயது வரம்பு: 18 முதல் 35 வரை
SC/ST 5 ஆண்டுகள்
OBC 3 ஆண்டுகள்
PwBD (General/EWS) 10 ஆண்டுகள்
PwBD (SC/ST) 15 ஆண்டுகள்
PwBD (OBC) 13 ஆண்டுகள்
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
முக்கிய குறிப்பு: முழுமையற்ற அல்லது காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. தகுதி அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.