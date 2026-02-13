உயிரிழந்த மாணவிக்கு ரூ.262 கோடி இழப்பீடு! காசை வாங்க வேண்டிய தந்தைக்கு நேர்ந்த சோகம்..

Indian Student 260 Crore Settlement Father Dies : அமெரிக்காவில் போலீஸ் வாகனம் மோதி உயிரிழந்த இந்தியப் பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு 262 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை, அவரது குடும்பத்தை சேரும் எனவும் உத்தவரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதையும் தாண்டி, அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தில் மற்றுமொரு சோகமும் நிகழ்ந்துள்ளது.
ரூ.262 கோடி இழப்பீடு!
அமெரிக்காவில் போலீஸ் வாகனம் மோதி உயிரிழந்த இந்தியப் பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு 262 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவி ஜானவி கன்டுலா, அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் உள்ள நார்த்ஈஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை தகவல்தொழில்நுட்பப் படிப்பு படித்து வந்தார்.
கடந்த 2023-ம் ஆண்டு இவர் சியாட்டில் நகர சாலையை கடக்கும் போது, சைரன் ஒலியுடன் அவசரமாக சென்ற போலீஸ் வாகனம் மோதியது. இதில் ஜானவி கன்டுலா உயிரிழந்தார். இது தொடர்பான வழக்கு சியாட்டில் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. போலீஸ் வாகனம் சைரன் ஒலி மற்றும் அவசரகால விளக்குகளை எரியவிட்டுதான் சென்றது என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
எனினும் இந்த வழக்கில் ஜானவி குடும்பத்தினருக்கு 29 மில்லியன் டாலர் இழப்பீடு வழங்க கிங் மாகாண உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதாவது இந்திய மதிப்பில் 262 கோடி ரூபாய். போலீஸ் வாகனத்தை கவனக் குறைவாக ஓட்டிய கெவின் டேவ் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு 5,000 டாலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அவர் மீது குற்ற வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
தந்தையும் உயிரிழப்பு!
உயிரிழந்த மாணவியின் தந்தை, கடந்த 2 வருடமாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவரும், விஜயவாடாவில் காவல் துறை கான்ஸ்டபிளாக இருந்து வந்துள்ளார். தனது மகளின் இறப்பிற்கு பின்பு, நீண்ட விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு சென்றிருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்புதான் குண்டாக்கல் எனும் இடத்திற்கு தலைமை கான்ஸ்டேபிளாக பதவியில் இணைய இருந்திருக்கிறார். குண்டாக்கல் ரயில் நிலையத்தில், அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து, தனது மகளுக்கு கிடைத்த இழுப்பீடு பற்றி தெரியும் முன்பே அவர் உயிரிழந்தது, பலருக்கும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
என்ன நடந்தது?
ஆந்திராவை சேர்ந்த ஜானவி, ஹால்வி என்கிற கிராமத்தில் இருந்து படிப்பதற்காக அமெரிக்காவின் சியாட்டல் நகரில் இருக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றவர். 2023ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி 23ஆம் தேதி இரவு ஜானவிக்கு விபத்து ஏற்பட்டது. சாலையை கடக்கும் போது காவல் துறையின் வாகனம் மோதி அவர் உயிரிழந்தார். அந்த சாலையில், 40 கிமீ வேகத்தில்தான் செல்ல வேண்டும் என்கிற விதிமுறை இருக்கிறது. ஆனால், அதை மீறி கெவின் டேவ் என்கிற காவலர் 119 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சென்றிருக்கிறார். இப்படி மோதியதில் ஜானவி 100 அடி தள்ளி விழுந்து உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, காவல்துறையினரின் வீடியோ கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆதாரமாக கொண்டு, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட காவல் துறை ஆய்வாளர் தனது பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.
ஜானவிக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று அவருடன் படித்த மாணவர்கள், அமெரிக்காவில் இருக்கும் தெலுங்கு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவை இந்த பிரச்சனையில் குரல் கொடுத்ததால், தற்போது இந்த பெண்ணிற்கு இழப்பீடு கிடைத்திருக்கிறது.
