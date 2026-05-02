ஜபல்பூர் படகு விபத்து: 2 தமிழர்கள் பலி, 3 பேர் காணவில்லை - சோகத்தில் முடிந்த டூர்

Jabalpur Boat Accident: ஜபல்பூர் நர்மதா நதியில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் 9 பேர் சடலங்களாக மீட்கப்பட்டனர். அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் மீட்கப்பட்ட நிலையில், காணாமல் போன 3 தமிழர்களை தேடி வருகின்றனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 03:48 PM IST
Jabalpur Boat Accident, Three Tamils Missing: மத்திய பிரதேசத்தின் ஜபல்பூரில் நர்மதா நதியில் சுற்றுலா பயணிகளின் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவமும் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

4 பேரின் உடல்கள்

ஒரு தாயும் 4 வயது மகனும் கட்டியணைத்தபடி சடலமாக மீட்கப்பட்டது நெஞ்சை மேலும் ரணமாக்கியது. ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி (வியாழன்) மாலை நடந்த இந்த கொடூர படகு விபத்தில் மொத்தம் 9 பேரின் சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இன்னும் 3 குழந்தைகள், 1 ஆண் உள்பட 4 பேரின் உடல்களை மீட்புக் குழுவினர் தேடி வருகின்றனர்.

உடல்களை தேடும் பணி நேற்று (மே 1) மாலை கனமழை காரணமாக தடைப்பட்டது. இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் மீண்டும் தேடுதல் பணி தொடங்கியிருக்கிறது. படகில் மொத்தம் 41 பேர் பயணித்துள்ளனர். ஆனால், 29 பேருக்கு மட்டுமே பயணச்சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தாமதமாக கிளம்பிய மீட்புக்குழு

அப்படியிருக்க, பாதுகாப்பில்லாமல் கூடுதல் பயணிகளோடு படகு இயக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், விதிமுறைகளின்படி பயணிகளுக்கு உரிய பாதுகாப்பு கவசம் ஏதுமின்றி படகு இயக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த வியாழன் அன்று மாலை 6.10 மணிக்கு விபத்து குறித்து முதல் தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால், முதலில் கிளம்பிய குழுவால் சம்பவ இடத்திற்கு புறப்பட முடியவில்லை. அவர்களின் வாகனம் பழுதாகி, ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என கூறப்படுகிறது.

உடனடியாக, மீட்புக்கு தேவையான உபகரணங்களை இன்னொரு வாகனத்திற்கு மாற்றி மாலை 6.40 மணிக்குதான் புறப்பட்டனர். இரண்டாவது மீட்புக்குழு இரவு 7 மணிக்கு புறப்பட்டது. இந்த காலதாமதம் ஏற்படாமல் இருந்திருந்தால் பல உயிர்களை காப்பாற்றியிருக்க வாய்ப்புள்ளது

தமிழகத்தை சேர்ந்த 2 பேர் பலி

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர்தான் தற்போது காணாமல் போயுள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. திருச்சி திருவெறும்பூர் நாவல்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த காமராஜ் (38), கார்குழலி (38)இணையர்கள் விபத்தில் உயிரிழந்தனர்.

ஜபல்பூரில் வசிக்கும் தமிழர்கள்

இந்த ஜோடியும் அவர்களின் மகன்கள் புவிந்திரன் (11), தமிழ்வேந்தன் (5) ஆகியோர் ஜபல்பூரில் தற்போது வசிக்கின்றனர். திருப்பூரைச் சேர்ந்த மூன்று உறவினர்கள், மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள இவர்களின் வீட்டிற்கு, குடும்பமாக சுற்றுலா வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. 

காமராஜ் ஜபல்பூரில் ஒரு நிறுவனத்தில் ஆயுதத் தொழிற்சாலையின் வெடிப்பொருள்கள் யூனிட்டில் மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வருகிறரா். இவர்களின் மூத்த மகன் புவிந்திரன் 6ஆம் வகுப்பும், தமிழ்வேந்தன் யூகேஜியும் படிக்கின்றனர். இவர்கள் ஜபல்பூரில் உள்ள கேப்ரியல் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்து வந்தனர். 

கோடை விடுமுறைக்காக வந்த உறவினர்கள்

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால், கார்குழலி அவரது பெற்றோர் வடிவேல், மாரியம்மாள் மற்றும் மைத்துனி சௌபாக்யாவை ஜபல்பூருக்கு அழைத்துள்ளார். திருப்பூர் மாவட்டத்தின் தாராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சௌபாக்யா அவரது குழந்தைகளான இனியா, மயூரன் ஆகியோரும் விடுமுறையை கழிக்க ஜபல்பூருக்கு வந்துள்ளனர்.

இவர் கடந்த ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி ஜபல்பூருக்கு வருகை தந்துள்ளது. நர்மதா ஆற்றுக்கு குறுக்கே கட்டியுள்ள பர்கி அணையின் நீர்த்தேக்கம் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக படகு சவாரி உள்ளது, அங்கு கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி மாலை கார்குழலியன் பெற்றோரை தவிர மற்ற அனைவரும் சென்றுள்ளனர்.

2 பேர் உயிருடன் மீட்பு 

படகு விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்திருந்த புவிந்திரன் மற்றும் இனியா பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர். காமராஜ் மற்றும் கார்குழலி ஆகியோர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். 

3 பேரை காணவில்லை

கார்குழலியின் இளைய மகன் தமிழ்வேந்தன், சௌபாக்யா மற்றும் சௌபாக்யாவின் இளைய மகன் மயூரன் ஆகியோரை இன்னும் காணவில்லை. தீயணைப்பு துறையினர், மீட்பு படையினர் தீவிரமாக இவர்களை தேடி வருகின்றனர்.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

