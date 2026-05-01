மகனை கட்டியணைத்த படி இருந்த தாய்... 9 பேரை காவு வாங்கிய ஜபல்பூர் படகு விபத்து

Jabalpur Cruise Boat Accident: மத்திய பிரதேசத்தின் ஜபல்பூர் நகரில் பயங்கர படகு விபத்து ஏற்பட்டது. இதயத்தை கனமாக்கும் சம்பவத்தில் சுமார் 9 பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த படகில் மொத்தம் 29 பேர் பயணித்துள்ளனர்.
தொடரும் மீட்புப்பணி
ஜபல்பூர் நகரில் பர்கி அணை நீர்த்தேக்கத்தில் பயணிகளுக்கு படகு சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. திடீரென பலத்த காற்று வீசியதால், படகு கவிழ்ந்து விபத்து உள்ளாது. 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இன்னும் பல பேரை தேடி வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து மீட்பு பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. சம்பவ இடத்திற்கு மாநில பேரிடர் மீட்புக்குழு, உள்ளாட்சி அதிகாரிகள், உள்ளூர் போலீசார் உள்ளிட்டோர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
விபத்து நடந்தது எப்படி?
நேற்று (ஏப். 30) மாலை 6 மணிக்கு நீர்த்தேக்கம் பகுதியில் திடீரென பலத்த காற்று வீசியது. இதன் காரணமாகவே ஆற்றில் வெள்ளத்தின் போக்கு கடுமையாகி உள்ளது.
அப்போது படகில் இருந்து பயணிகள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர். மேலும், கரைக்கு உடனடியாக திரும்பும்படி படகு ஊழியர்களை கேட்டுக்கொண்டனர். ஆனால் பயணிகளின் கோரிக்கைக்கு செவிக்காமல், படகு தொடர்ந்து மதந்து சென்றிருக்கிறது. அப்போது திடீரென படகு கவிழ்ந்துவிட்டது.
உயிர் பிழைத்தவர் கூறியது என்ன?
சில உள்ளூர்வாசிகள் கயிறுகளின் உதவியுடன் குறிப்பாக, உயிர் காப்பு அங்கி அணிந்திருந்தவர்களை மீட்க முயற்சித்தனர். இருப்பினும், சிலர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்தில் உயிர் பிழைத்த ஒருவர் கூறுகையில், அடிப்படை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இல்லவே இல்லை என்றும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உயிர் காப்பு அங்கிகள் வழங்கப்படவில்லை என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
அமைச்சர் சொன்னது என்ன?
தொடர்ந்து, விபத்து நடந்த இடத்திற்கு மாநில அமைச்சர் ராகேஷ் சிங் விரைந்து வந்தார். ஊடகங்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராகேஷ் சிங், "நிலைமை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தெளிவாகிவிடும். மீட்புப் பணிகள் முடிந்த பிறகு மக்கள் உயிர் காக்கும் மேலங்கிகளை அணிந்திருந்தும் ஏன் அவர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்" என்றார்.
இந்த விபத்தில் உருக்கமான ஒரு சம்பவமும் நடந்தேறியது. ஜபல்பூர் படகு விபத்தில் தொடர்ந்து 9 பேரின் சடலங்களை மீட்டபோது, ஒரு தாய் மற்றும் நான்கு வயது மகனின் உடலையும் மீட்புக் குழுவினர் மீட்டனர்.
தாயும், மகனும் பலி... உருக்கமான சம்பவம்
விபத்து ஏற்பட்டபோது அச்சத்தில் தனது தாயை அந்த மகன் கட்டியணைத்துள்ளார். அவர்களின் உடலை மீட்டபோதும், அந்த தாயை மகன் கட்டியணைத்தவாறே இருந்துள்ளார்.
மீட்புப் பணியாளர்கள் அந்த தாய் மற்றும் அவரது குழந்தையின் உடல்களை நீரில் இருந்து வெளியே எடுத்தனர். ஒரு உயிர் காக்கும் அங்கு அவர்களை மூடியிருந்தது. இதைப் பார்த்த அவர்களின் குடும்பத்தினர் சம்பவ இடத்தில் கதறி அழுதனர். இது அமைச்சரையும் கலங்கச் செய்தது.
மேலும் படிக்க | சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்வு... ஷாக்கில் மக்கள் - பெட்ரோல், டீசல் விலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க | Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
மேலும் படிக்க | May 1: இந்தியாவின் முதல் மே தினத்தின் வரலாறு... பின்னணியில் சென்னை!
