DA Arrears | தேர்தல் தேதிக்கு முன் 'தக் லைஃப்' செய்த முதல்வர்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

DA Announcement News: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான DA நிலுவைத் தொகையை விடுவித்து முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அதிரடி காட்டியுள்ளார். இதன் முழு பின்னணி மற்றும் தேர்தல் தாக்கம்!

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:40 PM IST

திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
camera icon7
Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே வந்தாச்சி புதிய ரூல்.. ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
மேற்கு வங்கம் தேர்தல் செய்திகள்: மேற்கு வங்க அரசியல் களம் இப்போது அனல் பறக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது! தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்குச் சரியாக 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆடிய 'மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்'. ஒட்டுமொத்த டெல்லி வட்டாரத்தையும் அதிர வைத்திருக்கிறது. இதைப்பற்றிய முழு விவரங்களையும் பார்க்கலாம்.

தேர்தல் தேதிக்கு முன் 'தக் லைஃப்' செய்த மம்தா: அதிர்ச்சியில் பாஜக!

மேற்கு வங்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் எப்போது வரும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த வேளையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறும் என்றும், மே 4-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை என்றும் அறிவித்துள்ளது. ஆனால், இந்த அறிவிப்பு வருவதற்குச் சரியாக 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக, மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்ட அந்த ஒரு அறிவிப்புதான் இப்போது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங் ஆகி வருகிறது./

மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026 மம்தா பானர்ஜி DA அறிவிப்பு விவரம்

மத்திய அரசுக்கும் மோடிக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் மம்தா, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான அகவிலைப்படி (DA) நிலுவைத் தொகையை அதிரடியாக விடுவித்துள்ளார்.

மம்தா பானர்ஜி வழங்கிய DA நிலுவைத் தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமின்றி, லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள், கல்வி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள், பஞ்சாயத்து, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும்.

மம்தா பானர்ஜி DA அறிவிப்பு எப்போது அமல்?

2009-ம் ஆண்டின் 'ROPA' விதிகளின்படி வழங்கப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை, வரும் 2026 மார்ச் மாதம் முதல் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அரசாணை (GO) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இது மோடி அரசுக்கு பின்னடைவு

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (Model Code of Conduct) அமலுக்கு வந்த பிறகு இத்தகைய அறிவிப்புகளை வெளியிட முடியாது. அதைத் துல்லியமாக கணித்த மம்தா, தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பே கோப்பில் கையெழுத்திட்டு அரசாணையை வெளியிட்டுவிட்டார்.

மேற்கு வங்கத்தில் எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று வியூகம் வகுத்திருந்த பாஜகவுக்கு, மம்தாவின் இந்த 'பழைய ஓய்வூதியத் திட்ட' (OPS) பாணி அணுகுமுறையும், அகவிலைப்படி அறிவிப்பும் பெரிய பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தாவின் ட்விட்டர் அதிரடி

இது குறித்து மம்தா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் (ட்விட்டர்) பக்கத்தில், "எங்கள் அரசு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனில் நாங்கள் எப்போதும் உறுதியாக இருக்கிறோம். நிதித்துறை இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைப்பாரா? 

தேர்தல் களத்தில் இந்த ஒரு அறிவிப்பு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த அதிரடியை மோடி தலைமையிலான பாஜக எப்படிச் சமாளிக்கப் போகிறது? மம்தா மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைப்பாரா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!

மேற்கு வங்க தேர்தல் அட்டவணை 2026

தேர்தல் விவரம் முதற்கட்டம் இரண்டாம் கட்டம்
தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகள் தொகுதிகள் 142 தொகுதிகள்
வேட்புமனு தாக்கல் கடைசி நாள் ஏப்ரல் 6, 2026 ஏப்ரல் 9, 2026
வாக்குப்பதிவு நாள் ஏப்ரல் 23, 2026 ஏப்ரல் 29, 2026
வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 மே 4, 2026

மேற்கு வங்க தேர்தல் நடத்தை விதிகள்

இந்த முறை மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த காலத்தைப் போல 8 கட்டங்களாக இல்லாமல், வெறும் 2 கட்டங்களாக மட்டுமே தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மார்ச் 15 மாலை முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (Model Code of Conduct) அமலுக்கு வந்துவிட்டன. இதனால் இனி புதிய சலுகைகளையோ அல்லது திட்டங்களையோ அரசு அறிவிக்க முடியாது.

மேற்கு வங்க தேர்தல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

தேர்தல் வன்முறையைத் தவிர்க்க இந்த முறை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் சுமார் 1.4 லட்சம் மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் (1,500 கம்பெனிகள்) குவிக்கப்பட உள்ளனர்.

மேற்கு வங்க மாநில வாக்காளர் விவரம்

மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 6.46 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1.31 கோடி இளைஞர்கள் (20-29 வயது) வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாகப் பார்க்கப்படுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க - இவர்களுக்கு உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்வு - தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன் மாநில அரசு அதிரடி

மேலும் படிக்க - 2021ல் 8 கட்டம்... 2026ல் 2 கட்டம்... மேற்கு வங்க தேர்தலில் இந்த மாற்றம் ஏன்?

மேலும் படிக்க - Kerala Election Date 2026: கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

