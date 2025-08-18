English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒடிசாவில் இத்தனை மெட்ரிக் டன் தங்கம் புதைந்து இருக்கா... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?

Gold Jackpot For India: இந்தியாவின் ஒடிசா மாநிலத்தில் பெரிய தங்கச் சுரங்கங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த கண்டுபிடிப்பு நாட்டின் சுரங்கத் துறைக்கு மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கு வருங்கால வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தும்.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:43 PM IST
    • ஒடிசாவில் பெரிய தங்கச் சுரங்கங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
    • 10–20 மெட்ரிக் டன் (10,000–20,000 kg) தங்கம் இருக்கலாம்.
    • தேவ்கர், கோஞ்சர், சுந்தர்கர், நவரங்கபூர் மாவட்டங்கள் முக்கியம்.

ஒடிசாவில் இத்தனை மெட்ரிக் டன் தங்கம் புதைந்து இருக்கா... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?

Gold Jackpot For India: இந்தியாவில் ஒடிசா மாநிலத்தில் தங்கச் சுரங்கங்கள் பெருமளவு கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதல் கட்ட மதிப்பீட்டின்படி, 10–20 மெட்ரிக் டன் (10,000–20,000 kg) தங்கம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்தியாவுக்கு முக்கியமான மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்துள்ளது. இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் (GSI), ஒடிசா மாநிலத்தில் பல மாவட்டங்களில் பெரிய அளவில் தங்கச் சுரங்கங்கள் இருப்பதை அறிவித்துள்ளது.

முதல் கட்ட மதிப்பீட்டின்படி, 10 முதல் 20 மெட்ரிக் (10,000-20,000 கிலோ) டன் வரை தங்கம் இருப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த தங்கம் தேவ்கர், கோஞ்சர், சுந்தர்கர், நவரங்கபூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவின் சுரங்கத் துறைக்கும், பொருளாதாரத்திற்கும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். தங்க உற்பத்தி அதிகரித்தால், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், பொருளாதார நிலைக்கும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்பது கணிப்பு.

இதே நேரத்தில், இந்த சுரங்கங்களை பயன்படுத்தும்போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் வல்லுநர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். இந்த பெரிய கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவின் தங்கச் சுரங்க வரலாற்றில் முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.

சுருக்கமாக: 

  • ஒடிசாவில் பெரிய தங்கச் சுரங்கங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
  • 10–20 மெட்ரிக் டன் (10,000–20,000 kg) தங்கம் இருக்கலாம்.
  • தேவ்கர், கோஞ்சர், சுந்தர்கர், நவரங்கபூர் மாவட்டங்கள் முக்கியம்.
  • கண்டுபிடிப்பு பொருளாதாரம், சுரங்கத் துறைக்கு வளர்ச்சி.
  • சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு தவிர்க்க வேண்டும்.
  • இந்திய தங்க வரலாற்றில் முக்கியமான நிகழ்வு.

