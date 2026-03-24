தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் அதிரடி! அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% DA உயர்வு வழங்கிய முதலமைச்சர்!

Govt Employees 5% DA Hike News In Tamil: பணவீக்கத்தால் திணறிக்கொண்டிருக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. திரிபுரா மாநில முதலமைச்சர், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவலைப்படியை (DA) 5 சதவீதம் உயர்த்தி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அதாவது மாநில நிதி அமைச்சர் பிரணஜித் சிங் ராய், 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த கையோடு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முக்கியத் தகவல்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
ஏப்ரல் 1 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
திரிபுரா மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அம்மாநில முதலமைச்சர் 5% அகவலைப்படி (DA) மற்றும் அகவலை நிவாரணம் (DR) உயர்வை அறிவித்துள்ளார். தற்போது 36% ஆக இருக்கும் அகவலைப்படி, இனி 41% ஆக உயரும். இந்த உயர்வு வரும் 2026, ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
அகவிலைப்படி உயர்வு எவ்வளவு சதவீதம்?
- அகவிலைப்படி உயர்வு சதவீதம்: 5%
- புதிய அகவிலைப்படி அளவு: தற்போதைய 36%-லிருந்து 41% ஆக உயர்கிறது.
- அகவிலைப்படி அமுலுக்கு வரும் தேதி: 2026 ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் இந்த உயர்வு நடைமுறைக்கு வரும்.
- திரிபுரா பட்ஜெட் நிலவரம்: 2026-27 நிதியாண்டிற்கான ₹34,002 கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் பிரணஜித் சிங் ராய் தாக்கல் செய்த பிறகு இந்த அறிவிப்பு வெளியானது.
அகவிலைப்படி உயர்வால் யாரெல்லாம் பயன்பெறுவார்கள்?
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் திரிபுரா மாநில அரசுக்கு ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 500 கோடி ரூபாய் செலவாகும். அதேநேரம் இதன்மூலம் நேரடியாகப் பயன்பெறப்போவது யார் என்று பார்த்தால், சுமார் 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 80000-க்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள்.
அகவிலைப்படி உயர்வால் சம்பளம் எவ்வளவு கூடும்?
உதாரணத்திற்கு ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹30,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்:
- பழைய DA (36%): ₹10,800
- புதிய DA (41%): ₹12,300
- கைக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் தொகை: மாதம் ₹1,500 உயரும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் vs திரிபுரா அரசு ஊழியர்கள் ஒப்பிடு
திரிபுரா மாநில முதலமைச்சர் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்தாலும், ஒரு கசப்பான உண்மையையும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போது 58% அகவலைப்படி பெற்று வரும் நிலையில், திரிபுரா மாநில ஊழியர்கள் இந்த 5% உயர்வுக்குப் பிறகும் 17% பின்தங்கியே உள்ளனர். இந்த இடைவெளியை விரைவில் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
திரிபுரா பட்ஜெட்டின் சிறப்பம்சம்
இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட திரிபுரா மாநில பட்ஜெட்டில் பொதுமக்களுக்குச் சுமை தரும் வகையில் புதிய வரிகள் எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை. மாறாக டிஜிட்டல் வளர்ச்சி, கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அகவிலைப்படி உயர்வு பின்னணி விவரம்
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஆதரவைத் தக்கவைக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அதே சமயம் பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரிந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த 5% உயர்வு தங்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு முக்கிய நிதி நிவாரணம் என ஊழியர் சங்கங்கள் வரவேற்றுள்ளன.
திரிபுரா அரசு ஊழியர்கள் 5% DA உயர்வு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. திரிபுரா அரசு அறிவித்துள்ள புதிய அகவலைப்படி (DA) உயர்வு எவ்வளவு?
திரிபுரா மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 சதவீத அகவலைப்படி (DA) மற்றும் அகவலை நிவாரணம் (DR) உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. இந்த உயர்வு எப்போது முதல் அமலுக்கு வரும்?
புதிய 5% அகவலைப்படி உயர்வு வரும் 2026, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. இந்த அறிவிப்பால் யாருக்கெல்லாம் லாபம் கிடைக்கும்?
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 80,000-க்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாகப் பயன் பெறுவார்கள்.
4. இந்த உயர்வினால் மாநில அரசுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவு எவ்வளவு?
இந்த 5% அகவலைப்படி உயர்வைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், திரிபுரா மாநில அரசுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்படும்.
5. தற்போதைய நிலவரப்படி மொத்த அகவலைப்படி எவ்வளவு?
இந்த 5% உயர்வுக்கு முன்னதாக ஊழியர்கள் 36% DA பெற்று வந்தனர். இந்த புதிய அறிவிப்புக்குப் பிறகு, மொத்த அகவலைப்படி 41 சதவீதமாக உயரும்.
