விபத்தில் தப்பிய முதியவர்..ரிவர்ஸில் வந்து காரை ஏற்றிய இளைஞர்! ஷாக்கிங் சிசிடிவி..

Jammu Hit And Run Shocking CCTV : பிசியான ராேட்டில் பிரேக் பிடித்து வண்டி ஓட்டுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. நாம் எவ்வளவு பொறுமையாக பார்த்து பார்த்து ஓட்டினாலும், வண்டியை ஆபத்தான முறையில் ஓட்டும் சில அறிவாளிகளால் நாம் அடிபடக்கூடும். இந்த விபத்துகள் பல சமயங்களில் மரணத்திற்கும் பலரையும் இழுத்து செல்வதுண்டு. தற்போது, அப்படிப்பட்ட வீடியோக்களுள் ஒன்றுதான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

வைரலாகி வரும் இந்த சிசிடிவி காட்சி, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, மதியம் 1.30 மணியளவில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், டெல்லியின் காந்தி நகர் பகுடியில் இருந்து கிரீன் பெல்ட் பார்க் செல்லும் வழியில், ரோட்டில் ஒரு ஜீப் வடிவ காரும், வெள்ளை நிற காரும் வேகமாக வருகின்றன. இதற்கு எதிரில், 60 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வருகிறார். வந்த வேகத்தில் அவர் அந்த இரு கார்களுக்கும் இடையே மாட்டிக்கொள்கிறார். இதில், அந்த கருப்பு நிற ஜீப், அவரது வண்டியை லேசாக இடித்துவிட்டு செல்கிறது. இதனால் வண்டியில் இருந்து நிலை தடுமாறி கீழே விழும் அந்த நபர், எழுந்து நின்று அந்த காரையே பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

Shocking Hit-and-Run in Jammu!

A speeding Thar mowed down an elderly man on a scooter and ran over him again. Caught on CCTV, the brutal act has left locals outraged.

Is the Thar becoming a symbol of fear instead of status? #Jammu #HitAndRun @OfficeOfLGJandK@JmuKmrPolice pic.twitter.com/PMzedIipde

— Komal Singh Manhas | News 18 (@KomalSinghN18) July 28, 2025