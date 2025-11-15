English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காவல் நிலையத்தில் வெடி விபத்து... 7 பேர் பலி - ஜம்மு காஷ்மீரில் பரபரப்பு!

Jammu Kashmir Police Station Explosion: ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில், பறிமுதல் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிப்பொருட்களின் குவியல் நேற்றிரவு (நவ. 14) திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்தனர், 27 காயம் அடைந்துள்ளனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:31 AM IST

Jammu Kashmir Srinagar Police Station Explosion: ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில், பறிமுதல் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிப்பொருட்களின் குவியல் நேற்றிரவு (நவ. 14) திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்தனர், 27 காயம் அடைந்துள்ளனர்.

இதில் 5 பேர் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனால், பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் பலரும் காவல்துறையினர் மற்றும் தடயவியல் துறை வல்லுநர்கள் ஆவர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெடிபொருள்களை ஆய்வு செய்துவந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

