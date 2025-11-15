காவல் நிலையத்தில் வெடி விபத்து... 7 பேர் பலி - ஜம்மு காஷ்மீரில் பரபரப்பு!

Jammu Kashmir Srinagar Police Station Explosion: ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில், பறிமுதல் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிப்பொருட்களின் குவியல் நேற்றிரவு (நவ. 14) திடீரென வெடித்துச் சிதறியது. இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்தனர், 27 காயம் அடைந்துள்ளனர்.
A massive explosion was caught on CCTV near Nowgam, Srinagar, on Friday. Fire brigade, ambulances, and senior police rushed to the site.
Further details are awaited. pic.twitter.com/LWPpHm8HKk
— IndiaWarMonitor (@IndiaWarMonitor) November 14, 2025
இதில் 5 பேர் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனால், பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் பலரும் காவல்துறையினர் மற்றும் தடயவியல் துறை வல்லுநர்கள் ஆவர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெடிபொருள்களை ஆய்வு செய்துவந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்ததாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ