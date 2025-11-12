தேஜஸ்வி முதல்வர் கனவில்... மண்ணள்ளி போட்ட PK - மகா கூட்டணிக்கு பெரிய ஆப்பா?

Bihar 2025 Exit Polls, Jan Suraaj vs Mahagathbandhan Alliance: 2025 பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றன. மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 14) அன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன.
Bihar Exit Polls 2025: கருத்துக்கணிப்பில் வெளியான முடிவுகள்
18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளில் நடந்த முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவில் 64.67% வாக்குகள் பதிவாகின. மற்ற 20 மாவட்டங்களில் உள்ள 122 தொகுதிகளில் நடந்த இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவில் 68.76% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதன்மூலம், கடந்த 2020 சட்டப்பேரவை தேர்தலை விட இந்த தேர்தலில் அதிக வாக்குகள் பதிவாகியிருப்பதால், பீகாரில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை வலுவாக இருப்பதாகவும் இதனால் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி வெற்றிபெற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது.
ஆனால், கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் இதற்கு முற்றிலும் முரணான கருத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளன. நேற்று 2ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பின்னர் வெளியான வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் (Bihar 2025 Exit Polls) பெரும்பாலானவை, ஆளும் தேசிய ஜனநாய கூட்டணிக்கே வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரியாக 130-160 தொகுதிகளை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்லும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Bihar Exit Polls 2025: மகா கூட்டணிக்கு மீண்டும் தோல்வியா?
கடந்த தேர்தலை போலவே மகா கூட்டணி சிறிய வாக்கு சதவீத வித்தியாசத்திலேயே தோல்வியை தழுவும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 70 - 100 தொகுதிகள் வரை மகா கூட்டணி கைப்பற்றும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, கடந்த தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை ராஷ்டிரிய ஜனதா தளமே வென்ற நிலையில், ஆனால் இந்த தேர்தலில் பாஜகவே அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: கருத்துக்கணிப்புகள் பெரும்பாலான நேரங்களில் தவறாகவே கணித்துள்ளன. பீகாரைப் பொருத்தவரையிலும் அதுவே நிலவரமாக இருந்துள்ளது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்க)
Bihar Exit Polls 2025: 243 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட ஜன் சுராஜ்
பீகாரில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் எதிர்க்கட்சியான மகா கூட்டணி மட்டுமின்றி மூன்றாவது அணியாக பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சியும் போட்டியிட்டது. பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோர் தீவிர அரசியலில் களமிறங்கி, கட்சியை உருவாக்கிய பின்னர் போட்டியிட்ட முதல் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இதுவாகும். பெரிய கட்சிகளே அனைத்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிடாத நிலையில், இவரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 243 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்தது.
Bihar Exit Polls 2025: மகா கூட்டணிக்கு பெரிய பின்னடைவு
இந்தச் சூழலில், இவரது கட்சிக்கு 0-2 இடங்களே வெற்றி வாய்ப்பிருப்பதாக தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கணித்துள்ளன. அதேநேரத்தில் இக்கட்சி ஒரு இடத்தில் கூட டெபாசிட்டை பெறாது என்றும் சில கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையை கொண்டவர்களின் வாக்குகளை அதிகளவில் பிரித்து, மகா கூட்டணிக்கு ஜன் சுராஜ் கட்சி பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதையும் இவை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றன.
Bihar Exit Polls 2025: ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தாக்கம்
தொகுதிகளை வெல்லாவிட்டாலும் கூட, ஜன் சுராஜ் கட்சியின் வாக்கு சதவீதம் கணிசமான அளவுக்கு இருக்கும் என்பது தெரிகிறது. மேலும், ஜன் சுராஜ் கட்சி பெறும் அதிகளவிலான வாக்குகள், மகா கூட்டணியின் வாக்குகளை பிரிக்குமே தவிர தேசிய ஜனநாய கூட்டணியின் வாக்குகளை அல்ல..
முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாருக்கு பெண்களிடம் ஆதரவு கணிசமாக உள்ளது. பாஜகவுக்கு உயர் சாதியினரின் வாக்குகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இவர்களின் வாக்குகள் ஓரளவுக்குதான் பிரசாந்த் கிஷோரின் பக்கம் சென்றிருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரத்தில், தேஜஸ்வி யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் யாதவ சமூகம் - இஸ்லாமிய சமூகத்தினரின் வாக்குகள் அதிகமாக இருக்கும். தலித் மக்களின் வாக்குகளை காங்கிரஸ் அதிகளவில் இருக்கின்றன. இந்த வாக்குகளும் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு குறைவாகவே செல்லும்.
Bihar Exit Polls 2025: சிதறிய வாக்குகள்?
ஆனால், ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையை கொண்ட வேலையில்லாமல் திண்டாடும் இளைஞர்கள், வேலைக்காக வெளிமாநிலங்களுக்கு குடிபெயர்ந்து செல்பவர்கள் ஆகியோரின் வாக்குகள் முழுமையாக எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணியின் பக்கம் செல்லாமல், பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சிக்கும் சிதறுகிறது. இதுதான் மகா கூட்டணிக்கு பெரிய பிரச்னையாக உருவெடுத்திருக்கிறது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
Bihar Exit Polls 2025: தேஜஸ்வியின் கனவு கலைந்ததா?
ஆளும் கட்சி - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மாற்று வேண்டும் என சிந்திப்பவர்கள் நேரடியாக பிரசாந்த் கிஷோருக்கு வாக்களித்திருப்பார்கள் என்பதால் மீண்டும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாக்குகள் அவர்களுக்கு செல்லாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் கட்சியை தொடங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர் வெறும் ஓராண்டு காலம் வேலை செய்து, தேஜஸ்வி யாதவ் முதலமைச்சராக வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக கண்டுவரும் கனவை கலைத்துள்ளது என்றும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், தேர்தல் முடிவுகள் வரும் நவம்பர் 14 தேதி அன்றே வெளியாகிறது என்பதால் இவை உண்மையா, இல்லையா என்பதும் அன்றே தெரியவரும்.
