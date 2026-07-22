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ஜந்தர் மந்தரில் கூடும் மாணவர்கள் படை: மீண்டும் போராட்டம் தீவிரம்.. போலீஸ், RAF குவிப்பு

டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மாணவர் மற்றும் இளைஞர் போராட்டம் மீண்டும் வேகமெடுத்துள்ளது. ஜூலை 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பேரணி முயற்சிக்குப் பிறகு அகற்றப்பட்ட மேடை, கூடாரங்கள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் தற்போது மீண்டும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதே நேரத்தில், டெல்லி போலீஸ் மற்றும் Rapid Action Force (RAF) பாதுகாப்பையும் மீண்டும் பலப்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 22, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:57 PM IST
ஜந்தர் மந்தரில் கூடும் மாணவர்கள் படை: மீண்டும் போராட்டம் தீவிரம்.. போலீஸ், RAF குவிப்பு
Image Credit: File | Jantar Mantar Protest: Delhi Police and RAF SecuritySource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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