/ஜந்தர் மந்தரில் கூடும் மாணவர்கள் படை: மீண்டும் போராட்டம் தீவிரம்.. போலீஸ், RAF குவிப்பு

டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மாணவர் போராட்டம் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஜூலை 20-ஆம் தேதி பேரணி முயற்சிக்குப் பிறகு அகற்றப்பட்டிருந்த மேடை, கூடாரங்கள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து டெல்லி போலீஸ் மற்றும் RAF பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நுழைவு சோதனைகள், CCTV கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மீண்டும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேசமயம் RAF அதிகாரி ஒருவரின் Instagram Story சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போராட்ட தளத்தில் தற்போது மீண்டும் நுழைவு சோதனை, பாதுகாப்பு கேமராக்கள், ஆண்-பெண் தனித்தனி சோதனை மையங்கள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. இதனால் ஜந்தர் மந்தர் மீண்டும் பதற்றமான சூழலுக்கு மாறியுள்ளது.
ஜூலை 22-ஆம் தேதி காலை முதலே ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீண்டும் திரளத் தொடங்கினர். போராட்ட தளத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனுடன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அகற்றப்பட்டிருந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையமும் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நுழைவு வாயிலில் ஒவ்வொருவரும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
பெண்களுக்காக தனி சோதனை மையமும், ஆண்களுக்காக தனி சோதனை மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 20-ஆம் தேதி போராட்டக்காரர்கள் ஜந்தர் மந்தரிலிருந்து பேரணி நடத்த முயன்றபோது போலீசார் மேடை, கூடாரங்கள் உள்ளிட்ட தற்காலிக அமைப்புகளை அகற்றினர். அதன்பிறகு சில நாட்கள் சோதனைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் முழு பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையே, RAF-இன் Assistant Commandant சோனியா ஷராவத் (Sonia Sharawat) வெளியிட்டதாகக் கூறப்படும் Instagram Story புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த பதிவில்:
"Can't fix themselves and they wanna fix the country"
என்ற வாசகத்துடன் ஒரு கரப்பான் பூச்சி (Cockroach) படம் இடம்பெற்றிருந்ததாக சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது. இந்த பதிவு போராட்டக்காரர்களை குறிவைத்து வெளியிடப்பட்டதாக கூறி CJP (Collective Justice Party) கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
RAF அதிகாரியின் Instagram Story மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து வெளியான குற்றச்சாட்டுகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் தகவல்களின் அடிப்படையில் வெளியாகியுள்ளன. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகும் பட்சத்தில் மேலும் தெளிவாகும்.
ஜந்தர் மந்தர் சம்பவங்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் Instagram பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன. குறிப்பாக RAF அதிகாரியின் பதிவு குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேசமயம், போராட்டம் அமைதியான முறையில் தொடர வேண்டும் என்றும், சட்டம்-ஒழுங்கை பேணும் வகையில் அனைத்து தரப்பினரும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பலரும் வலியுறுத்துகின்றனர்.