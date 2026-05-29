/இந்திய மாம்பழங்களுக்கு ஜப்பானில் தடை! ஏன் இந்த திடீர் முடிவு? காரணம் இதுதான்..

Japan Bans Indian Mangoes : இந்தியாவில் இருந்து மாம்பழங்களை அதிகம் வாங்கி வந்த நாடு, ஜப்பான். இந்த நாடு, 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய மாம்பழங்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்தியாவில் சம்மர் சீசன் வரும்போது கூடவே மாம்பழ சீசனும் வந்துவிடும். இங்கு பல வகையான மாம்பழங்கள் கிடைப்பதால், வெளிநாடுகளுக்கும் இவை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. நம் நாட்டு மாம்பழங்களுக்கு வெளிநாட்டிலும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
இந்திய மாம்பழங்களுக்கு ஜப்பானில் வரவேற்பு அதிகம். இது நான் ஏன் டன் கணக்கான மாம்பழங்கள் வருடா வருடம் ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது வழக்கம். 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளாக ஜப்பானுக்கு இந்தியா மாம்பழத்தை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அல்போன்சா, கேசர், லங்ரா, பங்கனபள்ளி உள்ளிட்ட ரகங்களை சேர்ந்த மாம்பழங்கள் ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும்.
சமீபத்தில் இந்திய மாம்பழங்களுக்கு ஜப்பானில் திடீர் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வழக்கமாக ஜப்பானுக்கு இந்திய மாம்பழங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படும் போது அங்கு இருக்கும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள். அவர்கள் எப்போதும் நீராவி வெப்ப சிகிச்சை எனப்படும் VHI முறையை பார்வையிடுவார்கள். இந்த சிகிச்சை மாம்பழங்கள் இருக்கும் பழ ஈக்கள் போன்ற பூச்சிகளை ஒழிப்பதற்காக பழங்களை சூடான மற்றும் இருப்பதமான காற்றுக்கு உட்படுத்தும் முறையாகும்.
இந்த முறை, ஜப்பான், கொரியா போன்ற நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி தர நிலைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் எப்போதும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. எல்லா முறைகளும் போல இந்த முறையும் ஜப்பான் ஆய்வாளர்கள் இந்த ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது, இந்த முறையில் இருக்கும் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு உத்திர பிரதேசத்தில் இருக்கும் ரஹ்மான் போரில் ஜப்பான் ஆய்வாளர்கள் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளனர். இப்போது கண்டறியப்பட்ட குறைபாடு காரணமாக இந்திய மாம்பழங்களின் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஈரான் போர், அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்கனவே இந்தியாவின் வர்த்தகம் பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது. விவசாயிகள் ஏற்றுமதியில் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நஷ்டங்களை இந்தியா சந்தித்து வரும் நிலையில் ஜப்பானின் எந்த அதிரடி தடை நாட்டுக்கு மேலும் இழப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நம் நாட்டு மாம்பழங்களுக்கு ஜப்பான் தடை விதிப்பது இது முதல் முறை கிடையாது. இதற்கு முன்பு 1986 இல் ஒரு முறை தடை விதிக்கப்பட்டது. அப்போது விதிக்கப்பட்ட தடை 20 ஆண்டுகள் கழித்து 2006ல் தான் நீக்கப்பட்டுக்கோ. இந்த வர்த்தகம் 20 ஆண்டுகள் தொடர்ந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் இந்த தடை உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய மாம்பழங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு முன்பு, பூச்சிகள் மற்றும் பழ ஈக்களை ஒழிப்பதற்காக 'நீராவி வெப்ப சிகிச்சை' (Vapour Heat Treatment - VHT) முறை பின்பற்றப்படுகிறது. சமீபத்தில் உத்தரப் பிரதேசத்தின் ரஹ்மான்பூரில் உள்ள சிகிச்சை மையத்தில் ஆய்வு நடத்திய ஜப்பான் நாட்டு அதிகாரிகள், இந்தத் தொழில்நுட்ப முறையில் சில குறைபாடுகள் மற்றும் முறைகேடுகள் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். இதனால், இந்தியாவின் தரக்கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளில் திருப்தி இல்லாததால் இந்தத் தடையை விதித்துள்ளனர்.
Japan Bans Indian Mangoes : ஜப்பானுக்கு வழக்கமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இந்தியாவின் பிரீமியம் ரகங்களான அல்போன்சா (Alphonso), கேசர் (Kesar), லங்ரா (Langra), மற்றும் பங்கனபள்ளி (Banganapalli) ஆகிய மாம்பழ ரகங்கள் இந்தத் தடையால் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இல்லை, இது முதல் முறை அல்ல. இதற்கு முன்பு 1986 ஆம் ஆண்டில் பழ ஈக்கள் (Fruit Flies) பரவும் என்ற அச்சம் காரணமாக ஜப்பான் முதன்முறையாக இந்திய மாம்பழங்களுக்குத் தடை விதித்தது.