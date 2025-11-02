English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் அதிரடி கைது... அதுவும் கொலை வழக்கில்... பீகாரில் பரபரப்பு

ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் அதிரடி கைது... அதுவும் கொலை வழக்கில்... பீகாரில் பரபரப்பு

JDU Candidate Arrested: கொலை வழக்கில் தொடர்பிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, பீகார் ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் வேட்பாளர் அனந்த் சிங் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 2, 2025, 08:34 AM IST

ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் அதிரடி கைது... அதுவும் கொலை வழக்கில்... பீகாரில் பரபரப்பு

JDU Candidate Anant Singh Arrested: பீகாரில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் ஆதரவாளரான துலர் சந்த் யாதவ் என்பவரின் கொலை வழக்கில் தொடர்பிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் வேட்பாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான அனந்த் சிங் பீகார் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

