விட்டுச் சென்ற பெண்ணை... சுட்டுக்கொன்ற Ex கணவன்... திருமண நாளில் நடந்த கொடூரம்!

Uttar Pradesh Crime News: உத்தர பிரதேசத்தின் ஜான்சி நகரின் முதல் பெண் ஆட்டோ டிரைவர், கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்த பெண் கடந்த வாரம் கொல்லப்பட்ட நிலையில், இதுவரை 2 ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால், நள்ளிரவு போலீசார் நடத்திய என்கவுன்டருக்கு பிறகு முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டார். இதன் பின்னரே வழக்கின் நிலவரம் முழுமையாக தெரியவந்துள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும், கொல்லப்பட்ட பெண்ணும் ஒரு காலத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், ஆனால் அந்த பெண் அவரை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுவிட்டதாகவும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார். அந்த பெண் செய்த துரோகத்திற்குப் பழிவாங்குவதற்காகவே அவரை கொலை செய்ய தங்களின் திருமண நாளை தேர்ந்தெடுத்ததாக அவர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
Crime News: ஜனவரி 4இல் நடந்த கொலை
உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் ஜான்சி நகரின் முதல் ஆட்டோ ஓட்டுநர் அனிதா சௌத்ரி ஆவார். இவர் ஜனவரி 4ஆம் தேதி இரவில் ஜான்சி நகரில் சகுன்வா துக்வான் காலனி அருகே சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டு, சாலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்துள்ளார். அவரது ஆட்டோவும் சம்பவ இடத்திலேயே கண்டறியப்பட்டது.
அனிதா சௌத்ரியின் கணவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் முகேஷ் ஜா, சிவம், மனோஜ் ஆகிய மூன்று பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். சிவம் மற்றும் மனோஜ் ஆகியோர் சம்பவத்திற்கு பின் உடனடியாக கைதானார்கள். முக்கிய குற்றவாலியான முகேஷ் ஜா சில நாள்கள் தலைமறைவானார்.
Crime News: இன்று நள்ளிரவில் என்கவுன்டர்
சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாள் முகேஷின் கார் பெட்வா ஆற்றின் நாட்காட் பாலத்தின் நின்றுள்ளது, அதையும் போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆனால் முகேஷ் அங்கு இல்லை. தொடர்ந்து போலீசார் முகேஷை வலைவீசி தேடினர். இன்று நள்ளிரவு பகவந்த்புராவில் இருந்து கர்குவான் செல்லும் சாலையில் போலீசார் முகேஷ் சுற்றிவைத்துள்ளனர். போலீசாரிடம் இருந்து முகேஷ் தப்பிக்க முயற்சித்துள்ளார். அப்போது போலீசார் அவரை காலில் சுட்டு பிடித்தனர். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. போலீசாரின் துப்பாக்கி மற்றும் குண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Crime News: போலீசார் கூறுவது என்ன?
ஜான்சி நகரின் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரீத்தி சிங் இதுகுறித்து கூறுகையில், "முகேஷ் மற்றும் அனிதா சௌத்ரி சுமார் 6-7 ஆண்டுகளுக்கு காதல் உறவில் இருந்துள்ளனர். மேலும் இவர்களுக்கு கோயிலில் திருமணமும் நடந்துள்ளது. ஆனால் இவர்கள் நீண்ட நாள்கள் ஒன்றாக இல்லை, அனிதா முகேஷை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுள்ளார்.
அனிதா பிரிந்துச் சென்றது முகேஷால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. அனிதா தனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக முகேஷ் நம்பியுள்ளார். அந்த துரோகத்திற்கு பழிதீர்க்க வேண்டும் என நினைத்து அவர்களின் திருமண நாள் அன்றே அனிதாவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு, கொலையும் செய்துள்ளார்" என தெரிவித்துள்ளார். அனிதா சௌத்ரி அவரது ஆட்டோவை ஓட்டிவந்த போது அவரை முகேஷ் சுட்டுக்கொன்றுள்ளார்.
