English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • விட்டுச் சென்ற பெண்ணை... சுட்டுக்கொன்ற Ex கணவன்... திருமண நாளில் நடந்த கொடூரம்!

விட்டுச் சென்ற பெண்ணை... சுட்டுக்கொன்ற Ex கணவன்... திருமண நாளில் நடந்த கொடூரம்!

Crime News: பெண் ஆட்டோ டிரைவரை, அவரது முன்னாள் கணவன் திருமண நாள் அன்று திட்டமிட்டு சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த குற்றச் சம்பவத்தின் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:23 PM IST
  • ஜன. 4ஆம் தேதி இரவு அந்த பெண் கொலை
  • இன்று நள்ளிரவில் முக்கிய குற்றவாளியை சுட்டுப் பிடித்தனர்.
  • மொத்தம் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Trending Photos

Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்
camera icon10
Budget 2026
Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
camera icon7
Pongal Holiday
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!
camera icon8
Ind vs NZ
IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!
ஜனநாயகன் : விஜய் வழக்கை வாதிடும் வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா? கமலுக்கு ரொம்ப நெருக்கம்..
camera icon7
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் : விஜய் வழக்கை வாதிடும் வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா? கமலுக்கு ரொம்ப நெருக்கம்..
விட்டுச் சென்ற பெண்ணை... சுட்டுக்கொன்ற Ex கணவன்... திருமண நாளில் நடந்த கொடூரம்!

Uttar Pradesh Crime News: உத்தர பிரதேசத்தின் ஜான்சி நகரின் முதல் பெண் ஆட்டோ டிரைவர், கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்த பெண் கடந்த வாரம் கொல்லப்பட்ட நிலையில், இதுவரை 2 ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால், நள்ளிரவு போலீசார் நடத்திய என்கவுன்டருக்கு பிறகு முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டார். இதன் பின்னரே வழக்கின் நிலவரம் முழுமையாக தெரியவந்துள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரும், கொல்லப்பட்ட பெண்ணும் ஒரு காலத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், ஆனால் அந்த பெண் அவரை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுவிட்டதாகவும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார். அந்த பெண் செய்த துரோகத்திற்குப் பழிவாங்குவதற்காகவே அவரை கொலை செய்ய தங்களின் திருமண நாளை தேர்ந்தெடுத்ததாக அவர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

Crime News: ஜனவரி 4இல் நடந்த கொலை

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் ஜான்சி நகரின் முதல் ஆட்டோ ஓட்டுநர் அனிதா சௌத்ரி ஆவார். இவர் ஜனவரி 4ஆம் தேதி இரவில் ஜான்சி நகரில் சகுன்வா துக்வான் காலனி அருகே சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டு, சாலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்துள்ளார். அவரது ஆட்டோவும் சம்பவ இடத்திலேயே கண்டறியப்பட்டது.

அனிதா சௌத்ரியின் கணவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் முகேஷ் ஜா, சிவம், மனோஜ் ஆகிய மூன்று பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். சிவம் மற்றும் மனோஜ் ஆகியோர் சம்பவத்திற்கு பின் உடனடியாக கைதானார்கள். முக்கிய குற்றவாலியான முகேஷ் ஜா சில நாள்கள் தலைமறைவானார். 

Crime News: இன்று நள்ளிரவில் என்கவுன்டர்

சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாள் முகேஷின் கார் பெட்வா ஆற்றின் நாட்காட் பாலத்தின் நின்றுள்ளது, அதையும் போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆனால் முகேஷ் அங்கு இல்லை. தொடர்ந்து போலீசார் முகேஷை வலைவீசி தேடினர். இன்று நள்ளிரவு பகவந்த்புராவில் இருந்து கர்குவான் செல்லும் சாலையில் போலீசார் முகேஷ் சுற்றிவைத்துள்ளனர். போலீசாரிடம் இருந்து முகேஷ் தப்பிக்க முயற்சித்துள்ளார். அப்போது போலீசார் அவரை காலில் சுட்டு பிடித்தனர். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. போலீசாரின் துப்பாக்கி மற்றும் குண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

Crime News: போலீசார் கூறுவது என்ன? 

ஜான்சி நகரின் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரீத்தி சிங் இதுகுறித்து கூறுகையில், "முகேஷ் மற்றும் அனிதா சௌத்ரி சுமார் 6-7 ஆண்டுகளுக்கு காதல் உறவில் இருந்துள்ளனர். மேலும் இவர்களுக்கு கோயிலில் திருமணமும் நடந்துள்ளது. ஆனால் இவர்கள் நீண்ட நாள்கள் ஒன்றாக இல்லை, அனிதா முகேஷை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுள்ளார்.

அனிதா பிரிந்துச் சென்றது முகேஷால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. அனிதா தனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக முகேஷ் நம்பியுள்ளார். அந்த துரோகத்திற்கு பழிதீர்க்க வேண்டும் என நினைத்து அவர்களின் திருமண நாள் அன்றே அனிதாவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு, கொலையும் செய்துள்ளார்" என தெரிவித்துள்ளார். அனிதா சௌத்ரி அவரது ஆட்டோவை ஓட்டிவந்த போது அவரை முகேஷ் சுட்டுக்கொன்றுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | பிறப்புறுப்பை வெட்டிய காதலி... புத்தாண்டில் காதலனுக்கு காத்திருந்த ஷாக் - நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | ஓடும் வேனில் இளம்பெண்ணுக்கு கூட்டு பாலியல் வன்முறை... நிர்பயா போல மீண்டும் கொடூரம்!

மேலும் படிக்க | 19 வயதில் 8 திருமணம்! கல்யாணம் ஆகாத பசங்கதான் டார்கெட்-ஆண்களை கதற வைத்த அழகி..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Uttar PradeshcrimeMurderJhansiIndia News

Trending News