மகனை காப்பாற்ற மகளை நரபலி கொடுத்த கொடூர தாய்! பிறப்புறுப்பில் குச்சி..நடுங்க வைத்த பின்னணி

Jharkhand Ritual Murder : ஜார்காண்ட் மாநிலத்தின், ஹசரிபாக் என்ற பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் செய்த காரியம், கொலை நடுங்க வைத்திருக்கிறது. ஒரு தாயாக, எந்த பெண்ணும் தனது பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடாத கொடூரத்தை இவர், வெறும் 12 வயதே ஆன தனது மகளுக்கு இழைத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மகளை நரபலி கொடுத்த பெண்!
ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள, ஹசரிபாக் பகுதியை சேர்ந்த பெண், ரேஷ்மி தேவி. 55 வயதாகும் இந்த பெண்ணிற்கு 12 வயதில் ஒரு மகளும், ஒரு மகனும் இருகின்றனர். ரேஷ்மியின் மகனுக்கு, சமீபத்தில் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைக்கு உடல் நிலை சரியில்லை என்று அவனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று, மருத்துவர்களிடம் என்னாச்சு என்று கேட்காமல், பில்லி, சூனியம் செய்யும் மந்திரவாதியான சாந்தி தேவி என்பவரை சென்று பார்த்திருக்கிறார்.
மந்திரவாதி என்று தன்னைத்தானே கூறிக்கொள்ளும் அந்த சாந்தி தேவி, “உன் குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கும், மகனின் உடல் நலம் சரி ஆவதற்கும் உனது 12 வயது மகளை நரபலி கொடு” என்று கூறியிருக்கிறார்.
அந்த சாந்தி தேவியின் பேச்சை கேட்ட ரேஷ்மி தேவி, தனக்கு மூளை என்று ஒன்று இருப்பதை மறந்து, நரபலி குறித்து யோசிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். ”உன் 12 வயது மகளை தெய்வம் ஆட்கொண்டுள்ளது. அவளை பலி கொடுத்தால்தான் உனது மகனை காப்பாற்ற முடியும். அதோடு, உனது மகனின் உயிரை காப்பாற்ற கன்னிப்பெண்ணை பலியிடுவது அவசியம். அதற்கு உன் மகள்தான் கச்சிதமானவள்” என்று சாந்தி தேவி கூறிய அந்த வார்த்தைகள், ரேஷ்மியின் மண்டைக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருந்துள்ளது.
ரேஷ்மி தேவி, ஒன்றுமறியாத தனது 12 வயது மகளை பலிகொடுக்க சம்மதித்ததோடு அதற்கான திட்டமிடல்களையும் கச்சிதமாக போட்டிருக்கிறார். கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி, தனது 12 வயது மகளை, காதலன் பீம்ராம் என்பவரின் துணையோடு கொலை செய்திருக்கிறார். ரேஷ்மி, தன் மகளின் கால்களை பிடித்துக்கொள்ள, அவரது காதலர் பீம்ராம் அக்குழந்தையின் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்திருக்கிறார்.
பிறப்புறுப்பில் மறக்குச்சி!
குழந்தை இறந்த பிறகு அருகில் இருந்த சாந்தி தேவி, குழந்தையின் அந்தரங்க உறுப்பில், மரக்குச்சியை செலுத்தியிருக்கிறார். அத்துடன், அவர்கள் செய்ய வேண்டிய சடங்குகளுக்காக ரத்தம் எடுக்க, அந்த குழந்தையின் தலையில் பீம்ராம் தாக்கி இருக்கிறார். அவர்களின் வேலை முடிந்த பின்பு, குழந்தையின் உடலை பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு மூங்கில் தோட்டத்தில் புதைத்திருக்கின்றனர்.
குழந்தையை காணவில்லை என்று நாடகம்..
குழந்தையை கொன்று, மூங்கில் தோட்டத்தில் புதைத்த பிறகு, ரேஷ்மி, தனது மகளை காணவில்லை என்று நாடகமாடியிருக்கிறார். இவர் போட்ட நாடகத்தை பார்த்து விஷயம் தெரியாதவர்கள் பதறியிருக்கின்றனர். பின்னர், தன் மகளை காணவில்லை என்று அவர் போலீஸில் புகாரும் கொடுத்திருக்கிறார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சிறுமியை தேட, போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர். இந்த விசாரணையில், ரேஷ்மி தேவி கூறிய சில விஷயங்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருந்திருக்கிறது. இதனால் போலீசாருக்கு அவர் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ரேஷ்மியிடம் தொடர்ந்து விசாரித்த போதுதான் அவர்களுக்கு பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த காவல் அதிகாரி அஞ்சனி பேசுகையில், ரேஷ்மிக்கு கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பிருந்து மந்திரவாதி சாந்தி தேவிக்கு அறிமுகம் கிடைத்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், ரேஷ்மி அந்த மந்திரவாதியிடம் தனது மகன் பிரச்சனை குறித்தும், குடும்ப பிரச்சனைகள் குறித்தும் கூறியதாக தெரிகிறது. அப்போது சாந்தி தேவி, ‘இந்த பிரச்சனைக்கு கன்னிப்பெண்ணை பலியிடுவதுதான் ஒரே வழி’ என்று தெரிவித்திருக்கிறார். கூடவே, ‘உனக்கு 12 வயது மகள் இருக்கிறாள் அல்லவா? அவளை பலியிடலாம்’ என்று கூறியிருகிறார். இதற்கு ரேஷ்மியும் சம்மதித்து இருக்கிறார். இதற்கு ஏற்ற நாளாக, ராம நவமியையொட்டி வரும் துர்காஷ்டமியில் தனது காதலனுடன் மகளை அவர் மந்திரவாதியின் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார்.
அந்த குழந்தையை கொல்வதற்கு முன்பு, வழக்கமான பூஜைகள் நடந்துள்ளது. இதற்கு பிறகு அக்குழந்தையை மூங்கில் தோட்டத்திற்கு அழைத்து சென்று ரேஷ்மி மற்றும் பீம்ராம் சேர்ந்து அச்சிறுமியை கொலை செய்துள்ளனர்.
இதில் முக்கிய குற்றவாளிகளான ரேஷ்மியும் பீம்ராமும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாகவே தொடர்பில் இருந்திருக்கின்றனர். ரேஷ்மியின் கணவர் இங்கில்லை என்பதும், அவர் மகாராஷ்டிராவில் வேலை செய்கிறார் என்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது. அவரும் எப்போதாவதுதான் ஊருக்கே வருவாராம். பெற்றோர்களில் ஒருவர் அருகில் இல்லாதது, இந்த கொலையாளிகளுக்கு சாதகமாகிப்போக, அப்பாவி குழந்தையை பலியாக்கியுள்ளனர். இந்த சம்பவம், அவ்வூர் மக்களை மட்டமல்லாமல், இந்தியாவையே திடுக்கிட செய்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது?
பதில் : ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ஹசரிபாக் பகுதியில் இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.
கேள்வி : இந்த சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளி யார்?
பதில்: 55 வயதான ரேஷ்மி தேவி என்பவர் தனது 12 வயது மகளை கொலை செய்துள்ளார்.
கேள்வி : இந்த கொலையின் காரணம் என்ன?
பதில் : தனது மகனின் உடல்நலம் சரியாக வேண்டுமென, மந்திரவாதி கூறிய நரபலி நம்பிக்கையை ரேஷ்மி தேவி பின்பற்றியுள்ளார் .
மேலும் படிக்க | பிறந்து 13 நாளான குழந்தை.. ரயிலில் இருந்து தூக்கி வீசி கொன்ற தந்தை - நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!
மேலும் படிக்க | ஒரு குடும்பமே கொலை! சாக்குமூட்டையில் இளைஞர், மனைவி, குழந்தை உடல்கள்.. சென்னையில் பகீர் சம்பவம்
