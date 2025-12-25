28 நாட்கள் ரீசார்ஜ் திட்டம்! ஏர்டெல், ஜியோவின் வருமானம் எவ்வளவு?

மாதம் ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்தால் போதும் என்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் மொபைல் பயனர்களே, சற்று கவனியுங்கள். நாம் ஒரு மாதம் என்பது 30 அல்லது 31 நாட்கள் என்று கணக்கிடுகிறோம். ஆனால், இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களான ஜியோ, ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா ஆகியவற்றைபொறுத்தவரை, ஒரு மாதம் என்பது வெறும் 28 நாட்கள் மட்டுமே. இந்த சிறிய கணக்கீட்டு மூலம், இந்த நிறுவனங்கள் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியாமலேயே ஒரு வருடத்திற்கு 13 மாதங்களுக்கான கட்டணத்தை உங்களிடமிருந்து வசூலித்து வருகின்றன. இது எப்படி சாத்தியம்? இதன் பின்னணி என்ன?
13வது மாத ரகசியம்
சாதாரண காலண்டர் முறைப்படி ஒரு வருடத்தில் 12 மாதங்கள், 365 நாட்கள் உள்ளன. ஆனால், டெலிகாம் நிறுவனங்கள் தங்களது ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களின் வேலிடிட்டியை 28 நாட்கள் என்று நிர்ணயித்துள்ளன.
வருடத்தின் மொத்த நாட்கள் = 365
ஒரு ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் நாட்கள் = 28
வருடத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய ரீசார்ஜ்கள் = 365 / 28 = 13.03
இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு வாடிக்கையாளர் வருடம் முழுவதும் இடைவெளியின்றி சேவையை பெற விரும்பினால், அவர் வருடத்திற்கு 12 முறை அல்ல, 13 முறை ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும். ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் 2 அல்லது 3 நாட்கள் குறைக்கப்பட்டு, வருட இறுதியில் அது ஒரு முழு மாதமாக உருவெடுக்கிறது.
ரூ. 14,550 கோடி கூடுதல் வருவாய்
இந்த ஒரு கூடுதல் ரீசார்ஜ் என்பது ஒரு தனிநபருக்கு சில நூறு ரூபாயாக தெரியலாம். ஆனால், கோடிக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட இந்த நிறுவனங்களுக்கு, இது ஒரு மிகப் பெரிய வருவாய் சுரங்கமாகும். சமீபத்திய ஆய்வறிக்கைகளின்படி, இந்த 13-வது மாத ரீசார்ஜ் உத்தியின் மூலம் மட்டும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் கூடுதலாக சுமார் ரூ. 14,550 கோடி வருவாயை ஈட்டுகின்றன. சில மதிப்பீடுகள் இந்த தொகை இன்னும் அதிகமாக, அதாவது ரூ. 80,000 கோடி வரை இருக்கலாம் என்றும் அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை தெரிவிக்கின்றன.
டிராய் உத்தரவு
வாடிக்கையாளர்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து, இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டது. கடந்த 2022ம் ஆண்டு, டிராய் ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்தது. அதன்படி, அனைத்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பிளான் வவுச்சர், ஒரு ஸ்பெஷல் டாரிஃப் வவுச்சர் மற்றும் ஒரு காம்போ வவுச்சர் ஆகியவற்றை முழுமையாக 30 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. மேலும், காலண்டர் மாதம் முழுவதும் செல்லுபடியாகும் வகையிலான திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறியது. இதனை தொடர்ந்து நிறுவனங்கள் சில 30 நாட்கள் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தின. ஆனால், அவற்றின் விலை சற்று அதிகமாக இருப்பதாலும், பிரபலமான 1.5GB/2GB தினசரி டேட்டா திட்டங்கள் பெரும்பாலும் 28 நாட்களுக்கே கிடைப்பதாலும், வாடிக்கையாளர்கள் வேறு வழியின்றி பழைய 28 நாட்கள் திட்டத்தையே தேர்வு செய்கின்றனர்.
