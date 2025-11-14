ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? ஓங்கும் காங்கிரஸ் 'கை' - முழு விவரம்

Jubilee Hills Assembly By-Election: மிகவும் போட்டி நிறைந்த ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில், ஆளும் பாரத ராஷ்டிர சமிதி (பிஆர்எஸ்) மற்றும் எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி இடையே கடுமையான போட்டியைத் தொடர்ந்து, இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும். கடந்த ஒரு மாதமாக இரு கட்சிகளும் தங்கள் தலைமையை தொகுதியில் திரட்டி வெற்றிக்காகப் போராடி வருகின்றன. யார் ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்கள் என மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் காங்கிரசுக்கு பலத்தை சோதிக்கும் ஒரு முயற்சியாகவும், பாரத ராஷ்டிர சமிதி தனது செல்வாக்கை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாகவும், தெலுங்கானாவில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சிப்பதாகவும் பரவலாகக் கருதப்படுகிறது.
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்:
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் மாநிலம் முழுவதும் கணிசமான உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கடுமையான விமர்சனங்கள், எதிர்விமர்சனங்கள் மற்றும் ஏராளமான சவால்கள் என கட்சிகள் எதிர்கொண்டனர். ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதிக்கு கடந்த நவம்பர் 11 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை:
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில் 48.43 சதவீத வாக்குப்பதிவானது. வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 8 மணிக்கு யூசுப்குடாவில் உள்ள கோட்லா விஜயபாஸ்கர் ரெட்டி மைதானத்தில் தொடங்கும். அதிகாரிகள் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முடித்துள்ளனர். மேலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் கீழ் வாக்கு எண்ணிக்கை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதி ஒரு பார்வை:
42 மேசைகளில் பத்து சுற்றுகளாக எண்ணப்படும் இந்த இடைத்தேர்தலில் மொத்தம் 194,632 வாக்குகள் பதிவாகின. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு (EVM) செல்வதற்கு முன்பு, தபால் வாக்குகள் மற்றும் 103 வீட்டு வாக்குகளுடன் செயல்முறை தொடங்கும். வாக்கு எண்ணிக்கையை விரைவுபடுத்தும் முயற்சியாக, வழக்கமான 14 மேசைகளை விட கூடுதல் மேசைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, இந்த இடைத்தேர்தலின் தன்மை காரணமாக இப்போது கூடுதல் பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 58 வேட்பாளர்கள் களத்தில் மோதினர். ஆனால் பிஆர்எஸ் வேட்பாளர் மாகண்டி சுனிதா மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நவீன் யாதவ், பாஜக வேட்பாளர் தீபக் ரெட்டி ஆகியோர் இடையில்தான் மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவுகள் காலை 8.45 மணிக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இறுதி எண்ணிக்கை மதியம் 1 மணிக்குள் வெளியிடப்படும்.
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு:
வாக்குப் பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவு வெளியான போது, அதில் பிஆர்எஸ் வேட்பாளரை விட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் 2 முதல் 5 சதவீத வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெறுவார் எனக் கணிக்கப்பட்டு இருந்தது.
