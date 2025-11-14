English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? ஓங்கும் காங்கிரஸ் 'கை' - முழு விவரம்

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? ஓங்கும் காங்கிரஸ் 'கை' - முழு விவரம்

Who Will Win Jubilee Hills By-Election: ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் 2025 தேதி, நேரம், நேரடி வாக்கு எண்ணிக்கை விவரங்கள். ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நவம்பர் 11 அன்று நடைபெற்றது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:24 AM IST

Trending Photos

LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
camera icon8
LSG
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
camera icon10
Silver
RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? ஓங்கும் காங்கிரஸ் 'கை' - முழு விவரம்

Jubilee Hills Assembly By-Election: மிகவும் போட்டி நிறைந்த ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில், ஆளும் பாரத ராஷ்டிர சமிதி (பிஆர்எஸ்) மற்றும் எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி இடையே கடுமையான போட்டியைத் தொடர்ந்து, இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும். கடந்த ஒரு மாதமாக இரு கட்சிகளும் தங்கள் தலைமையை தொகுதியில் திரட்டி வெற்றிக்காகப் போராடி வருகின்றன. யார் ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்கள் என மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் காங்கிரசுக்கு பலத்தை சோதிக்கும் ஒரு முயற்சியாகவும், பாரத ராஷ்டிர சமிதி தனது செல்வாக்கை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாகவும், தெலுங்கானாவில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சிப்பதாகவும் பரவலாகக் கருதப்படுகிறது.

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல்:

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் மாநிலம் முழுவதும் கணிசமான உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கடுமையான விமர்சனங்கள், எதிர்விமர்சனங்கள் மற்றும் ஏராளமான சவால்கள் என கட்சிகள் எதிர்கொண்டனர். ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதிக்கு கடந்த நவம்பர் 11 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை:

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலில் 48.43 சதவீத வாக்குப்பதிவானது. வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 8 மணிக்கு யூசுப்குடாவில் உள்ள கோட்லா விஜயபாஸ்கர் ரெட்டி மைதானத்தில் தொடங்கும். அதிகாரிகள் தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முடித்துள்ளனர். மேலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் கீழ் வாக்கு எண்ணிக்கை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதி ஒரு பார்வை:

42 மேசைகளில் பத்து சுற்றுகளாக எண்ணப்படும் இந்த இடைத்தேர்தலில் மொத்தம் 194,632 வாக்குகள் பதிவாகின. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு (EVM) செல்வதற்கு முன்பு, தபால் வாக்குகள் மற்றும் 103 வீட்டு வாக்குகளுடன் செயல்முறை தொடங்கும். வாக்கு எண்ணிக்கையை விரைவுபடுத்தும் முயற்சியாக, வழக்கமான 14 மேசைகளை விட கூடுதல் மேசைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, இந்த இடைத்தேர்தலின் தன்மை காரணமாக இப்போது கூடுதல் பணியாளர்கள் உள்ளனர்.

இந்த தொகு​தி​யில் மொத்​தம் 58 வேட்​பாளர்​கள் களத்​தில் மோதினர். ஆனால் பிஆர்​எஸ் வேட்​பாளர் மாகண்டி சுனிதா மற்றும் காங்​கிரஸ் வேட்​பாளர் நவீன் யாதவ், பாஜக வேட்​பாளர் தீபக் ரெட்டி ஆகியோர் இடை​யில்​தான் மும்​முனைப் போட்டி நில​வு​கிறது.

முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவுகள் காலை 8.45 மணிக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இறுதி எண்ணிக்கை மதியம் 1 மணிக்குள் வெளியிடப்படும்.

ஜூபிலி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தல் பிந்​தைய கருத்​துக்​கணிப்பு:

வாக்​குப் பதிவுக்கு பிந்​தைய கருத்​துக்​கணிப்பு முடிவு வெளியான போது, அதில் பிஆர்​எஸ் வேட்​பாளரை விட காங்​கிரஸ் வேட்​பாளர் 2 முதல் 5 சதவீத வாக்​கு​கள் கூடு​தலாக பெற்று வெற்றி பெறு​வார்​ எனக் கணிக்கப்பட்டு இருந்தது.

மேலும் படிக்க - Bihar Election Result 2025 LIVE: தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை - பீகாரில் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறப்போவது யார்?

மேலும் படிக்க - அலிநகர் தேர்தல் முடிவு 2025: பீகார் மக்கள் அதிகமாக உச்சரிக்கும் பெயர் மைதிலி தாக்கூர்..! யார் இவர்?

மேலும் படிக்க - வாக்கு எண்ணிக்கையை மெதுவாக்க சதி... குண்டை தூக்கிப்போட்ட தேஜஸ்வி - இது ஏன் முக்கியம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Jubilee HillsBharat Rashtra SamithiCongressBJPBy Election 2025

Trending News