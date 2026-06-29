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ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள் அமல்: பொதுமக்கள் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 7 முக்கிய மாற்றங்கள்

ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள புதிய விதிகள் பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வருமான வரி தாக்கல், கிரெடிட் கார்டு பயன்பாடு, LPG விலை மாற்றம், PF தொகை எடுக்கும் புதிய முறை, பாஸ்போர்ட் கட்டணம், ரயில்வே அபராதம் மற்றும் ஆதார் அப்டேட் தொடர்பான முக்கிய தகவல்களை இந்த கட்டுரை தொகுத்து வழங்குகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 29, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:18 PM IST
ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள் அமல்: பொதுமக்கள் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 7 முக்கிய மாற்றங்கள்
Image Credit: AI Generate | Financial Rule Changes July 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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