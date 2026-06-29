/ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள் அமல்: பொதுமக்கள் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 7 முக்கிய மாற்றங்கள்

ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியும் சில புதிய விதிகளுடனும், மாற்றங்களுடனும் தான் தொடங்குகிறது. ஜூன் மாதம் முடிவடைந்து, ஜூலை 1, 2026 முதல் இந்தியாவில் பல முக்கியமான நிதி சார்ந்த விதிகள் (Financial Rules) மாறப்போகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் சாதாரண வாடிக்கையாளர்கள் முதல் வருமான வரி செலுத்துவோர் வரை அனைவரின் பாக்கெட்டையும் நேரடியாகப் பாதிக்கக்கூடியவை.
யுபிஐ (UPI) மூலம் பிஎஃப் (PF) பணம் எடுப்பது முதல், பாஸ்போர்ட் கட்டண உயர்வு, எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றம் என ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் 7 முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து கீழே விரிவாகக் காண்போம்.
மாத சம்பளம் வாங்குபவர்கள் மற்றும் கணக்கு தணிக்கை (Audit) செய்யத் தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோர் தங்களது வருமான வரி அறிக்கையை (ITR-1 மற்றும் ITR-2) தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாள் ஜூலை 31 ஆகும்.
சம்பளம் பெறுபவர்கள், மூலதன ஆதாயம் (Capital Gains), வீட்டுச் சொத்து அல்லது இதர வணிகம் அல்லாத வருமானம் உள்ளவர்கள் இந்த படிவங்களை ஜூலை 31-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அதற்கு மேல் தாமதித்தால் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி (HDFC Bank) தனது 'ரெகாலியா கோல்ட்' (Regalia Gold) மற்றும் 'டைனர்ஸ் கிளப் பிரிவிலேஜ்' (Diners Club Privilege) கிரெடிட் கார்டுகளுக்கான லவுஞ்ச் அணுகல் (Airport Lounge Access) விதிகளில் மாற்றம் செய்துள்ளது.
ஜூலை 1 முதல், அடுத்த காலாண்டில் இலவச உள்நாட்டு விமான நிலைய லவுஞ்ச் வசதியைப் பெற வேண்டுமானால், முந்தைய காலாண்டில் குறைந்தபட்சம் குறிப்பிட்ட தொகையை (ரூ. 60,000 வரை) கார்டு மூலம் செலவிட்டிருக்க வேண்டும் என்ற புதிய வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியைப் போலவே, ஜூலை 1 அன்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் (OMCs) எல்பிஜி சிலிண்டர், சிஎன்ஜி மற்றும் பிஎன்ஜி விலைகளை மறுபரிசீலனை செய்யும்.
பொதுமக்களுக்கு நிம்மதி தரும் வகையில், அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு ஆதார் விவரங்களை இலவசமாகப் புதுப்பித்துக் கொள்ள அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் (Email) போன்றவற்றை மாற்ற இதுவரை ரூ.75 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டது.
இனி இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் ஆதார் மொபைல் செயலி (Aadhaar Mobile App) மூலம் மாற்றங்களைச் செய்தால் எவ்வித கட்டணமும் செலுத்தத் தேவையில்லை.
ஜூலை 1 முதல் வெளியுறவு அமைச்சகம் பாஸ்போர்ட் கட்டணங்களில் மாற்றம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
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சேவை / விதிமீறல்
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பழைய கட்டணம் (ரூ.)
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புதிய கட்டணம் (ரூ.)
|36 பக்க சாதாரண பாஸ்போர்ட்
|1,500
|2,500
|தத்கல் (Tatkal) பாஸ்போர்ட் சேவை
|3,500
|5,000
|60 பக்க ஜம்போ பாஸ்போர்ட்
|-
|6,000
ஜூலை 1 முதல் ரயில்வே அபராத தொகைகளும் உயர வாய்ப்பு உள்ளது.
ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் உங்கள் மாதாந்திர பட்ஜெட்டிலும், அன்றாட நிதிச் செயல்பாடுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. எனவே, கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்க ஐடிஆர் தாக்கல் மற்றும் ஆதார் புதுப்பித்தல் போன்ற பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடிப்பது நல்லது.