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ஜூன் 6: GenZ இளைஞர்களின் கோபம்.. ஜந்தர் மந்தரை அதிரவைக்குமா 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி'

Cockroach Janta Party Protest: வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, ஜூன் 6 அன்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' (CJP) என்ற புதிய இளைஞர் இயக்கம் நடத்தவிருக்கும் அமைதிப் போராட்டம் மற்றும் அதன் பின்னணி.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:50 PM IST
ஜூன் 6: GenZ இளைஞர்களின் கோபம்.. ஜந்தர் மந்தரை அதிரவைக்குமா 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி'
Image Credit: June 6 Jantar Mantar Protest: What is Cockroach Janata Party (CJP)? Saurabh Das Explains | Image: CJP(X)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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