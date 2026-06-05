/ஜூன் 6: GenZ இளைஞர்களின் கோபம்.. ஜந்தர் மந்தரை அதிரவைக்குமா 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி'

டெல்லி ஜந்தர் மந்தர்: சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக #June6, #JantarMantar, #CJP போன்ற ஹேஷ்டேக்குகள் இந்திய அளவில் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன. இதற்கெல்லாம் காரணம், 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' (Cockroach Janata Party - CJP) என்ற பெயரில் திடீரென உருவெடுத்துள்ள ஒரு புதிய இளைஞர் இயக்கம். தற்போதைக்கு இது ஒரு அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றாலும், சமூக ஊடகங்களில் இந்த இயக்கத்திற்கு கிடைத்துள்ள ஆதரவு ஒட்டுமொத்த அரசியல் மற்றும் அதிகார வர்க்கத்தின் கவனத்தையும் தன் பக்கம் ஈர்த்துள்ளது. ஜூன் 6 (நாளை) டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இந்த இயக்கம் பிரம்மாண்ட போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இப்படியொரு சூழலில், இந்த இயக்கத்தின் பின்னணி என்ன? இவர்களின் திட்டம் என்ன? டெல்லி காவல்துறை அனுமதி கிடைக்குமா? போன்ற பல கேள்விகளுடன் இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய முகமாக விளங்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர் சௌரப் தாஸ் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட நேர்காணலின் அடிப்படையிலும், தற்போதைய கள நிலவரங்களின்படியும் தொகுக்கப்பட்ட விரிவான கட்டுரை இதோ.
இந்த இயக்கத்தின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே இதுவரை அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தார். நாளை ஜூன் 6 காலை 8 மணிக்கு அவர் டெல்லி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்குகிறார். அங்கிருந்து இந்த போராட்டக் களம் அதிகாரப்பூர்வமாக சூடுபிடிக்கத் தொடங்குகிறது. இந்த இயக்கத்தின் முக்கியப் பேச்சாளர்களாக சௌரப் தாஸ், ஆஷுதோஷ் மற்றும் விஜேதா தையா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களின் திட்டத்தின்படி, அபிஜீத் திவே விமான நிலையத்தில் இறங்கியவுடன், அவர்கள் நேராக பாராளுமன்ற வீதி (Parliament Street) காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி கோரவுள்ளனர்.
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வ.எண்
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முக்கிய விபரம் / தலைப்பு
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கள நிலவரம் மற்றும் திட்டங்கள்
|1.
|போராட்ட நாள் & இடம்
|ஜூன் 6 (நாளை), காலை 10:00 - 10:30 மணிக்குள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் திடலில் போராட்டம் தொடங்குகிறது.
|2.
|இயக்கத்தின் பெயர்
|'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி’ (CJP) - சமூக வலைத்தளங்களில் திடீரென உருவெடுத்துள்ள புதிய அரசியல்-சமூக இளைஞர் இயக்கம்.
|3.
|நிறுவனர் வருகை
|அமைப்பின் நிறுவனர் அபிஜீத் திவே அமெரிக்காவிலிருந்து நாளை காலை 8:00 மணிக்கு டெல்லி விமான நிலையம் வந்தடைகிறார்.
|4.
|முக்கியப் பேச்சாளர்கள்
|மூத்த பத்திரிகையாளர் சௌரப் தாஸ், ஆஷுதோஷ் மற்றும் விஜேதா தையா ஆகியோர் இயக்கத்தின் முன்னணிப் பேச்சாளர்களாக நியமனம்.
|5.
|காவல்துறை அனுமதி
|முன்கூட்டியே அனுமதி பெறவில்லை; நாளை காலை விமான நிலையத்திலிருந்து நேராக பாராளுமன்ற வீதி காவல் நிலையம் சென்று அனுமதி கோரத் திட்டம்.
|6.
|டிஜிட்டல் பலம்
|குறுகிய நாட்களிலேயே இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 80 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்களைப் பெற்று சாதனை.
|7.
|அரசியல் பின்னணி வதந்தி
|ஆம் ஆத்மி கட்சி (AAP) நிதியளிப்பதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை மறுப்பு; இது வெளிநாட்டு நிதியோ, அரசியல் ஆதரவோ இல்லாத சுயநிதி இளைஞர் இயக்கம் என விளக்கம்.
|8.
|முதன்மை கோரிக்கை
|நீட் (NEET), எஸ்எஸ்சி, சிபிஎஸ்இ தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.
|9.
|கட்டுப்பாடு/விதிமுறை
|போராட்டத்தில் எம்.பி, எம்.எல்.ஏ-க்கள் பங்கேற்கலாம்; ஆனால் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியின் கொடியோ, பேனரோ கொண்டுவர அனுமதியில்லை
|10.
|கைது நடவடிக்கை வியூகம்
|இது 1 கோடி இளைஞர்களின் இயக்கம் என்பதால், முக்கியத் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டாலும் போராட்டம் திட்டமிட்டபடி தொடரும் என அறிவிப்பு.
பதில்: பொதுவாக டெல்லியில் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்த வேண்டுமென்றால், குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு முன்பே காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது விதிமுறை. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அனுமதி கோருவது குறித்து சௌரப் தாஸ் கூறும்போது,
"இந்த போராட்ட அழைப்பு சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாகச் சென்றுவிட்டதால் காவல்துறைக்கு ஏற்கனவே இதுகுறித்த தகவல்கள் தெரியும். நாங்கள் தாஜ்மகால் அல்லது இந்தியா கேட் போன்ற தடைசெய்யப்பட்ட இடங்களுக்குச் செல்லவில்லை. வரலாற்று ரீதியாக மக்கள் தங்கள் ஜனநாயக எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்யும் அதிகாரப்பூர்வ இடமான ஜந்தர் மந்தருக்கே செல்கிறோம். சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் நாங்களும் உறுதியாக இருக்கிறோம். எனவே டெல்லி காவல்துறை எங்களுக்கு முழுமையாக ஒத்துழைத்து அனுமதி வழங்கும் என்று நம்புகிறோம்" என்கிறார்.
பதில்: நாங்கள் செல்லப் போவது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ போராட்ட இடமான ஜந்தர் மந்தர். வரலாற்று ரீதியாக மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை ஜனநாயக முறையில் வெளிப்படுத்தும் இடம் அது. நாங்கள் தாஜ்மகால் அல்லது இந்தியா கேட் செல்லவில்லை. போராட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திற்கே செல்கிறோம்.
பதில்: அபிஜீத் ஜி விமான நிலையத்தில் இறங்குவார். அங்கிருந்து பாராளுமன்ற வீதி காவல் நிலையம், பின்னர் ஜந்தர் மந்தர். அனைவரும் ஜந்தர் மந்தரில் கூடுவார்கள். அங்கேயே போராட்டம் நடைபெறும்
பதில்: ஆம், அவரும் வருகிறார்.
பதில்: "இது ஒரு நியாயமான சந்தேகம். நாட்டின் தற்போதைய சூழலில் மக்கள் கேட்பது இயல்புதான். அரசியல் பின்னணி கிடையாது. ஆனால் இது உண்மையான மக்கள் இயக்கம். சில நாட்களில் இன்ஸ்டாகிராமில் 80 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்கள் சேர்ந்தனர். மக்கள் தங்கள் எதிர்காலம் குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் இணைந்துள்ளனர்.
பதில்: சமூக வலைத்தளங்களில் உங்களுக்கு பெரிய ஆதரவு கிடைக்கிறது. பலர் வருவதாகச் சொல்கிறார்கள். ஆனால் சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் உள்ளது. ஏதேனும் அரசியல் கட்சியின் பின்னணி இருக்கிறதா? குறிப்பாக ஆம் ஆத்மி கட்சி குறித்து பேச்சு நடக்கிறது. அபிஜீத் திவே ஆம் ஆத்மியுடன் தொடர்புடையவர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த போராட்டத்திற்கு நிதியளிக்கிறதா? பணம் எங்கிருந்து வருகிறது?**
பதில்: எங்களுக்கான நிதி பற்றிப் பேசினால், பெரிய நிதி தேவையே இல்லை. எனக்கு இன்று ஜந்தர் மந்தர் செல்ல வேண்டுமென்றால், ரூ.100 ஆட்டோ கட்டணம் கொடுத்து சென்று விடுவேன். இதற்கு வெளிநாட்டு நிதி அல்லது வேறு எந்த ஆதரவும் தேவையில்லை. இன்றைய இளைஞன் ₹100 செலவழிக்க முடியும். முடியாவிட்டால் அது அரசின் தோல்வியை காட்டுகிறது.
பதில்: எங்களுது முக்கியமான கோரிக்கை என்பது கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பது தான். நீட், எஸ்எஸ்சி, சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பல தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன. சுமார் ஒரு கோடி பேர் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த பிரச்சினைகள் முதல் முறையாக நடப்பதல்ல. நீட் கசிவு, தேர்வு முறைகேடுகள், மாணவர்களின் தரவு கசிவ என.. இவை நீண்ட காலமாக நடக்கின்றன. தர்மேந்திர பிரதான் நீண்ட காலமாக கல்வி அமைச்சராக இருக்கிறார். இளைஞர்களுக்குள் மிகுந்த ஏமாற்றம் உள்ளது.
CJP அமைப்பு நடத்திய மனு இயக்கத்தில் 8 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கையெழுத்திட்டனர். ஆனால் அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு பதிலும் இல்லை. இப்போது இளைஞர்கள் தாங்களே பொறுப்பேற்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இது எங்களுடைய எதிர்காலம். அதற்காக நாமே குரல் கொடுக்க வேண்டும்.
பதில்: வன்முறைக்கான அழைப்பை நாங்கள் விடுக்கவில்லை. நேபாளம், வங்கதேசம் போன்ற உதாரணங்களை சொல்லி பயமுறுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் வன்முறைக்கு அழைப்பது எதிர் தரப்பில் உள்ள சிலர் மட்டுமே. தடியுடன் வருவோம், உங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று கூறுகிறார்கள். நாங்கள் அமைதியான, அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கிய போராட்ட உரிமையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
அம்பேத்கர் சொன்ன "கல்வி கற்போம், ஒழுங்கமைப்போம், போராடுவோம்" என்ற வழியைத்தான் பின்பற்றுகிறோம். காந்தியக் கொள்கைகளைப் பின்பற்றுகிறோம். அதனால் டெல்லி காவல்துறை தானாக முன்வந்து வன்முறைக்கு அழைப்பு விடுப்பவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
பதில்: பயமில்லை. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இணைந்தால் அதுவே எங்களின் பலம். அனைவரும் அமைதியாக ஒரே கோரிக்கையை வலியுறுத்துவார்கள். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்
பதில்: நாங்கள் அனைவருக்கும் திறந்த அழைப்பு கொடுத்துள்ளோம். ஆட்சியிலோ எதிர்க்கட்சியிலோ இருப்பவர்கள் வரலாம். ஆனால் கட்சிக் கொடிகள், பேனர்கள் கொண்டு வரக்கூடாது. இது இளைஞர்கள் முன்னெடுக்கும் இயக்கம். அதே வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்.
பதில்: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ன செய்தார் என்பதை அவர் விளக்குவார். அதில் எங்களுக்கு சம்பந்தமில்லை. இது அரசியல் கட்சி அல்ல. இளைஞர்கள் வழிநடத்தும் அரசியல் சமூக இயக்கம். எங்கள் உடனடி நோக்கம் நாளைய போராட்டம் மட்டுமே. பொறுப்புணர்வு மற்றும் கணக்குக் கேட்கும் கலாச்சாரத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்.
பதில்: அனைவரும் ஜந்தர் மந்தருக்கே வர வேண்டும். காலை 10 மணி முதல் 10.30 மணிக்குள் வந்துவிடலாம். நிலைமை எவ்வாறு மாறும் என்று தெரியாது. அதனால் அங்கேயே ஒன்று சேர்ந்து போராட்டம் நடத்துவோம்.
பதில்: இது ஒரே ஒருவரின் இயக்கமல்ல. பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கோடி இளைஞர்களின் இயக்கம். அபிஜீத் கைது செய்யப்பட்டாலும், நான் கைது செய்யப்பட்டாலும், வேறு யாராவது கைது செய்யப்பட்டாலும் இயக்கம் தொடரும். அனைவரும் இதை தங்களுடைய இயக்கமாகக் கருதுகிறார்கள்.
பதில்: முன்பும் பல பத்திரிகையாளர்கள் மக்கள் இயக்கங்களில் பங்கேற்றுள்ளனர். சமூகப் பிரச்சினைகளில் நான் எப்போதும் குரல் கொடுத்திருக்கிறேன். மாற்றம் மக்களிடமிருந்துதான் வர வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். மக்கள் வெளியே வந்து கணக்குக் கேட்காவிட்டால் அமைப்பு மாறாது. அதனால்தான் இந்த இளைஞர் இயக்கத்தில் நான் இணைந்தேன்.
நாளை ஜூன் 6 இந்திய வரலாற்றில் முக்கிய நாளாக மாறுமா? சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்த இந்த இளைஞர் இயக்கம் தரையிலும் வலுவாக நிற்குமா? அது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.
100 பேர் வருவார்களா? 500 பேர் வருவார்களா? 5,000 பேர் வருவார்களா? 5 லட்சம் பேர் வருவார்களா? யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் விவாதம் தொடங்கியுள்ளது. கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன. அதுவே தீர்வுகளுக்கான முதல் படி.
சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் ஆதரவைப் பெற்ற இந்த இயக்கம் ஜந்தர் மந்தரை அடையுமா? டெல்லி காவல்துறை அனுமதிக்குமா? என்பதுதான் தற்போது அனைவரின் கவனத்திலும் உள்ள மிகப் பெரிய கேள்வி.