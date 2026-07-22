/டெல்லி நீட் போராட்ட களத்தில் கனிமொழி.. மத்திய அரசு மீது கடும் தாக்கு!

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக டெல்லியில் பெரும் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இப்போராட்டத்திற்கு அரசியல் கட்சியினர் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று திமுக எம்பி கனிமொழி நேரில் சென்று போராட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கினார். அவருடன் ராஜ்யசபா எம்பிக்கள், லோக்சபா எம்பிக்களும் ஆதரவு கொடுத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து கனிமொழி எம்பி, மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
அவர் பேசியதாவது, "நமது நாட்டின் சிறுவர்களும், மாணவ-மாணவிகளும் மருத்துவ துறையில் தடம் பதித்து, சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் சேவை செய்யவே பெரிதும் விரும்புகிறார்கள். தங்களின் மருத்துவக் கனவை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கும் வேளையில், 'நீட்' தகுதித் தேர்வு அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக உருவெடுத்துள்ளது. இதனால், பொருளாதாரத்தில் வசதி படைத்தவர்களுக்கும், நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் மட்டுமே இத்தேர்வில் வெற்றி வாய்ப்பு எளிதாகக் கிடைக்கிறது.
முன்பு தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஆனால், அந்தச் சட்டம் உட்பட பல சட்ட முன்வரைவுகளை பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதன் காரணமாக, மாநில ஆளுநரும் குடியரசு தலைவரும் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்துவிட்டனர். இருப்பினும், தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். எங்களது இயக்கமும், தலைவர்களும் மாணவர்களின் குரலாக நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து களமிறங்கி வருகின்றனர்.
எனவே, மாணவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுதிரண்டு தங்களது நியாயமான உரிமைகளுக்காகப் போராட முன்வர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் மாணவர்கள் எப்போதும் உங்களுக்கான ஆதரவுக்கரமாக நிற்பார்கள். இவ்வாறு உரிமைக்காகக் குரல் கொடுப்பவர்களை 'தேசவிரோதிகள்' என்றோ 'நகர்ப்புற நக்சல்கள்' என்றோ முத்திரை குத்தக்கூடும். ஆனால், அதைப் பற்றிப் கவலைப்படாமல் பெருமையோடு ஏற்றுக்கொண்டு, மத்திய அரசின் இந்த அநீதிக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராட வேண்டும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக கனிமொழி எம்பி எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது, "இந்த நாட்டின் இளைஞர்களை 'கரப்பான்பூச்சிகள்' என்று அழைத்தது முதல், ஒன்றிய பாஜக அரசின் கொடூரமான காவல்துறை வன்முறையால் தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காகப் போராடும் இளைஞர்களைப் பற்றி விசாரிக்க 'நேரமில்லை' என்று கூறுவது வரை, இது நமது நாட்டின் நீதி அமைப்பின் நிலையைப் பற்றி என்ன கூறுகிறது?
இத்தகைய தீவிரமான விவகாரங்கள் தகுந்த கவனத்தையும் அவசரத்தையும் பெறத் தவறினால், சாதாரண குடிமக்கள் எவ்வாறு நீதி அமைப்பின் மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியும்?" என கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.