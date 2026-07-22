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டெல்லி நீட் போராட்ட களத்தில் கனிமொழி.. மத்திய அரசு மீது கடும் தாக்கு!

டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகப் போராடும் மாணவர்களுக்கு நேரில் ஆதரவு தெரிவித்த திமுக எம்பி கனிமொழி, நீட் தேர்வு மாணவர்களின் கனவைச் சிதைப்பதாகக் கூறி மத்திய அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:27 PM IST
டெல்லி நீட் போராட்ட களத்தில் கனிமொழி.. மத்திய அரசு மீது கடும் தாக்கு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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