காத்துவாக்குல 2 கல்யாணம்... ஒரே மேடையில் 2 தோழிகளை கரம்பிடித்த இளைஞர் - Viral News

Viral News, Karnataka Man Married His Two Girlfriends: கர்நாடகாவில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் இருபெண்கள் ஒருவர் ஒரே மேடையில் திருமணம் செய்த சுவாரஸ்யமான மற்றும் வினோதமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. இச்சம்பவம் அவர்களின் ஊரில் மட்டுமின்றி சமூக வலைதளங்களிலும் கூட பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வினோத சம்பவம் குறித்த முழு தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.
2 பெண்களை திருமணம் செய்த ஒருவர்
25 வயதான வாசிம் ஷேக் என்பவர் செய்த செயல்தான் தற்போது பலரையும் கவனிக்க வைத்துள்ளது. கர்நாடகாவில் கடந்த அக்டோபர் 16ஆம் தேதி அன்று வாசிம் ஷேக் என்பவர் தனது நெருங்கிய தோழிகளான ஷிஃபா ஷேக் மற்றும் ஜன்னத் மகந்தர் ஆகியோரை ஒரே மேடையில் திருமணம் செய்துள்ளார்.
கர்நாடகாவின் சித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் ஹோராபேட்டை பகுதியில் உள்ள எம்கே பேலஸ் என்ற அரங்கில் இந்த திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்த திருமண நிகழ்வில் குடும்பத்தினர், உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் என பலரும் வருகை தந்து மணமக்கள் மூன்று பேரையும் வாழ்த்தி சென்றுள்ளனர்.
பாரம்பரியத்தை விட முக்கியம்...
திருமண நிகழ்வில் மணப்பெண்கள் இருவருமே ஒரே மாதிரியான பாரம்பரிய ஆடையை அணிந்திருந்தனர். இதுகுறித்து வைரலாகும் புகைப்படத்தில் மணப்பெண்களுடன், மணமகன் வாசிம் ஷேக் கைகள் கோர்த்து நிற்கிறார். வழக்கமான 'ஒருவனுக்கு ஒருத்தி' என்ற வாழ்க்கைமுறையில் முற்றிலும் மாறி, இரு பெண்கள் இணைந்து ஒரு ஆணை திருமணம் செய்துள்ளனர். வாசிம், ஷிஃபா, ஜன்னத் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்த இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர். அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை, கொண்டுள்ள புரிதல், நீண்ட கால நட்பு ஆகியவை பாரம்பரியத்தை விட பெரியது என அவர்கள் கருதியிருக்கின்றனர்.
மூன்று பேரின் குடும்பங்களுக்கும் சம்மதம்
பல வருடங்களாக இந்த மூவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. மூவருக்குள்ளும் பழக்கம் வளர வளர, மூவரும் உணர்வு ரீதியாக பரஸ்பர புரிதலுக்கு வந்துள்ளனர். எனவேதான், மூன்று பேரும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திருமணத்தின் சிறப்பே என்னவென்றால், சமூகத்தில் உள்ள அத்தனை விமர்சனங்கள், தடைகள் அனைத்தையும் தாண்டி மூன்று பேரின் வீட்டிலும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
எழும் விமர்சனங்கள்
பெற்றோர்களே ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட சமூகத்தில் இவர்களின் இந்த செயலுக்கு வரவேற்பு இருக்கும் அதே நேரத்தில் விமர்சனங்களுக்கும் பஞ்சமில்லை. இவர்கள் அதிக ஆண்டுகள் கணவன் - மனைவிகளாக இணைந்திருக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு எனவும், சமூகத்தில் இவர்களை ஏற்பதில் பெரும் தயக்கம் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், இந்த திருமணம் சட்ட ரீதியாக செல்லுபடியாகுமா என்பதும் பலரின் கேள்வியாக உள்ளது.
