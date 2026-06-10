/41 வயது பெண்ணை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து வீடியோ வெளியிட்ட 10 இளைஞர்கள்: கர்நாடகாவில் கொடூரம்

தாவணகெரே: கணவருடன் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறு காரணமாகப் பெற்றோர் வீட்டிற்குத் திரும்பிக்கொண்டிருந்த 41 வயதுப் பெண் ஒருவரை, வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறி ஆசை வார்த்தை காட்டி, 10 இளைஞர்கள் கொண்ட கும்பல் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அதை வீடியோ எடுத்து, அந்த வீடியோவை வலைத்தளங்களில் வெளியிட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கர்நாடகா, தாவணகெரே மாவட்டம், சன்னகிரி தாலுகா பசவபட்டணா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட 10 பேரும் (இதில் ஒரு மைனர் அடங்குவான்) கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் காவல்துறையினர் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனர்.
இந்த வழக்கில் கர்நாடகா காவல்துறை விரைவாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை பிடித்ததாக கூறப்படுகின்றது. புகார் அளிக்கப்பட்டதும் காவல்துறையினர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மிக வேகமாக எடுத்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இஷ்ட்ரி நாகராஜ், அர்ஜுனா, பசவந்தா, குந்துரு மாருதி, ஹெக்கா மாருதி, மனு, ஜோகி சுனில், பிரதீப், மது மற்றும் ஒரு மைனர் சிறுவன் உட்பட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் சன்னகிரி தாலுகா மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
இச்சம்பவம் ஜூன் 3 அன்று நடைபெற்றதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இரவு நேரத்தில் பெற்றோர் வீட்டிற்குத் தனியாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். அப்போது கும்பலாக வந்த பல இளைஞர்கள் அவரை அணுகியுள்ளனர். அவர்கள் அவரிடம் நட்பாகப் பேசி, மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறியுள்ளனர்.
மேலும், அந்த இளைஞர்கள் குளிர்பானத்தில் மதுவைக் கலந்து அப்பெண்ணுக்குக் கொடுத்ததாகக் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அவர் சுயநினைவை இழந்த அல்லது மயக்கமடைந்த நிலைக்கு சென்றுள்ளார். அதன் பின் அவர் ஒரு தனிமையான இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு அந்தக் கும்பலில் இருந்த அனைவராலும், அடுத்தடுத்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இச்செயலை அலைபேசியில் பதிவு செய்ததாகவும், இச்சம்பவம் குறித்து வெளியே கூறினால் அந்த வீடியோவைச் சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றிவிடுவதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த மிரட்டல் காரணமாக, அப்பெண் ஆரம்பத்தில் அமைதியாக இருந்துள்ளார்.
இருப்பினும், அந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 12.30 மணியளவில் பசவபட்டணா காவல் நிலையத்தை அணுகிப் புகார் அளித்தார். அதிகாலை 4.30 மணிக்குள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 10 பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, சில மணிநேரங்களிலேயே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இது குறித்துத் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பாலியல் வன்கொடுமை, காதலிக்கச் சொல்லி மிரட்டல், மறுத்தால் கொலை, பாலியல் சீண்டல் என பல்வேறு குற்றங்கள் பெண்களுக்கு எதிராக தினம் தினம் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. இவற்றுக்கான தண்டனைகள் கடுமையானால் தான் குற்றங்கள் குறையத் தொடங்கும் என சமூக ஆர்வலர்கள் பல காலமாக கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதுமட்டுமின்றி, இப்படிப்பட்ட குற்றங்களை செய்த குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனை பற்றி பொதுவெளியில் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அந்த தண்டனை மற்றொரு முறை இப்படிப்பட்ட குற்றம் செய்ய எண்ணம் கொள்வோருக்கு பீதியை ஏற்படுத்தி, அவர்களை குற்றம் செய்யாமல் தடுக்க வேண்டும். இவை எல்லாம் நடக்க சட்டங்களில் அதிரடி மாற்றங்கள் தேவைக்கப்டுகின்றன. 2 வயது குழந்தை முதல் 90 வயது கிழவி வரை பாலியல் தொல்லைக்கு அஞ்சி வாழும் அவலம் இன்னும் நாட்டில் நிலவுகிறது. நாம் விண்ணைத் தொட்டு சாதனை செய்தாலும், மண்ணைப் பிளந்து சுரங்கம் அமைத்தாலும், பெண்ணை காக்க முடியாத பாவிகளாகவே இன்னும் வாழ்கிறோம்!!