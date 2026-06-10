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41 வயது பெண்ணை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து வீடியோ வெளியிட்ட 10 இளைஞர்கள்: கர்நாடகாவில் கொடூரம்

Karnataka Gang Rape Case: கர்நாடகாவில் கணவரிடம் சண்டையிட்டு பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்று சென்றுகொண்டிருந்த பெண்ணை 10 பேர் கொண்ட கும்பல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து அதை வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:12 AM IST
41 வயது பெண்ணை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து வீடியோ வெளியிட்ட 10 இளைஞர்கள்: கர்நாடகாவில் கொடூரம்
Image Credit: Woman Raped By 10 Men in Karnataka (Representative Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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