கர்நாடக பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஒரு நாள் மாதவிடாய் கால ஊதிய விடுப்புக்கு ஒப்புதல்

Karnataka : கர்நாடக மாநில அமைச்சரவை, அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மாதத்திற்கு ஒரு நாள் ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் கால விடுப்பை (Menstrual Leave Policy) அனுமதிக்கும் கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், கர்நாடகா இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நாள் என ஆண்டுக்கு 12 மாதவிடாய் விடுப்புகளை அனைத்துப் பெண் ஊழியர்களுக்கும் வழங்கியுள்ளது.
இந்த விடுப்பு, மாநில அரசு அலுவலகங்கள், ஆடைத் தொழிற்சாலைகள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், ஐ.டி. நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தனியார் துறை அமைப்புகள் என அனைத்துத் துறைகளுக்கும் பொருந்தும். பெண் ஊழியர்களின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வைப் பாதுகாப்பதும், அவர்களுக்கு ஆதரவான பணிச்சூழலை உருவாக்குவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கம் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அமைச்சர் உறுதி மற்றும் தொழிலாளர் சங்கங்களின் வரவேற்பு
தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட் அவர்கள், இந்த விதியைக் கடந்த ஓராண்டாகத் திட்டமிட்டு வருவதாகவும், விதிகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்பு மீண்டும் தொழில்துறையினருடன் கலந்தாலோசிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ஆடை மற்றும் ஜவுளித் தொழிலாளர் சங்கங்களின் பிரதிநிதியான பிரதிபா ஆர்., இந்தக் கொள்கையை மிகவும் வரவேற்றுள்ளார். மாநிலத்தில் உள்ள பெண் ஊழியர்களில் 90% பேர் ஆடைத் தொழிலாளர்களாக இருப்பதால், அவர்களுக்கு இந்த விடுப்புக் கொள்கை பெரும் பயனளிக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். தற்போது அவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 15 முதல் 20 நாட்கள் மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு கிடைக்கிறது என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "எந்தவொரு விடுப்பு விவாதம் வரும்போதும், அது தாய்மை விடுப்பாக இருந்தாலும், 'தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும்' என்ற வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. இது தவறு. பல பெண்கள் விடுப்பு எடுக்கத் தயங்கலாம். எனவே, நிறுவனங்கள் இந்த விடுப்பைக் கோரத் தயக்கம் இல்லாதபடி பெண்களுக்கு உகந்ததாக விதிகளை மாற்ற வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
தொழில்துறை மற்றும் நிபுணர்களின் கவலைகள்
இந்த முற்போக்கான நடவடிக்கையை ஒருபுறம் பெண்கள் அமைப்புகள் வரவேற்க, மறுபுறம் தொழில்துறை பிரதிநிதிகளும் மருத்துவ நிபுணர்களும் சில கவலைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். எஃப்.கே.சி.சி.ஐ. (FKCCI) தலைவர் உமா ரெட்டி, பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இந்த விடுப்பு சுமையாக இருக்காது என்றாலும், ஏற்கனவே சிரமத்தில் உள்ள சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்களுக்கு (MSME) இது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தலாம் என்று கவலை தெரிவித்தார். மேலும், பணியிடத்தில் சில நிச்சயமற்ற தன்மைகள் ஏற்படலாம் என்றும், இது பெண்களைப் பணியமர்த்துவதற்குக் குறைந்த முன்னுரிமை கொடுக்க வழிவகுக்கலாம் என்றும் அவர் அச்சம் தெரிவித்தார்.
மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் சௌமியா சங்கமேஷ் தனது சந்தேகங்களை வெளிப்படுத்தினார். "பலர் பேறுகால விடுப்பையே தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். வலி அல்லது அசௌகரியம் இருக்கிறதா என்பதை எப்படிச் சான்றளிக்க முடியும்? சிலருக்கு முதல் நாளில் வலி இல்லாவிட்டாலும், இரண்டாவது நாளில் வலி எடுத்தால் என்ன செய்வது?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார். இருப்பினும், மாதவிடாய் விடுப்புக் கொள்கை பெண்களின் நலனுக்காக அரசு எடுத்துள்ள ஒரு முற்போக்கான முடிவு என்றும், பெண்களின் நலனுக்காக சிந்திக்கும் அரசின் திட்டத்தில் இது ஒரு மகுடம் என்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்ற மாநிலங்களின் நிலை
கர்நாடகா அரசு மாதத்திற்கு ஒரு நாள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கும் முதல் மாநிலமாக இருந்தாலும், இதற்கு முன்னதாக மற்ற சில மாநிலங்களில் அரசாங்கத் துறைகளில் விடுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது:
பீகார்: 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் அரசுப் பெண் ஊழியர்களுக்கு மாதம் 2 நாட்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கேரளா: அரசு ஐ.டி.ஐ-களில் (ITIs) உள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் மாதம் 2 நாட்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
ஒடிசா: அரசுப் பெண் ஊழியர்களுக்கு மாதம் ஒரு நாள் ஊதியத்துடன் கூடிய மாதவிடாய் விடுப்பை வழங்குகிறது.
மொத்தத்தில், கர்நாடக அரசின் இந்த நடவடிக்கை வரவேற்கத்தக்க ஒன்று என்றாலும், அனைத்துப் பெண் ஊழியர்களும் தயக்கமின்றி இதைப் பயன்படுத்தும் வகையில், நடைமுறை விதிகளை எளிமையாகவும், பெண்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதே இப்போதைய முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
